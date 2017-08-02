80 лучших людей Архангельской области: Тамара Петракова

Последним героем проекта, посвященного 80-летию Архангельской области, к 1 сентября, стала заслуженный учитель России, многолетний директор 3-й гимназии Архангельска Тамара Николаевна Петракова. Ее авторитет в регионе был очень высок. Но до конца своих дней она отличалась величайшей скромностью.

Проект Двины-Информ «80 лучших людей Архангельской области» стартовал в феврале. За эти полгода мы рассказали о выдающихся ученых, врачах, педагогах, деятелях культуры, спортсменах и тренерах, передовиках производства, героях войны и труда… Конечно, рамки проекта не позволяют рассказать обо всех достойных: их гораздо больше восьмидесяти. Ко мне продолжают обращаться с просьбами рассказать о том или ином человеке. Думаю, будем продолжать вспоминать достойных, но уже «за рамками»…

Сегодняшняя наша героиня долгое время считалась в Архангельске одним из лучших школьных директоров. Тамара Николаевна стояла у истоков возрождения гимназического движения. 3-я школа стала называться гимназией, и до сих пор носит это гордое звание.

Тамара Петракова родилась 28 июня 1931 г. в деревне Большое Наговицыно Северного края. Окончила Архангельский государственный педагогический институт, после чего работала учителем математики в школах Верхнетоемского и Котласского районов Архангельской области, учителем 3-й школы Архангельска.

С 1970 по 1997 гг. более четверти века она возглавляла 3-ю школу-гимназию Архангельска. Под ее руководством 3-я гимназия семь раз была участницей ВДНХ. Но даже награды и звания – всего лишь часть того огромного и яркого мира, который создала Тамара Николаевна в обычной архангельской школе. Про нее говорили – талантливый руководитель, прекрасный педагог и наставник. И, что самое главное, - кристальный человек.

Мне довелось пообщаться с выпускниками третьей гимназии, и все взахлеб рассказывали про Петракову. Она собрала лучших учителей, старалась каждому создать творческие условия для работы. Не была административным сухарем, как многие директора школ, любила детей, как может любить человек с открытым сердцем. Своей семьи у Тамары Николаевны не было, она прожила всю жизнь в скромной однокомнатной квартире. Несмотря на то, что ее заслуги были высоко отмечены государством – заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, кавалер нескольких медалей. Как мне кажется, скромность мамы 3-й гимназии была истинной, идущей от воспитания. Она хотела, чтобы такими же добрыми и полезными людьми становились вчерашние школьники-гимназисты…

Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко считает Тамару Николаевну настоящим Учителем. «Учитель, а тем более директор школы, это, прежде всего наставник. И его поведение - пример для многих. Учителю крайне важно быть не только образованным, но и сдержанным вне зависимости от обстоятельств. Ведь педагог, которым управляют эмоции, скорее всего не сможет показать достойный пример подрастающему поколению. Тамару Николаевну знают и помнят многие. К сожалению, мне лично не посчастливилось познакомиться с ней… Знаю только по рассказам наших земляков. И именно добро и преданность своему призванию всегда упоминаются в первых строчках этих рассказов».

В рамках проекта мы рассказали еще про двух директоров архангельских школ – Владислава Иванова и Василия Филиппова. После выхода текстов посыпался шквал откликов: многие дополняли мои небольшие очерки собственными воспоминаниями. И все были едины во мнении, что та, советская школа, была эффективной.

Лично мне жалко, что сегодня мало таких директоров, как Тамара Николаевна Петракова. Таких, кто не только строит школьный каркас, материальный фасад, но и наполняет свою работу и работу учителей духовным содержанием. Школа в советские годы заменяла репрессированную и отброшенную на задворки церковь, а педагоги были в роли моральных авторитетов, добрых наставников. Не зря каждый учившийся в советской школе вспоминает сегодня своих любимых учителей. Которые заложили в наши души зерна любви…

Тамара Николаевна Петракова оставила свой пост в конце 90-х. Наверное, она могла бы еще работать, ведь возраст позволял. Но что-то поменялось в педагогическом микромире, какие-то важные «шестеренки» сломались, а «чинить» их было не под силу педагогам той, старой закалки, во главу угла ставивших совесть и честь, а не деньги и власть…

Последние годы жизни лучший директор 3-й гимназии провела у сестры в Котласе. Там ее и похоронили четыре года назад. На могиле Тамары Николаевны красивый памятник. На черном гранитном постаменте лежит белая открытая книга. Можно сказать, - символ знаний, которому она служила всю свою жизнь. А можно сравнить это с книгой жизни: каждый из нас листает ее, проходит свой путь, - новые и новые страницы. Книга жизни Тамары Николаевны Петраковой была богатой и многостраничной. И она не закрыта. Пока работает 3-я гимназия, пока в ней служат педагоги – продолжатели дела Петраковой, пока из ее стен выходят новые и новые благодарные гимназисты…