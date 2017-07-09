80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин

Сердце – самый дорогой орган человека. Как говорят, «если мотор работает – значит все в порядке, человек жив». А когда сердце начинает подводить, то на помощь приходят эти сильные, добрые и ответственные люди – кардиохирурги.

Когда я жил на Урале, то близко общался с одним известным поэтом. Он долгие годы страдал от больного сердца, пережил несколько инфарктов. В середине 90-х в нашей стране появилась новая технология – аортокоронарное шунтирование. «Мне предложили сделать операцию, но выживаемость 50 на 50. Вот не знаю, соглашаться или нет», - так рассуждал мой друг-поэт. На карту была поставлена его жизнь: или операция и еще 10 лет впереди, или без нее, но в любой момент может наступить смерть.

Операции он сильно побаивался, но в какой-то момент решился на нее. И, слава Богу, прожил еще 10 лет, несмотря на изношенное сердце. Даже помолодел. Издал несколько сборников стихов, а заодно попил с нами, своими друзьями, водочки под прекрасный маринованный перчик домашнего приготовления. В советские годы он вряд ли бы с таким диагнозом выжил, но медицина, к счастью, шагнула далеко вперед.

Когда-то в архангельском меде учились три друга – Игорь Чернов, Алексей Шонбин и Александр Кузнецов. Все они стали хирургами, ныне возглавляют суперсовременные медицинские центры в Астрахани, Архангельске и Сыктывкаре. И все трое добились в профессии блестящих результатов. К сожалению, 9 лет назад уехал из Архангельска Игорь Чернов, но остался наш герой – Алексей Николаевич Шонбин. При котором кардиохирургическая служба Архангельской области получила дальнейшее развитие.

24 года назад, 4 марта 1993 году молодые врачи Игорь Чернов и Алексей Шонбин кидали жребий: кто будет проводить первую в истории региона операцию аортокоронарного шунтирования. Жребий выпал Шонбину, и он блестяще справился со своей задачей. Пациент по фамилии Ленин не только остался жив, но и спустя 19 лет, в 2012 году навестил своего спасителя. Тогда и родилась в Первой городской больнице Архангельска шутка «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

Алексей Николаевич – коренной северянин, уроженец Пинежского района. Может быть, поэтому и не уехал, что душой прирос к родному краю? Ведь именно здесь он нужен. Пациенты доверяют ему самое главное, что у них есть – свои сердца. А некоторые доктор Шонбин в буквальном смысле доставал из грудной клетки, «штопал» и вставлял на место. И люди оживали, возвращались к жизни...

Наверное, рассказывая о Шонбине и архангельской кардиохирургии, нельзя не вспомнить легендарную Еликаниду Волосевич. Как она билась, чтобы у города был полноценный суперсовременный кардиологический корпус. Сколько порогов обила, скольким высоким чиновникам это доказывала. И она знала, за чем шла в высокие кабинеты, ведь хирурги Первой городской были готовы делать самые сложные операции на сердце. Сегодня количество этих операций перевалило за 10 тысяч! И выживаемость одна из лучших в стране.

Заслуженный врач России и один из старейших наших хирургов Виктор Рехачев отмечает такое качество доктора Шонбина как порядочность. Алексей Николаевич не только прекрасный врач, но и очень скромный человек, не любящий козырять своими заслугами. А их немало: Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, лауреат премии Ломоносовского фонда, кавалер знака «За заслуги перед Архангельской областью», многократный лучший врач года…

Несколько лет назад журналисты областного телевидения спросили Алексея Николаевича, приходилось ли ему в буквальном смысле спасать жизнь человека? «Приходилось, особенно во время вмешательств, когда во время доступа наступает остановка сердца и ты подключаешь аппарат искусственного кровообращения в экстренном порядке. Я не ощущаю, что я каждый день совершаю подвиг, нет, это просто моя работа».

Да, это его работа. А сегодня это еще и работа его талантливых учеников. Для нас же, пациентов, - это чудо, возможность родиться заново. Люди, держащие наши сердца на ладони, не могут называться по-другому. Они волшебники… Спасибо вам, доктор Шонбин!