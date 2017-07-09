Новости дня

В Онежском районе произошёл пожар в продуктовом магазине

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

На Чумбаровке создадут литературный сквер

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

Мобильная версия 16+

Четверг, 10 августа, 18:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/10/52275.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области74

80 лучших людей Архангельской области: Вадим КибиревПозавчера 16:37

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Фридман6 августа 2017 10:58

80 лучших людей Архангельской области: Борис Завьялов2 августа 2017 10:19

80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин30 июля 2017 11:01

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сюхин26 июля 2017 09:00

80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)23 июля 2017 10:14

80 лучших людей Архангельской области: Александр Росков19 июля 2017 09:44

80 лучших людей Архангельской области: Донат Попов16 июля 2017 10:41

80 лучших людей Архангельской области: Юрий Фадеев11 июля 2017 16:31

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Свешников9 июля 2017 10:23

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин
Сердце – самый дорогой орган человека. Как говорят, «если мотор работает – значит все в порядке, человек жив». А когда сердце начинает подводить, то на помощь приходят эти сильные, добрые и ответственные люди – кардиохирурги.

Когда я жил на Урале, то близко общался с одним известным поэтом. Он долгие годы страдал от больного сердца, пережил несколько инфарктов. В середине 90-х в нашей стране появилась новая технология – аортокоронарное шунтирование. «Мне предложили сделать операцию, но выживаемость 50 на 50. Вот не знаю, соглашаться или нет», - так рассуждал мой друг-поэт. На карту была поставлена его жизнь: или операция и еще 10 лет впереди, или без нее, но в любой момент может наступить смерть.

Операции он сильно побаивался, но в какой-то момент решился на нее. И, слава Богу, прожил еще 10 лет, несмотря на изношенное сердце. Даже помолодел. Издал несколько сборников стихов, а заодно попил с нами, своими друзьями, водочки под прекрасный маринованный перчик домашнего приготовления. В советские годы он вряд ли бы с таким диагнозом выжил, но медицина, к счастью, шагнула далеко вперед.

Когда-то в архангельском меде учились три друга – Игорь Чернов, Алексей Шонбин и Александр Кузнецов. Все они стали хирургами, ныне возглавляют суперсовременные медицинские центры в Астрахани, Архангельске и Сыктывкаре. И все трое добились в профессии блестящих результатов. К сожалению, 9 лет назад уехал из Архангельска Игорь Чернов, но остался наш герой – Алексей Николаевич Шонбин. При котором кардиохирургическая служба Архангельской области получила дальнейшее развитие.

24 года назад, 4 марта 1993 году молодые врачи Игорь Чернов и Алексей Шонбин кидали жребий: кто будет проводить первую в истории региона операцию аортокоронарного шунтирования. Жребий выпал Шонбину, и он блестяще справился со своей задачей. Пациент по фамилии Ленин не только остался жив, но и спустя 19 лет, в 2012 году навестил своего спасителя. Тогда и родилась в Первой городской больнице Архангельска шутка «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»

Алексей Николаевич – коренной северянин, уроженец Пинежского района. Может быть, поэтому и не уехал, что душой прирос к родному краю? Ведь именно здесь он нужен. Пациенты доверяют ему самое главное, что у них есть – свои сердца. А некоторые доктор Шонбин в буквальном смысле доставал из грудной клетки, «штопал» и вставлял на место. И люди оживали, возвращались к жизни...

Наверное, рассказывая о Шонбине и архангельской кардиохирургии, нельзя не вспомнить легендарную Еликаниду Волосевич. Как она билась, чтобы у города был полноценный суперсовременный кардиологический корпус. Сколько порогов обила, скольким высоким чиновникам это доказывала. И она знала, за чем шла в высокие кабинеты, ведь хирурги Первой городской были готовы делать самые сложные операции на сердце. Сегодня количество этих операций перевалило за 10 тысяч! И выживаемость одна из лучших в стране.

Заслуженный врач России и один из старейших наших хирургов Виктор Рехачев отмечает такое качество доктора Шонбина как порядочность. Алексей Николаевич не только прекрасный врач, но и очень скромный человек, не любящий козырять своими заслугами. А их немало: Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, лауреат премии Ломоносовского фонда, кавалер знака «За заслуги перед Архангельской областью», многократный лучший врач года…

Несколько лет назад журналисты областного телевидения спросили Алексея Николаевича, приходилось ли ему в буквальном смысле спасать жизнь человека? «Приходилось, особенно во время вмешательств, когда во время доступа наступает остановка сердца и ты подключаешь аппарат искусственного кровообращения в экстренном порядке. Я не ощущаю, что я каждый день совершаю подвиг, нет, это просто моя работа».

Да, это его работа. А сегодня это еще и работа его талантливых учеников. Для нас же, пациентов, - это чудо, возможность родиться заново. Люди, держащие наши сердца на ладони, не могут называться по-другому. Они волшебники… Спасибо вам, доктор Шонбин!

Алексей Морозов, Сегодня 17:20

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку ГринаСегодня 14:02

В Архангельской области проходит чемпионат России «Лесоруб 21 века» Сегодня 10:11

10 августа в Поморье ожидаются кратковременные дождиСегодня 08:51

В областном центре ограничат движение транспортаВчера 14:09

В Америке по телевидению показали архангельского медведя-байкераВчера 12:03

Общество

На Чумбаровке создадут литературный скверСегодня 17:25
2 комментария

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку ГринаСегодня 14:02

В Архангельске открылась выставка, посвященная «Осударевой дороге» Петра IСегодня 13:16

В Онеге обсудили новую схему маршрутизации беременных женщин в ПоморьеСегодня 12:41

В Архангельской области проходит чемпионат России «Лесоруб 21 века» Сегодня 10:11

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На Чумбаровке создадут литературный сквер

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку Грина

В Архангельске открылась выставка, посвященная «Осударевой дороге» Петра I

В Онеге обсудили новую схему маршрутизации беременных женщин в Поморье

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России

Около 270 тыс. фильмов и сериалов заказали пользователи "интерактивного ТВ" от "Ростелекома" на Северо-Западе во втором квартале 2017 года

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

В Онежском районе произошёл пожар в продуктовом магазине

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

В "Секретном месте" Соломбалы произошёл пожар

Участники пешей экспедиции увековечили память героев Беломорья

В Котласе столкнулись автобус и КАМАЗ

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

Северодвинск готовится к Дню физкультурника

В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа

В Архангельске открылась выставка «Индустриальный Север»

В Приморском районе проходят "Казаковские чтения"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru