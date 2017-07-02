80 лучших людей Архангельской области: Виктор Фридман

На архангельском телевидении в 70-80-е годы было немало ярких личностей. А объединял всех, говоря современным языком, - креативный руководитель Виктор Фридман. И сегодня, спустя 17 лет со дня смерти, его частенько вспоминают добрым словом.

Фридман приехал в Архангельск зрелым человеком и журналистом. За плечами была школа Ульяновского областного телевидения, где он 10 лет был главным редактором. На Севере Виктор Зиновьевич оказался вроде бы случайно, но именно здесь он стал очень нужен. И прирос к чужому для себя краю, пустив здесь корни.

Коллега Виктора Зиновьевича по журналистскому цеху Николай Кочуров писал: «Фридман запомнился мне как человек-оркестр телевидения, на котором он мог быть и композитором, и дирижером, и главным исполнителем. А также директором - организатором всего процесса. Если мне не изменяет память, в комитет по телевидению и радио Архангельского облисполкома мы пришли почти одновременно, в 1971 году. Я, из каргопольской районной газеты, - корреспондентом радио; Виктор Зиновьевич, ас голубого экрана из Ульяновска, - главным редактором областного телевидения. Тогдашняя зеленая молодежь смотрела на Фридмана снизу вверх и многому у него училась. Были у Виктора Зиновьевича и особо любимые им темы. Прежде всего — Великая Отечественная война. Он хранил в памяти множество имен не только ее полководцев и командиров, но и рядовых бойцов. И был готов мчаться на съемки телеочерков о важнейших событиях войны хоть в Сталинград, хоть в Мурманское Заполярье».

Он буквально оживил областное телевидение. Его циклы телепередач по военно-патриотической тематике - готовые учебники по истории для подрастающего поколения. В творческом содружестве с режиссером Игорем Тулиновым им проведены телефестивали "О мужестве. О подвиге. О славе" (к 40-летию Великой Победы), "О времени и о себе" (к 60-летию Октябрьской революции), "Человек и автомобиль", цикл передач "Звезда Победы". Будучи личностью крупной и неординарной, Виктор Зиновьевич хотел, чтобы и герои его материалов были под стать его журналистскому масштабу. И вот уже в Архангельске приезжают дважды Герои Советского Союза А. Шабалин и А.Леонов. Потом в Одессе он находит Героя Советского Союза Майборского, человека, который раньше А.Матросова совершил аналогичный подвиг, но, в отличие от легендарного мальчика, весь покалеченный остался жив.

А еще Фридман очень любил архангельский «Водник». Николай Кочуров свидетельствует: «В середине 80-х архангельский «Водник», выбравшись из подвала первой лиги, начинал путь к победам в масштабе страны и мира. Вспоминаю март 87-го. В обстановке небывалого ажиотажа на стадионе «Труд» выигран у красногорского «Зоркого» полуфинальный матч Кубка СССР. Финал в Мурманске, с чемпионом страны московским «Динамо». Для областного телевидения организовать трансляцию из другого региона было по тем временам необычайно сложно. Фридман несколько дней висел на телефоне. И, наконец, вбежал с торжествующим видом: «Все согласовано. Подписывай командировку Пролетарскому». Наш диктор-комментатор Валентин Пролетарский с подъемом вел репортаж из Мурманска, где «Водник» хоть и проиграл, но сделал серьезную заявку на будущее».

Практически все, кто работал с Виктором Зиновьевичем, с вдохновением вспоминают его. Владимир Лойтер отмечал: «Виктор Зиновьевич был человек вселенский, талантливый многообразно, но, прежде всего - Организатор. Он мог стать кем угодно. Но стал Журналистом и никогда об этом не жалел, потому что во все времена это была самая свободная территория, и ему на ее просторах было хорошо». Да, это была правда: журналистика была творческой профессией. Даже, несмотря на цензурные рамки. Хотя Фридману они и не мешали.

С приходом перестройки изменилась жизнь Виктора Зиновьевича: за принципиальность его вынудили в 1988 году уйти с телевидения. Но он не пропал, не спился, не погиб. Возглавил отраслевую многотиражку «Речник Севера», а затем стал первым в истории Архангельской области пресс-секретарем. Сначала облисполкома, а затем администрации региона. К слову, работал Фридман долгое время один, и вполне справлялся с непростой ролью посредника между властью и СМИ. Многие будущие пресс-секретари учились у него мастерству выстраивания диалога. Говорят, что равных Фридману в этом не было и нет до сих пор.

О Фридмане можно говорить еще долго, небольшая статья – всего лишь капля в море. Хорошо, что вышла о нем содержательная книга под названием «Виктор Фридман: человек вселенский». Слава Богу, уже в 90-е годы его наконец-то по достоинству оценило государство: он был награжден орденом Дружбы и удостоен звания «Заслуженный работник культуры России». Больше не было пресловутого «пятого пункта», так мешавшего многим талантливым людям в советские годы. Правда, и про этот «пятый пункт» в те годы шутили сами телевизионщики: «На нашем поморском ТВ работают самые «помористые поморы» Виктор Фридман, Владимир Лойтер и Борис Литвак». Смех смехом, но именно они, а также многие другие фактически сделали областное телевидение.

…Каждый день я прохожу мимо мемориальной доски на доме, где жил Виктор Зиновьевич Фридман. Туда частенько кладут цветы, и не только ко дню памяти. А на его могиле на Вологодском кладбище установлен бюст. Кажется, что Виктор Зиновьевич и сегодня с любопытством наблюдает за тем, что происходит в ставшем для него родным Архангельске. А нам, новому поколению журналистов, очень не хватает его мудрого профессионального совета…