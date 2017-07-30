Новости дня

Лето, гуд бай! В Архангельской области зарядили дожди

80 лучших людей Архангельской области: Мария Фаворская

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая вода

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночи

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 27 августа, 11:08

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/27/52548.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области80

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Зарума23 августа 2017 14:22

80 лучших людей Архангельской области: Капитолина Цветкова21 августа 2017 13:01

80 лучших людей Архангельской области: Борис Ценципер18 августа 2017 13:32

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка15 августа 2017 18:02

80 лучших людей Архангельской области: Иван Боховкин13 августа 2017 14:24

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин10 августа 2017 17:20

80 лучших людей Архангельской области: Вадим Кибирев8 августа 2017 16:37

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Фридман6 августа 2017 10:58

80 лучших людей Архангельской области: Борис Завьялов2 августа 2017 10:19

80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин30 июля 2017 11:01

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Мария Фаворская

80 лучших людей Архангельской области: Мария Фаворская
Несмотря на красивую «художественную» фамилию, Мария Николаевна Фаворская посвятила свою жизнь борьбе с тяжелыми болезнями. Сегодня ее имя носит детский туберкулезный санаторий в Красноборске. А саму ее тысячи бывших пациентов ласково называют «Тетя Муся».

В послевоенные годы туберкулез стал настоящей бедой для жителей победившей страны. Особенно жалко было детей, - их иммунная система была еще более уязвимой, чем у взрослых. В знаменитой тетралогии нашего земляка Федора Абрамова есть фрагмент, где рассказывается, как тяжело заболела дочка Ильи Нетесова. Сам Нетесов, в прошлом фронтовик, орденоносец, вынужден был пахать по 18 часов в сутки, чтобы дать стране план по урожаям. А в это самое время его семья недоедала, как и сотни, тысячи подобных семей тружеников. Не брали колоска с поля (за это полагались суровые меры), и рисковали жизнью и здоровьем собственных детей. Дочь Нетесова заболела туберкулезом, и Абрамов с болью описывает, как прошедший огонь и воду ее героический отец-ветеран пытался сэкономить, чтобы найти ребенку лишний стакан молока. Но дочка все равно умерла…

Детский туберкулез было необходимо побороть. Во многих городах и селах создавались специализированные санатории. В Архангельской области его открыли в Красноборске, в здании усадьбы выдающегося художника, первооткрывателя арктической темы в живописи Александра Борисова. А одним из создателей санатория стала молодой врач Мария Фаворская, еще недавно закончившая Ленинградский медицинский институт.

Фаворская родилась в 1905 году в Вятке, будущем Кирове в семье священнослужителя. После Гражданской войны девушка устроилась в больницу младшим медицинским работником, затем училась в институте. Санаторий в Красноборске возглавила перед самой войной. До 1942 года других врачей здесь не было, и Фаворская работала одна. Первые кадры медицинских сестер она готовила из числа санитарок. В должности главврача вместе с взращенным персоналом и пациентами пережила войну, послевоенные стройки и ушла на пенсию лишь в 60-е годы, когда проблема детской смертности от этой страшной болезни уже не стояла так остро, как в 40-е и 50-е.

«Мы работаем для детей» - таким был девиз Марии Николаевны. Ее слова не расходились с делом. «Отдавая все душевные силы, даруя свою любовь детям, она не только лечила тело, она врачевала души»,- не перестают повторять ее бывшие воспитанники, ее любимые «чижики». Такое забавное было прозвище у послевоенной болеющей детворы. Венок с надписью «от взрослых «чижиков» закреплен на могиле Фаворской на старом Красноборском кладбище.

Они были для нее «чижиками», а она навсегда стала для них «тетей Мусей». На сайте Красноборской библиотеки рассказывается: «Тетя Муся, так ласково они называют ее до сих пор, была удивительной женщиной: терпеливой и целеустремленной, внимательной и добродушной, умела выслушать и дать нужный совет, заряжала своей энергией вся и всех. На долгие годы она заменила больным детям маму, любила их всех, а они любили ее.   И  санаторий стал для них вторым домом».

Мария Николаевна и ее заботливые врачи, медсестры, нянечки, санитарки делали все, чтобы «чижикам» было уютно и хорошо здесь. Вот и поверишь в волшебную силу случая: в начале ХХ века в этом ладном особняке создавал свои полотна Александр Борисов, а после его кончины дом стал приютом для болящих детей. Из своего окна они, как и их талантливый предок, видели красивейшие луга и поля, огромное синее небо и мечтали…

Она много что успела сделать за четверть века руководства санаторием. Даже устроить здесь в непростые годы фруктовый сад. Это было настоящее чудо: голод, разруха, коварные болезни, а в «Евде» росли яблони, вишни, крыжовник, малина, смородина… «Тетя Муся» очень хотела, чтобы измученные от недостатка витаминов дети как можно скорее поправлялись…

И до сих пор сюда, домой, в санаторий, воспитанники со всех уголков страны слетаются ежегодно 30 июля, в день ее памяти. Прошло уже более 30 лет, как нет с нами Марии Николаевны, а ее по-прежнему вспоминают добрым словом. В ноябре 2016 года, когда в Красноборске проходили торжественные мероприятия по случаю 150-летия со дня рождения Александра Борисова, мне довелось побывать в его отреставрированной усадьбе. Рядом с ней давно отстроили новый санаторий, и теперь он носит имя заслуженного врача Фаворской.

…Кажется, здесь до сих пор чувствуется дух его многолетней хозяйки, он словно бы остался в пении птиц, в блестящей на солнце листве, в некоей задумчивости этих мест… И сегодня уже верится, что не было в этих стенах никогда боли и страха, а всегда царила материнская любовь…

Алексей Морозов, Сегодня 10:20

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая водаВчера 13:40

26 августа в Поморье пройдут дожди и грозыВчера 07:32

Три автобусных перевозчика проиграли суд с администрацией АрхангельскаПозавчера 16:06
1 комментарий

Из Архангельска стартовал благотворительный автопробег «Поможем детям Поморья!»Позавчера 14:28

В Соломбале произошло убийствоПозавчера 10:33

Общество

Лето, гуд бай! В Архангельской области зарядили дождиСегодня 10:23

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая водаВчера 13:40

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночиВчера 11:10

В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены Вчера 11:02

В Каргополе идёт строительство нового городского центра культурного развитияВчера 07:33

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Лето, гуд бай! В Архангельской области зарядили дожди

В понедельник в Архангельске должна появиться горячая вода

26 августа архангельский парк аттракционов "Потешный двор" будет открыт до самой ночи

В «Северном Артеке» школу «молодого бойца» прошли участники юнармейской смены

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3

В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м

Ростелеком напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ на территории Архангельской области

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

В Коряжме пьяный водитель без прав пытался скрыться от преследования

В Архангельске два сотрудника МЧС обвиняются в коррупции

В Архангельске женщина за рулем "пазика" столкнулась с "легковушкой"

В Соломбале произошло убийство

В Мезенском районе мужчина погиб, выпав на ходу из трактора

Архангельские спортсменки участвуют в юношеском чемпионате Европы по пляжному волейболу

«Водник» продолжает готовиться к сезону

Турнир по мини-футболу «Согласие» прошел на стадионе «Труд»

Хоккеисты «Водника» поздравили ветерана спорта

На Соловках прошел футбольный турнир

Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru