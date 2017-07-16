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80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка
Среди северных художников это имя стоит особняком. Вообще, словно бы существовало два человека: «начальник» Новой Земли Илья Константинович Вылка и живописец Тыко Вылка. Можно с полным основанием сказать, что это был даже и не человек, а целый космос.

Признаюсь, Тыко Вылка – один из самых моих любимых художников. Люблю я и Александра Борисова и Степана Писахова, но поэзию бескрайнего севера открывает именно он, Тыко Вылка. Слово «красота» не вмещает всего содержания его полотен. Скорее, это действительно космос, рожденный в голове простого ненца. И подаренный нам, своим потомкам.

Имя Илья - христианское, данное ему, по видимости, при крещении. Имя Тыко - ненецкое, данное ему при рождении. Имя «Тыко» означает «олененок», «олешек», родители так назвали его за любознательность. Фамилия Вылка происходит от ненецкого слова "вы" -тундра, (житель тундры, тундровик).

Он родился 28 февраля 1886 года на Новой Земле и рос среди охотников. Среда, в которой рос Тыко, была суровой и нацеленной на выживание, она совсем не располагала к занятиям искусством. Тем не менее, он довольно рано начал проявлять интерес к живописи. Первым художником, которого увидел Вылка, был Александр Борисов. Именно он помогал начинающему художнику найти свой путь в искусстве. Решающим же в жизни Ильи Константиновича стало его знакомство со знаменитым полярным путешественником Владимиром Русановым и участие в его экспедициях в качестве проводника.

В первый раз свои картины молодой художник представил на выставке «Русский Север» в далеком 1910 году. Владимир Русанов предложил Вылке поехать на учебу в Москву, но уроки живописи не дали ему практически ничего. Для Тыко Вылки главной была не техника и не стиль, а нечто природное, данное ему свыше. В чем-то он был похож нутром на легендарного примитивиста и самоучку Нико Пиросманишвили. Правда, один всю жизнь рисовал южные красоты Грузии, а второй через собственное сердце пропускал и показывал людям малолюдный таинственный Север.

После Октябрьской революции Тыко Вылку назначили председателем островного Совета Новой Земли. В шутку его называли «президентом». Эту почетную должность он занимал более тридцати лет и внес огромный вклад в развитие острова, считался самым уважаемым человеком на Новой Земле.

Но чиновническая работа не была для него самой важной, хоть он и отдавал ей много времени. Главной оставалась живопись. Взять его знаменитую работу «Северное сияние»: долгие годы она была даже не эталоном, а чем-то вроде хрестоматийного образа. Когда думаешь о северном сиянии, то невольно вспоминается именно его картина, пускай этих сияний ты повидал десятки и сотни. Та же история с изображением льдов, они у Тыко Вылки одушевленные, кажется, что дышат снегом и студеной водой. А его моржи, тюлени, белые медведи! Ненецкие чумы, сани, сами охотники и рыболовы. Но самой прекрасной на картинах Тыко Вылки выглядит огромная, как белый блин, луна, которая на Севере так близка, словно до нее рукой подать.

В 1950-х годах на Новой Земле началось возведение ядерного полигона, все ненецкое население выселялось с острова. Тыко Вылка с семьей по распоряжению партии одним из первых перебрался в Архангельск, чтобы стать примером для несогласных к переселению. Он с грустью покидал Новую Землю и до последних дней мечтал увидеть родные места. За свою работу на острове он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Но жить без Крайнего Севера «президент Новой Земли» долго не смог, он скончался в Архангельске в 1960 году в возрасте 74 лет. В один год с другим человеком-символом Степаном Писаховым. Могила художника расположена на Вологодском кладбище в одной ограде с Ксенией Гемп, сказительницей Маремьяной Голубковой и известным ботаником Иваном Перфильевым. А в его честь в областном центре названа небольшая улочка. Имя Тыко Вылки и спустя 50 лет после смерти не забылось.

Сегодня вновь заговорили об Арктике, причем на государственном и международном уровне. Это уже не забытая Богом территория, где искали вдохновение редкие сильные личности вроде Тыко Вылки. Возможно, нам удастся увидеть Великую Арктику, дающую нам и природные ресурсы и еще много-много чего значимого. Но на картинах Тыко Вылки это все равно будет особенная и сказочная земля, terra incognita. 

Алексей Морозов, Сегодня 18:02

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