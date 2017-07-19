Новости дня

В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездов

На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»

22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флага

В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за истязание сына

Мобильная версия 16+

Пятница, 18 августа, 15:07

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/18/52409.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области77

80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка15 августа 2017 18:02

80 лучших людей Архангельской области: Иван Боховкин13 августа 2017 14:24

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин10 августа 2017 17:20

80 лучших людей Архангельской области: Вадим Кибирев8 августа 2017 16:37

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Фридман6 августа 2017 10:58

80 лучших людей Архангельской области: Борис Завьялов2 августа 2017 10:19

80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин30 июля 2017 11:01

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сюхин26 июля 2017 09:00

80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)23 июля 2017 10:14

80 лучших людей Архангельской области: Александр Росков19 июля 2017 09:44

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Борис Ценципер

80 лучших людей Архангельской области: Борис Ценципер
Город Новодвинск достаточно молод, в этом месяце ему исполняется 40 лет. В народе его называют городом бумажников, потому что здесь более 75 лет работает гигант индустрии – Архангельский ЦБК.

Это предприятие, которое, к счастью, и сегодня успешно развивается, имеет богатую трудовую историю. Яркие страницы вписали четыре Героя Социалистического Труда Пелагея Лисовцева, Вера Левченко, Сергей Мельников и Валерий Захаров, а также многочисленные рабочие династии. Одним из самых уважаемых является Борис Матвеевич Ценципер – многолетний главный механик, Почетный гражданин Новодвинска, заслуженный рационализатор, заслуженный работник ЛПК.

Про Ценципера в Новодвинске знает буквально «каждая собака». Как-то я спросил у знакомых новодвинцев: кого они считают знаковыми людьми своего города? Все сразу же вспомнили Бориса Матвеевича. «Чем он так легендарен?», - спрашиваю. «Ну, как чем? Это же Ценципер!»

Наш герой приехал в поселок Первомайский – будущий Новодвинск в далеком 1955 году по распределению на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Этому предприятию, ставшему для него родным, он отдал 47 лет своей жизни. А начинал трудовой путь цеховым механиком, затем был заместителем начальника ремонтно-механических мастерских, потом их начальником, и, наконец, более 30 лет – главным механиком комбината. Ремонтно-механическая служба, которую возглавлял Ценципер, успешно решала вопросы технологического перевооружения комбината. Строительство завода беленой сульфатной целлюлозы, реконструкции КДМ-2, машин бывшего сульфитного завода, сушильной машины производства беленой сульфатной целлюлозы - дело рук и ума Бориса Матвеевича.

Про службу Ценципера говорили, что она лучшая в отрасли. И не только в рамках региона, но и в стране.

Антон Попов в своем очерке писал: «Много сил вложила вся механическая служба под началом Бориса Матвеевича в пуск и налаживание работы второй картоноделательной машины. Это первая широкоформатная машина, изготовленная в Советском Союзе (в Ижевске). Ее пуск был сложен и за ним следили многие специалисты.

Пришлось проводить множественные реконструкции и вводить новшества непосредственно в процессе монтажа и пуска. И только машину установили, и можно было начинать производить картон, как были выявлены значительные недочеты. Ее остановили на 45 суток, почти полностью разобрали, заменили привод, что-то доделали, а что-то полностью и переделали. И все же она стала производить картон. До сих пор КДМ-2 в строю».

Кроме работы на комбинате, Ценципер стал известен и как изобретатель, он получил 47 авторских свидетельств за производственные изобретения. Со своими новаторскими разработками участвовал в ВДНХ, где не раз был награжден медалями. В 1966 году Борис Матвеевич получил звание заслуженного рационализатора РСФСР, а еще через четверть века – звание заслуженного работника ЛПК. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Не менее важной наградой стало присвоение звания Почетного гражданина Новодвинска. Она заслужена еще и потому, что Ценципер внес неоценимый вклад в социальное развитие города бумажников как многолетний депутат.

…В Новодвинске иногда приходится бывать по делам. Город удивляет своим благоустройством – он достаточно чистый, здесь не очень высок процент ветхого жилья, прекрасные дворы. Есть и проблемы, о них не стоит забывать. Но Борис Ценципер может радоваться как за родной комбинат, так и за город. В канун 40-летия Новодвинска он, вместе с другими именитыми людьми, будет принимать поздравления. Ведь любой город или село делают люди созидающие. И пускай Борис Матвеевич старше Новодвинска на целые 45 лет, - в душе он до сих пор молод…

Алексей Морозов, Сегодня 13:32

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Эсквайр, сегодня 15:01

Про Ценципера в Новодвинске знает буквально «каждая собака». ************************************************************************** Я московский, озорной гуляка.По всему тверскому околотку, В переулках каждая собака, Знает мою легкую походку…( Сергей Е.). Извините, навеяло, после лихих и рискованных морозовских "аллегориев"

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируютСегодня 12:23

18 августа в Поморье ожидается прохладная погода, возможен дождь Сегодня 08:40

Глава Архангельска проехал на автобусе №60 от "Сульфата" до МРВВчера 15:20

«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилейВчера 13:30
12 комментариев

17 августа в Поморье ожидается переменная облачностьВчера 08:57

Общество

В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездовСегодня 14:56

22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флагаСегодня 13:43

Архангелогородцев приглашают принять участие в съемках фильма "Хождение по мукам"Сегодня 13:02
1 комментарий

В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируютСегодня 12:23

На Новгородском проспекте появились новые фонари с современными светильниками Сегодня 10:20

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Поморье из-за ремонта изменится расписание поездов

22 августа в Архангельске пройдут гуляния, посвящённые Дню государственного флага

Архангелогородцев приглашают принять участие в съемках фильма "Хождение по мукам"

В Архангельске терминал около МРВ с опозданием, но демонтируют

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июле 2017 года

Выручка ГК «Титан» и его дочерних структур за 2016 г. увеличилась на 21%

Юрков поддержал инициативу «Единой России» о проверке обращений обманутых дольщиков

Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей

Формализм или сталинизм? Общественника оштрафовали из-за памятной таблички

Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за истязание сына

В Вельске пьяный водитель въехал в стену дома

В Красноборском районе мужчина бросился с ножом на собственную мать

В Тайге произошёл пожар в двухквартирном доме

В Северодвинске мотоциклист погиб, столкнувшись с иномаркой

На Соловках появилась детская команда по хоккею с мячом «Юнги»

Спортсменки из Архангельска победили на первенстве России по пляжному волейболу

САФУ может оценивать выполнение нормативов ГТО

В Архангельске прошел полуфинал Кубка региона по футболу

На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru