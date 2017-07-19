80 лучших людей Архангельской области: Борис Ценципер

Город Новодвинск достаточно молод, в этом месяце ему исполняется 40 лет. В народе его называют городом бумажников, потому что здесь более 75 лет работает гигант индустрии – Архангельский ЦБК.

Это предприятие, которое, к счастью, и сегодня успешно развивается, имеет богатую трудовую историю. Яркие страницы вписали четыре Героя Социалистического Труда Пелагея Лисовцева, Вера Левченко, Сергей Мельников и Валерий Захаров, а также многочисленные рабочие династии. Одним из самых уважаемых является Борис Матвеевич Ценципер – многолетний главный механик, Почетный гражданин Новодвинска, заслуженный рационализатор, заслуженный работник ЛПК.

Про Ценципера в Новодвинске знает буквально «каждая собака». Как-то я спросил у знакомых новодвинцев: кого они считают знаковыми людьми своего города? Все сразу же вспомнили Бориса Матвеевича. «Чем он так легендарен?», - спрашиваю. «Ну, как чем? Это же Ценципер!»

Наш герой приехал в поселок Первомайский – будущий Новодвинск в далеком 1955 году по распределению на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Этому предприятию, ставшему для него родным, он отдал 47 лет своей жизни. А начинал трудовой путь цеховым механиком, затем был заместителем начальника ремонтно-механических мастерских, потом их начальником, и, наконец, более 30 лет – главным механиком комбината. Ремонтно-механическая служба, которую возглавлял Ценципер, успешно решала вопросы технологического перевооружения комбината. Строительство завода беленой сульфатной целлюлозы, реконструкции КДМ-2, машин бывшего сульфитного завода, сушильной машины производства беленой сульфатной целлюлозы - дело рук и ума Бориса Матвеевича.

Про службу Ценципера говорили, что она лучшая в отрасли. И не только в рамках региона, но и в стране.

Антон Попов в своем очерке писал: «Много сил вложила вся механическая служба под началом Бориса Матвеевича в пуск и налаживание работы второй картоноделательной машины. Это первая широкоформатная машина, изготовленная в Советском Союзе (в Ижевске). Ее пуск был сложен и за ним следили многие специалисты.

Пришлось проводить множественные реконструкции и вводить новшества непосредственно в процессе монтажа и пуска. И только машину установили, и можно было начинать производить картон, как были выявлены значительные недочеты. Ее остановили на 45 суток, почти полностью разобрали, заменили привод, что-то доделали, а что-то полностью и переделали. И все же она стала производить картон. До сих пор КДМ-2 в строю».

Кроме работы на комбинате, Ценципер стал известен и как изобретатель, он получил 47 авторских свидетельств за производственные изобретения. Со своими новаторскими разработками участвовал в ВДНХ, где не раз был награжден медалями. В 1966 году Борис Матвеевич получил звание заслуженного рационализатора РСФСР, а еще через четверть века – звание заслуженного работника ЛПК. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Не менее важной наградой стало присвоение звания Почетного гражданина Новодвинска. Она заслужена еще и потому, что Ценципер внес неоценимый вклад в социальное развитие города бумажников как многолетний депутат.

…В Новодвинске иногда приходится бывать по делам. Город удивляет своим благоустройством – он достаточно чистый, здесь не очень высок процент ветхого жилья, прекрасные дворы. Есть и проблемы, о них не стоит забывать. Но Борис Ценципер может радоваться как за родной комбинат, так и за город. В канун 40-летия Новодвинска он, вместе с другими именитыми людьми, будет принимать поздравления. Ведь любой город или село делают люди созидающие. И пускай Борис Матвеевич старше Новодвинска на целые 45 лет, - в душе он до сих пор молод…