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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/21/52449.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Капитолина Цветкова

80 лучших людей Архангельской области: Капитолина Цветкова
Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова – важнейший культурный, краеведческий и информационно-аналитический центр региона. Таким библиотека стала благодаря деятельности Капитолины Цветковой, которая 35 лет была в ней главным «рулевым».

Семь лет назад мне в голову пришла идея создать первый в Архангельской области виртуальный некрополь. Помощь мне стали оказывать краеведы, но еще более ценным оказались архивы и электронные каталоги Добролюбовки. В числе первых мне хотелось создать на сайте «Архангельский некрополь» страницу Капитолины Цветковой, но найти ее могилу долгое время не получалось. Я обратился в библиотеку, и в один из дней мне выделили для поездки на кладбище автобус и сопровождающего человека, работавшего с Цветковой. "«Заодно навестим Капитолину Ивановну, на могилке приберемся», - так решили в Добролюбовке.

Цветкова похоронена в самых дебрях Жаровихинского кладбища, как и другой выдающийся гражданин – народный артист СССР Сергей Плотников. Зато при въезде на кладбище трехметровыми глыбами возвышаются захоронения архангельского криминалитета. Такое время было: по-настоящему достойные находили себе пристанище «на задворках». Цветкову подзахоронили к рано ушедшему из жизни сыну. Могила ее ухоженная, фото на памятнике передает ее неповторимые черты. Истинная интеллигентность, степенность, даже некий аристократизм. Такой она и была при жизни.

Будущая хозяйка Добролюбовки родилась 29 ноября 1931 года в деревне Милославская Великоустюгского района Вологодской области. Окончила Великоустюгский библиотечный техникум и Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. Крупской. Трудовой путь начала в Бокситогорской районной библиотеке Ленинградской области, затем руководила Пикалевской городской библиотекой Бокситогорского района.

В 31 год молодую женщину назначили руководить Архангельской областной научной библиотекой имени Добролюбова. Тогда, в далеком 1962-м, это была еще не та прославленная «книжная страна», какой она стала к концу 80-х и началу 90-х. Но Цветкова вложила в этот маленький культурный центр всю свою душу.

Благодаря ее организаторскому таланту и энергии было построено в 1981 году новое здание библиотеки на набережной Северной Двины в Архангельске. Справиться с таким нелегким испытанием как переезд помогали многие архангелогородцы – военнослужащие, студенты, работники культуры, родные и близкие сотрудников. Торжественное открытие библиотеки для читателей состоялось 20 февраля 1981 года.

Через два года успехи коллектива и ее руководителя были отмечены высокой государственной наградой - орденом "Знак Почета". Много из того, что сегодня продолжает успешно развивать областная библиотека, начиналось в период работы Капитолины Цветковой: автоматизация и компьютеризация, краеведение и работа с местным обязательным экземпляром документов, международное сотрудничество.

В 1978 году Цветкова была удостоена звания заслуженного работника культуры России. Позднее эти высокие звания стали регулярно присваивать специалистам Добролюбовки.

Кроме многолетней работы на посту директора, Капитолина Ивановна возглавляла Архангельское областное общество книголюбов. Кто жил в советское время, тот помнит, что книги и домашние библиотеки считались настоящим богатством. Их заранее заказывали через «нужных» знакомых, оформляли подписки, ездили в другие города, чтобы найти, даже дрались из-за них и крали из магазинов. Это сегодня ценность книг сильно упала, многие предпочитают электронный вариант. Хотя, думается, что только бумажная книга, созданная человеческим трудом, имеет свою душу.

Отработав 35 лет, Цветкова в 1998 году ушла на пенсию. На дворе стояло непростое время, - нищета, безработица. Но кроме материальных проблем в обществе началось духовное и нравственное падение, когда культура держалась исключительно на малочисленных энтузиастах-бессребрениках. Цветкова передала власть своим молодым коллегам, но от дел не отошла, была организатором и душой клуба "Творчество", возглавляла совет ветеранов библиотеки.

Я спросил у работавших с Капитолиной Ивновной, какой она была. «Строгой. Но очень порядочной и умной. Редкая личность, таких сейчас почти не осталось…» Наверное, не лишним было бы установить на здании Добролюбовки мемориальную доску в память о прекрасном директоре. Она того достойна, да и библиотеку это бы только украсило.

Радует, что сегодняшняя Добролюбовка продолжает начинания Цветковой: она не законсервировалась, не превратилась в архаичный «музей книгохранения». Здесь проводятся творческие вечера, фестивали, внедряются уникальные авторские проекты, соединяющие литературу и живопись, музыку, информационные технологии… А значит, корабль плывет в верном направлении…

Алексей Морозов, Сегодня 13:01

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Комментарии
Татьяна, сегодня 16:17

Низкий поклон Капитолине Ивановне от книголюбов Архангельска! Автору спасибо за хорошие статьи о достойных людях!
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