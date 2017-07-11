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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/13/52311.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Иван Боховкин

80 лучших людей Архангельской области: Иван Боховкин
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Кузница кадров лесопромышленного комплекса – Архангельский лесотехнический институт был создан в 1929 году. С приходом к руководству Ивана Боховкина об АЛТИ узнали далеко за пределами Архангельска.

Надо отметить, что судьбы ректоров АЛТИ сложились по-разному. Первый руководитель и фактический основатель Василий Горохов был репрессирован и расстрелян. Большинство ректоров рассматривали институт как карьерную ступеньку, и вскоре покидали Архангельск. Оставил свой след Федор Коперин, бывший главой АЛТИ 17 лет. Но еще более яркой эпохой стало время руководства институтом Иваном Боховкиным, - с 1965 по 1979 годы.

Иван Михайлович Боховкин родился 16 февраля 1912 года в селе Бурятино Мещовского района Калужской области. После окончания химического факультета Рязанского пединститута работал преподавателем химии в Мало-Ярославском техникуме. Потом закончил аспирантуру Воронежского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом.

В декабре 1940 года пришел на работу в Архангельский лесотехнический институт. Долгое время был заведующим кафедрой неорганической химии, затем проректором по науке, а в 1965-1979 - ректором института. Если говорить о научной деятельности профессора Боховкина, то она была направлена на решение актуальных проблем использования природных ресурсов Севера и совершенствование технологии переработки древесины. Он опубликовал более 200 научных работ.

Но главной для него стала не наука, а организационная деятельность. Ныне уже мало кто помнит, что в советские годы существовало достаточно авторитетное общество «Знание». Боховкин долгие годы руководил его областным отделением. Конечно, одной из задач этого общества было «насаждение» науки в противовес религии. Крупнейшие ученые вовлекали в этот процесс обычных людей, доказывая первичность материи и приводя в пример фундаментальные научные достижения. Да, гордиться в те годы было чем: полет человека в космос, начало компьютеризации, революция в атомной отрасли и многое другое. Однако ученые из «Знания» так и не смогли отвернуть советский народ от веры. А потому, как только наступила перестройка и заговорили о возрождении храмов, то люди вернулись к вере.

Конечно, Боховкин, несмотря на научные звания и жизненный принцип материалиста, отнюдь не был сухарем. Студенты и преподаватели вспоминают его как интеллигентного, порядочного и глубокого руководителя и человека. АЛТИ среди всех архангельских вузов в те годы считался самым серьезным в плане развития научных школ. Химики, лесоводы, механики, строители, дорожники, энергетики, экономисты – с каждым годом институт давал области и стране все новых ценных специалистов. Практически вся партийная и хозяйственная элита Поморья в свое время получила корочки АЛТИ. А уж годы учебы в этом вузе многие вспоминали как лучший период в своей жизни.

При Боховкине АЛТИ интенсивно строился и расширялся. Много он сделал для модернизации материально-технической базы, организовал строительство 2-го учебного корпуса, общежитий, санатория-профилактория. За свою научную и организационную работу он был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». В 1974 году в числе первых он был удостоен возрожденного звания Почетного гражданина Архангельска.

После кончины Боховкина АЛТИ не только не растерял все созданное им, но даже преумножил. Ставший в 1987 году ректором Олег Соколов добился в 90-е годы присвоения АЛТИ статуса технического университета. А в 2010 году на базе бывшего АЛТИ-АГТУ был создан Северный (Арктический) федеральный университет. На главном корпусе САФУ сегодня есть две мемориальные доски в память о лучших руководителях – Иване Боховкине и Олеге Соколове.

…Мне рассказывали, что раньше преподаватели АЛТИ жили в деревянных двухэтажных домах, что до сих пор «красуются» своей ветхостью недалеко от главного корпуса нынешнего САФУ. Жили эти преподаватели наукой и студентами, мало заботились о своем комфорте и даже о семейном благополучии. Некоторые всю жизнь прожили одиноко, другие были в браке, но не имели детей. Мне кажется, «школа Боховкина», как и медицинская «школа Бычихина», педагогическая «школа Фруменкова» не подразумевала много времени на самих себя. Преподаватели тех лет, а среди них было немало имен далеко не областного, а всесоюзного уровня, хотели, чтобы наш регион был образованным. Чтобы в лесной отрасли трудились лучшие инженеры. И чтобы про нас не говорили как про «медвежий угол». Не зря у здания АЛТИ установлен памятник великому Ломоносову. На него ученые института всегда старались равняться…

Алексей Морозов, Сегодня 14:24

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