80 лучших людей Архангельской области: Борис Завьялов

Знаменитый рамщик Соломбальского ЛДК, Герой Социалистического Труда и Почетный гражданин Архангельска Борис Завьялов – ровесник Архангельской области. Совсем недавно, 26 июля ему исполнилось бы 80 лет…

При входе на Соломбальское кладбище есть заметный памятник. На нем изображен улыбающийся человек в каске, - словно сошедший из какого-то старого советского фильма о рабочих. Правда, на памятнике не указаны регалии: Герой, Почетный гражданин, кавалер орденов. Но кто жил в те годы, помнят это имя.

Борис Завьялов родился 80 лет назад - в деревне Бряшниха Няндомского района. На его детство выпала война, послевоенное строительство. Возможно, тяга к труду была следствием острого желания преобразить свою страну, так пострадавшую от фашистов. С 16 лет, после окончания Соломбальской школы фабрично-заводского обучения, наш герой трудился рамщиком на Соломбальском ЛДК. Надо отметить, что тогда комбинат только «набирал высоту», но именно с Завьяловым и другими передовиками, он зазвучал на всю страну.

Журналист В.Соболев писал о нем: «Пришел Борис в цех шестнадцатилетним «фабзайчонком». Не было ни знания лесопилки, ни необходимой по тем временам рамщику силенки. Женщины из водного цеха прибегали смотреть на Бориса: уж больно новый рамщик ростом мал. Но было в этом даже какое-то преимущество. Сменные нормы он выполнял с первых же дней: в цех пришел с твердой верой в то, что ему по плечу работа у рамы, с неумным желанием доказать это. Вера в себя помогала Борису выдюжить в первые, самые трудные дни и недели. В ней был секрет его успехов, казавшихся едва ли не чудом тем, кто не знал, что к раме встал настоящий парень».

Через несколько лет Борис Иванович стал бригадиром рамщиков, неоднократно побеждал в социалистических соревнованиях лесопильщиков. А в 1974 году за ударный труд в девятой пятилетке он стал первым и единственным на комбинате Героем Социалистического Труда. Но на лаврах почивать не стал: уже через два года выступил с призывом ко всем рамщикам страны: «Из каждого кубометра сырья - максимум добротной продукции». Внедряя в жизнь почин Завьялова, Соломбальский ЛДК сумел за три года увеличить выход бессортных пиломатериалов на 2,2 %. При росте полезного выхода на 1%, за год дополнительно на тех же мощностях получается 16 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму около 1,5 млн. рублей.

К 400-летию Архангельска знаменитый рамщик получил звание Почетного гражданина города. Кроме него, этого звания были удостоены ученые Ксения Гемп и Георгий Фруменков, заслуженный строитель Александр Григорьев и бригадир «Красной Кузницы» Анатолий Сидоровский. Была в те годы хорошая традиция – высоко отмечать заслуги человека труда. К сожалению, сегодня имена передовиков производства практически забыты. Да и труд уже не имеет такой ценности, как в советское время.

Борис Завьялов ушел на пенсию в тяжелые для комбината годы. В 1996 году во время визита Бориса Ельцина в Архангельск областная власть попросила кредит на модернизацию СЛДК. Подвыпивший президент бумагу «подмахнул», но комбинат, хоть и получил деньги, так и не смог полностью восстановиться. А несколько лет назад был обанкрочен. Правда, сейчас пришел новый инвестор, который намерен возродить производство. Было бы здорово, если бы комбинат снова зазвучал как предприятие-донор…

А Борис Иванович Завьялов до краха предприятия не дожил, он умер не старым еще человеком, в возрасте 60 лет. Много работал, мало думал о себе, о своем здоровье, вот и не сберегся. Да и не могли в те годы труженики жить иначе. Ведь им казалось, что мы строим большое и справедливое государство, где не будет войн и нищеты, а все люди будут счастливы…