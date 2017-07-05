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80 лучших людей Архангельской области: Вадим Кибирев

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/08/52238.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Вадим Кибирев

80 лучших людей Архангельской области: Вадим Кибирев
У Архангельска должен быть архитектор. Эти слова ныне похожи на призыв, на глас вопиющего в пустыне. Раньше-то такой архитектор был. Это – Вадим Михайлович Кибирев, человек, сделавший наш город красивым.

Сегодня архитектурный облик Архангельска не критикует разве что ленивый или человек с полным отсутствием художественного вкуса. Да, наш город стал эклектичным, на смену строгому советскому стилю пришла хаотичность, когда на первом месте стоит вопрос денег, а уже на одном из последних вопрос стиля. Например, печально знаменитая научная библиотека САФУ, которая при подъезде с моста выглядит неприглядной и пугающей громадиной, разрушающей ансамбль корпусов недавно почившего Поморского университета. Что уж говорить про многочисленные торговые центры, буквально оккупировавшие город. А так называемые «терминалы» у МРВ? Увы, но это факт – Архангельск представляет из себя полное архитектурное убожество.

Вот что сказал о родном городе накануне своего 85-летнего юбилея заслуженный архитектор России Вадим Кибирев: «У любого города, как у человека, бывают взлеты и сложные времена. Сейчас Архангельск не летит: чего-то не хватает или крылья подрезаны. Нужно быть слепым, чтобы это не заметить. Сегодня в городе архитектурные нелады: в наших специальных вопросах уже даже начинает разбираться пресса. Мне очень жаль. Город игнорировать нельзя, он воздействует на нас: архитектурное пространство формирует человека». Вадим Михайлович прав, его слова звучат горьким упреком как нынешним горе-архитекторам, так и городским и областным властям.

Кибирев – потомственный зодчий, его отец Михаил Федорович был главным архитектором Архангельской области, председателем региональной организации Союза архитекторов СССР. Михаил Федорович был автором зданий нынешней администрации области, управления внутренних дел, штаба армии на Набережной Северной Двины и других. Его сын Вадим Михайлович тоже был главным архитектором области и благодаря ему Архангельск получил свое неповторимое лицо. Улица Воскресенская, монумент Победы - памятник, посвященный подвигу северян в годы Великой Отечественной войны, памятный знак в ознаменование 400-летия Архангельска – это и многое другое подарил городу Кибирев-младший.

Вадим Михайлович родился 31 марта в 1929 году в поселке Мстере Вязниковского района Владимирской области. Окончил знаменитую шестую архангельскую школу, затем легендарный МАРХИ, где учился у великого Щусева. После окончания института был направлен в Волгоград, где по его проектам построены проспект Славы, площадь Павших борцов. В 1959 году Вадим Кибирев переводится в Архангельск главным архитектором проектного института «Севпромпроект», а еще через год его назначают главным архитектором Архангельска. В 1968 году Кибирев становится начальником отдела по делам строительства и архитектуры облисполкома. Читай – главным архитектором Архангельской области. И это в неполные 40 лет!

Вот как сам Кибирев вспоминает начало своей работы в Архангельске: «Я начал проектировать Архангельск сложившимся специалистом: приехал и, увидев запустение, поставил условие - буду главным архитектором города. Самое ценное в этой работе - то, что удалось не только разработать генплан, но и выявить центральную ось Архангельска: не река при городе, а город при реке. Планировочная суть нашего города - как раз в подчиненности реке и раскрытии главных ансамблей на просторы Северной Двины. Набережная, река, простор и пространство - главное, что покоряет в Архангельске абсолютно всех!»

Кстати, тогдашний первый секретарь Архангельского обкома КПСС Борис Попов активно избавлялся от «старого Архангельска». За это его активно критиковали как защитники культуры, так и местная пресса (да, такое было возможно и в те суровые годы). Однако и сегодня архангелогородцы говорят Попову спасибо за красивейшую городскую Набережную. И кто, как не Кибирев, был вдохновителем ее преобразования.

Наверное, самым лучшим для Архангельска был 1984 год – год 400-летия. Сколько тогда было построено и сделано, - на три пятилетки вперед. В моих детских воспоминаниях областной центр тех лет выглядел этаким красавцем-юбиляром, с хорошей перспективой на будущее. К сожалению, планам не суждено было сбыться: распался Советский Союз, развалилась вся система, которая держала в том числе архитектуру и строительство. На смену профессионалам вроде Вадима Кибирева зачастую приходили дельцы, для которых деньги были на первом месте. И город потерял свое лицо. Вот и выглядит сегодня как нечто несуразное: с одной стороны громоздкие полупустые торговые центры, с другой – ветхие и аварийные деревяшки…

Но в этом уже нет вины Вадима Михайловича Кибирева. В 1999 году он первым в Архангельской области был удостоен звания заслуженного архитектора России. Пускай и поздновато, но успели отметить несомненные заслуги бывшего главного зодчего Поморья. И сегодня Кибирев переживает за родной город. И мечтает, чтобы Архангельск признавали красивым и гармоничным. Чтобы глаз радовался… 

Алексей Морозов, Сегодня 16:37

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