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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/08/23/52490.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Зарума

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Зарума
фото с сайта "Трудовая Коряжма"
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Евгений Алексеевич Зарума вошел в историю нашего региона не только как прекрасный строитель, инженер, руководитель отрасли, но и как депутат с неспокойным сердцем…

Всякий раз, когда я приезжаю на юг области – в Котлас и Коряжму, то поражаюсь, как эти два города не похожи на все остальные. Словно бы и не к Архангельску относятся, особенно молодая Коряжма. Чистые дворы, уютные домики в старой части, зеленые аллеи, набережная, парк… Одним из созидателей этого города является Евгений Зарума, ушедший из жизни три года назад. Не рассказать о нем было бы непросительно, - человек был во всех смыслах достойный.

Где-то в конце 2003 года я впервые после возвращения в Архангельск побывал на сессии областного собрания депутатов. И обратил внимание на пожилого депутата, который выступал практически по каждому вопросу. Спикеру и его замам этот худощавый седой человек никак не давал расслабиться. «Евгений Алексеевич, ну успокойтесь уже, присядьте». Но Зарума снова вставал, шел к микрофону и говорил. Говорил с болью, с тревогой. Казалось, что он говорит от лица тысяч коряжемцев, делегировавших его в парламент. Не мог молчать, зная, что людям плохо.

В нынешнем областном собрании уже таких депутатов нет. Одни преследуют откровенно лоббистские цели, другие занимаются политикантством, третьи молчат. Лишь единицы переживают за своих избирателей и стараются как-то решить проблемы. Не «заболтать» их, а именно решить. Как делал в свое время Евгений Алексеевич Зарума.

Уроженец Львовской области, родом из крестьянской семьи, Евгений Зарума приехал в Коряжму в 1954 году 24-летним молодым специалистом.  И всю свою жизнь он строил этот поселок, а потом уже город. Гордился, что Коряжма так интенсивно развивается, стремительно вырывается вперед на фоне других городов Архангельской области.

Зарума прошел все этапы производственного пути: рабочий, мастер, прораб, старший прораб, начальник СМУ-5, главный инженер треста Котласбумстрой Главархангельскстроя. Как отмечали коллеги, в мороз и летнюю жару, под ветрами и грозами, не вылезая из котлованов, сутками не покидая стройплощадок и проходя километры лестничных маршей возводимых домов, Евгений Зарума строил Коряжму. И стал настоящей легендой своего города. Заслуженный строитель РСФСР, кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». И Почетный гражданин города Коряжма.

В 90-е годы неспокойный по натуре Евгений Алексеевич решил попробовать себя в политике. Более 10 лет в течение трех созывов он представлял Коряжму в областном Собрании депутатов. Причем, избирали Заруму с феноменальным процентом голосов: когда его коллеги по парламенту проходили с результатом в 18-25 процентов, Евгений Алексеевич получал по 55-70! И это при том, что в 2000 году его соперником был генеральный директор градообразующего Котласского ЦБК Юрий Заяц. Но Зарума выиграл. Говорят, что причиной его побед была народная любовь. Коряжемцы считали его несгибаемым, принципиальным и неподкупным. И продолжали отдавать за него голоса. Только в возрасте 74 лет Зарума решил больше не баллотироваться в областное собрание, чтобы уступить дорогу молодым.

К слову, Зарума всегда проводил свои избирательные компании лично, переходя от человека к человеку. Он не нуждался в услугах тогда еще только нарождающейся оравы политтехнологов, «мутных» схемах, коалициях, и союзах ради обладания мандатом. Его оружием было простое человеческое слово, прямота и правда. Действительно, это редкий, по сути уже ушедший тип политика…

На небольшом доме по улице Театральной в Коряжме пару лет назад была установлена мемориальная доска Евгению Алексеевичу Заруме. Наряду с «целлюлозным генералом» и Героем Социалистического Труда Александром Дыбцыным, первостроителем города Мамедом Бабаевым, талантливым хирургом Александром Глейхом, заслуженным строителем Петром Кулешовым и другими Зарума по праву считается одним из лучших. И не только в родной Коряжме, которую он построил и которую всегда защищал, но и во всей Архангельской области…

Алексей Морозов, Сегодня 14:22

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Комментарии
Игорь, сегодня 15:24

Алексей, даешь еще 80 людей плюсом к этим 80ти!))
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