80 лучших людей Архангельской области: Павел Балакшин

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. У нашего региона были разные руководители: одних чтят, других поминают недобрым словом, а кого-то и вообще не помнят. Судьба Павла Балакшина неразрывно связана с Поморьем. Инженер, директор, губернатор, мэр, общественный деятель, Почетный гражданин…

Некоторые читатели упрекают меня в том, что не все персоны проекта «80 лучших людей» являются лучшими. Мол, что значит лучший? Остальные, кто в это число не попал, худшие? Конечно, «лучший» - понятие относительное. Кому-то не нравится бывший первый секретарь обкома Борис Попов, кто-то возмутился присутствием в списке Сергея Сюхина, другие поставили под сомнение заслуги Давида Пашаева. Про Павла Балакшина тоже напишут что-то критическое. Пускай: Павел Николаевич, будучи человеком сильным и выносливым, не отнесется к этому всерьез.

Я долго думал, кого из современных руководителей Архангельской области стоит включать в наш проект. И решил, что хватит одного – Балакшина. Объясню почему. Он был талантливым инженером, одним из созидателей гиганта индустрии Котласского ЦБК. За эту работу был удостоен Государственной премии СССР, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. В конце 80-х возглавил другой гигант отрасли – Архангельский ЦБК. Был председателем Архангельского облисполкома на стыке систем – СССР и России. Стал первым главой администрации Архангельской области. А потом первым всенародно избранным мэром Архангельска.

Несколько лет назад в мои руки попала книга воспоминаний Павла Балакшина. Прочитав ее, я поразился смелости и самокритичности автора. Много раз ему приходилось принимать непопулярные решения, за которые его жестко били, в том числе наши братья-журналисты. Например, когда он, будучи главой региона, решил строить органный зал филармонии, расположенный в старинной Кирхе. «Люди голодают, а вы культурой занимаетесь», - примерно такие стрелы летели в его адрес. А еще ругали за нищету, холодные батареи в квартирах, высокие цены, рост преступности, закрытие предприятий. Балакшин все это пропускал через себя, старался внешне не реагировать и не раздражаться. Даже когда в феврале 1996 года его несправедливо, из-за низких результатов «партии власти» на выборах в Госдуму РФ, сняли с должности. Да еще и с плохой формулировкой – «за срыв северного завоза». Потом, правда, извинились и формулировку поменяли. И даже через какое-то время тот же Борис Ельцин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством». Балакшин не обижался, он понимал, что сильным даются бОльшие испытания.

В декабре 1996 году его, меньше чем через год после увольнение из губернаторов, архангелогородцы избрали своим мэром. Жуткое было время – из-за многомиллионных долгов энергетики грозились полностью отключить Архангельск от теплоснабжения. Балакшин в своих мемуарах с горечью писал, как сложно шел переговорный процесс, как непросто было с областной властью, которой экс-губернатор был костью в горле. Конечно, ничего сверхвыдающегося Павел Николаевич на посту мэра в те годы не совершил. Но он сделал главное, за что его до сих пор уважают – остался человеком. Не превратился в чинаря, в «новорусского бонзу». И, несмотря, на просьбы людей, не стал баллотироваться на второй срок, решив уйти из власти. Решение не самое простое, - например, для Анатолия Ефремова потеря этой самой власти стала столь болезненной, что он не смог долго прожить…

Рассказывали, что, будучи мэром, Балакшин запросто мог прийти в школу и рассказать детям о работе городской администрации. Ходил пешком, ездил в автобусах. Не позволил угробить общественный транспорт – ни троллейбус, ни трамвай. Выслушивал разъяренных голодных учителей, но не затыкал им рот. Молчал, когда понимал, что не в его силах всех накормить. И не покинул Архангельск после отставки по примеру своих предшественников и сменщиков. Хотя бы это выделяет его из всей властной челяди 90-х и «нулевых». Не уехал, потому что ему не стыдно смотреть в глаза людям.

…На одном из праздничных новогодних приемов я подошел к Балакшину и высказал восхищение его книгой мемуаров. Действительно, очень честная и полезная книга, особенно для потомков, которым не довелось жить в те непростые годы. Павел Николаевич пожал мне руку и внезапно сказал: «Это вам спасибо, вы продлеваете мне жизнь».

Не так сложно продлевать жизнь друг другу. Для этого нужно просто уважать и ценить тех, кто рядом. Пока они живы и им можно сказать это в глаза. Не стоя в парадных пиджаках у могил и мемориальных досок. Здесь и сейчас.

В 2011 году Павлу Балакшину было присвоено звание Почетного гражданина Архангельска. Только один руководитель нашего региона был ранее удостоен этого звания, и то посмертно – Борис Попов. В отличие от эпохи Бориса Вениаминовича время Павла Николаевича было гораздо сложнее и короче. Но Балакшин не стал для Архангельской области «временщиком». И он сейчас здесь с нами. И дай Бог ему крепкого здоровья.