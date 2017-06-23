Новости дня

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиков

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

В плесецкой колонии сыграли три свадьбы

На Набережной Северной Двины станет светлее

Мобильная версия 16+

Среда, 26 июля, 18:05

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/26/51989.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области69

80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)23 июля 2017 10:14

80 лучших людей Архангельской области: Александр Росков19 июля 2017 09:44

80 лучших людей Архангельской области: Донат Попов16 июля 2017 10:41

80 лучших людей Архангельской области: Юрий Фадеев11 июля 2017 16:31

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Свешников9 июля 2017 10:23

80 лучших людей Архангельской области: Григорий Просянкин5 июля 2017 10:22

80 лучших людей Архангельской области: Николай Парфенов2 июля 2017 10:46

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сметанин28 июня 2017 09:40

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Тюрин25 июня 2017 09:46

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Бурчевский23 июня 2017 09:22

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сюхин

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сюхин
Художника от обычного человека отличает его талант смотреть на мир с совершенно разных ракурсов. То, что обычный человек не заметит и пропустит, художник увидит и зафиксирует. А если сделает это талантливо, то проникнет в сердце этого самого обычного человека.

Архангельский художник и скульптор Сергей Сюхин проникать в сердца умеет. Жители города и приезжие, когда проходят по Чумбаровке, любят пожать руку Степану Писахову. А точнее, памятнику работы Сюхина. Сказочник и художник уже при жизни стал одним из символов Архангельска. А спустя 50 лет после смерти его увековечили в бронзе. И получился он таким же ярким, как был при жизни – приветливым, забавным, немного не от мира сего. А еще можно вспомнить других обитателей Чумбаровки – Сеню Малину, Козьму Пруткова, Бориса Шергина, северную женщину. Многие работы Сюхина критикуют: мол, заставил своими творениями пешеходную улицу! Но, надо отдать должное, - все-таки скульптор нашу Чубмаровку скорее украсил, очеловечил.

Сюхин не только плодовитый скульптор, он талантливый живописец, график, иллюстратор книг. Он наш, поморский мужик, любящий и воспевающий Север. Мог бы и уехать отсюда, благо, что звали и жил даже какое-то время за границей. Но вернулся. Потому что здесь он нужнее.

Сергей Никандрович родился в 1952 году в селе Пучуга Верхнетоемского района. В 1973 году после окончания Абрамцевского училища им. В.Васнецова обосновался в Архангельске. В 1986 году окончил Украинский полиграфический институт им. И. Федорова, и через три года был принят в Союз художников России. В 2003 году заслуженно стал заслуженным художником России.

На сайте Тойма.рф о нем пишут: «Его уникальные графические работы узнаваемы благодаря создаваемому сказочному настроению, ощущению волшебства, и в то же время возникающему чувству сопричастности к духовности, возвышенным сторонам человеческой жизни. Сергей Сюхин - художник Лукоморья, и это не просто метафора, это сама суть его творчества, наполненного духом Севера и ожиданием чуда».

Да, у него есть свое Лукоморье. Точнее, это уже не только Лукоморье Сюхина, но и наше общее. Придуманное им, но подаренное нам. Помню, как в детстве мне подарили календарь с картиной Сюхина. Год был тогда тяжелый, 1992-й, на дворе разруха и нищета. А на календаре – красочные избы с дымком, сочный как зефир, снег, горящие золотом окна. От картины этой становилось теплее и добрее на душе. И на мгновение забывались проблемы. Сюхин приподнимал нас над реальностью, как настоящий художник-волшебник. А мог бы просто показывать обыденную грязь или рисовать стотысячный не всем понятный «черный квадрат».

Отвечая на вопрос журналистов об источнике своего вдохновения, Сюхин говорил: «Мне силу духа дает моя родная сторонушка - северная деревенька Пучуга. Простая и чистая, как снег в полях, естественная в своем бытие, как звездный круговорот, святая, как православный крест сельского храма... Чистота моего восприятия мира - оттуда, от моих корней, из моего деревенского детства. По нему, незамутненному, себя сегодняшнего оцениваю. Для меня русская северная деревня - колыбель и хранительница Духа нации!»

Связь с корнями – не просто красивые слова. За это дюже боролся искренний и правдивый до горечи Федор Абрамов. Это воспевал и берег наш Академический Северный хор. Да и вообще вся архангельская культура тесно связана с корнями. Пусть даже и клонит многих в эксперимент и авангард. Корни они никуда не денутся, они так проросли в нас, что нам сложно обойтись без них. Сад без земли не вырастет. А если взращивать, то можно пожать настоящие плоды. И приход Сюхина к вере, его религиозность не лубочны, как у многих. Красивые краски и вышколенная художественная техника искренности не заменят.

Наверное, Архангельскую область уже сложно представить без художника Сюхина. Без его Писахова и Сени Малины. Без забавных северных старичков и колоритных кошек. Без его взгляда на мир, так непохожего на других художников. Без любимой мной волшебной картины «Тойма», где человек взлетает над землей из-за страстной любви к ней…

… Когда в детстве снятся цветные сны, - это радует каждый следующий день. Очень хочется, чтобы нам чаще снились сны с картинами Сергея Сюхина. Тогда, глядишь, мы станем чуточку добрее и красивее… 

Алексей Морозов, Сегодня 09:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гленн, сегодня 10:42

Очень на любителя художник... придворный мордописец
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» АрхангельскаСегодня 17:27

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающихСегодня 14:32

В Архангельске обеспокоены утилизацией медицинских отходовСегодня 10:06
1 комментарий

Прокуратура Архангельской области проверяет законность приговора по делу Хуторянского и ТаракановаВчера 15:13

Архангельск попал в десятку самых популярных городов у туристов в День ВМФВчера 10:08
2 комментария

Общество

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиковСегодня 17:33

В плесецкой колонии сыграли три свадьбыСегодня 17:08

На Набережной Северной Двины станет светлееСегодня 16:30

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающихСегодня 14:32

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалитаСегодня 13:34

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске обсуждали, как защитить обманутых дольщиков

В плесецкой колонии сыграли три свадьбы

На Набережной Северной Двины станет светлее

Подготовка к отопительному сезону: Архангельск в отстающих

В Поморье зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

В начале августа на АЦБК запустят обновленную теплорекуперационную систему КДМ-2

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

В Котласе произошло тройное ДТП

В Холмогорах мужик похитил у друга электромясорубку

В Архангельске задержали автовора

Новодвинцы приобрели и хранили наркотики

Еще одно дело экс-главы Катунино направлено в суд

На Соловках пройдет турнир по футболу

В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках

Архангелогородец примет участие во всемирных игра по кроссфиту в США

Молодежка "Водника" готовится к новому сезону

В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков

Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru