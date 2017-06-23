80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сюхин

Художника от обычного человека отличает его талант смотреть на мир с совершенно разных ракурсов. То, что обычный человек не заметит и пропустит, художник увидит и зафиксирует. А если сделает это талантливо, то проникнет в сердце этого самого обычного человека.

Архангельский художник и скульптор Сергей Сюхин проникать в сердца умеет. Жители города и приезжие, когда проходят по Чумбаровке, любят пожать руку Степану Писахову. А точнее, памятнику работы Сюхина. Сказочник и художник уже при жизни стал одним из символов Архангельска. А спустя 50 лет после смерти его увековечили в бронзе. И получился он таким же ярким, как был при жизни – приветливым, забавным, немного не от мира сего. А еще можно вспомнить других обитателей Чумбаровки – Сеню Малину, Козьму Пруткова, Бориса Шергина, северную женщину. Многие работы Сюхина критикуют: мол, заставил своими творениями пешеходную улицу! Но, надо отдать должное, - все-таки скульптор нашу Чубмаровку скорее украсил, очеловечил.

Сюхин не только плодовитый скульптор, он талантливый живописец, график, иллюстратор книг. Он наш, поморский мужик, любящий и воспевающий Север. Мог бы и уехать отсюда, благо, что звали и жил даже какое-то время за границей. Но вернулся. Потому что здесь он нужнее.

Сергей Никандрович родился в 1952 году в селе Пучуга Верхнетоемского района. В 1973 году после окончания Абрамцевского училища им. В.Васнецова обосновался в Архангельске. В 1986 году окончил Украинский полиграфический институт им. И. Федорова, и через три года был принят в Союз художников России. В 2003 году заслуженно стал заслуженным художником России.

На сайте Тойма.рф о нем пишут: «Его уникальные графические работы узнаваемы благодаря создаваемому сказочному настроению, ощущению волшебства, и в то же время возникающему чувству сопричастности к духовности, возвышенным сторонам человеческой жизни. Сергей Сюхин - художник Лукоморья, и это не просто метафора, это сама суть его творчества, наполненного духом Севера и ожиданием чуда».

Да, у него есть свое Лукоморье. Точнее, это уже не только Лукоморье Сюхина, но и наше общее. Придуманное им, но подаренное нам. Помню, как в детстве мне подарили календарь с картиной Сюхина. Год был тогда тяжелый, 1992-й, на дворе разруха и нищета. А на календаре – красочные избы с дымком, сочный как зефир, снег, горящие золотом окна. От картины этой становилось теплее и добрее на душе. И на мгновение забывались проблемы. Сюхин приподнимал нас над реальностью, как настоящий художник-волшебник. А мог бы просто показывать обыденную грязь или рисовать стотысячный не всем понятный «черный квадрат».

Отвечая на вопрос журналистов об источнике своего вдохновения, Сюхин говорил: «Мне силу духа дает моя родная сторонушка - северная деревенька Пучуга. Простая и чистая, как снег в полях, естественная в своем бытие, как звездный круговорот, святая, как православный крест сельского храма... Чистота моего восприятия мира - оттуда, от моих корней, из моего деревенского детства. По нему, незамутненному, себя сегодняшнего оцениваю. Для меня русская северная деревня - колыбель и хранительница Духа нации!»

Связь с корнями – не просто красивые слова. За это дюже боролся искренний и правдивый до горечи Федор Абрамов. Это воспевал и берег наш Академический Северный хор. Да и вообще вся архангельская культура тесно связана с корнями. Пусть даже и клонит многих в эксперимент и авангард. Корни они никуда не денутся, они так проросли в нас, что нам сложно обойтись без них. Сад без земли не вырастет. А если взращивать, то можно пожать настоящие плоды. И приход Сюхина к вере, его религиозность не лубочны, как у многих. Красивые краски и вышколенная художественная техника искренности не заменят.

Наверное, Архангельскую область уже сложно представить без художника Сюхина. Без его Писахова и Сени Малины. Без забавных северных старичков и колоритных кошек. Без его взгляда на мир, так непохожего на других художников. Без любимой мной волшебной картины «Тойма», где человек взлетает над землей из-за страстной любви к ней…

… Когда в детстве снятся цветные сны, - это радует каждый следующий день. Очень хочется, чтобы нам чаще снились сны с картинами Сергея Сюхина. Тогда, глядишь, мы станем чуточку добрее и красивее…