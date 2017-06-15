80 лучших людей Архангельской области: Донат Попов

Легендарный архангельский сыщик Донат Попов спас наш город от первого серийного убийцы Третьякова. С риском для жизни начальник уголовного розыска пришел в квартиру маньяка, чтобы разоблачить его и чудом остался жив.

Несколько лет назад в Архангельске снимали очередную серию популярного документального сериала «Следствие вели». Его автор Леонид Каневский рассказывал об истории маньяка Владимира Третьякова, который получил прозвище «Мясник». Жертвами серийного убийцы в период с декабрь 1977 года по февраль 1978 года стало семь женщин, причем одна была несовершеннолетней школьницей. В фильме показали небольшое интервью с Донатом Владимировичем Поповым, - 80-летним полковником в отставке. Его Леонид Каневский назвал «сыщиком от Бога». И те, кто знал Попова, это подтверждают.

Но до прихода в милицию Донат Владимирович прошел свои первые «университеты» в годы войны. В 1944 году 16-летним парнишкой он начал службу на тральщиках 6-го Краснознаменного дивизиона Северного флота. Участвовал в конвоях, боевом тралении. В годы войны он получил свою самую ценную награду – медаль Ушакова. Демобилизовался Попов в 1951 году, а вскоре оказался в органах милиции.

Игорь Автушко писал о нем: «Талантливого парня заметили и предложили должность в областном уголовном розыске. Здесь проявились лучшие сыщицкие качества Доната Владимировича: дотошность в расследовании уголовных дел, артистизм, умение вести тонкую психологическую игру с подозреваемым». С 1958 года и до выхода на пенсию Попов служил в уголовном розыске УВД Архангельского облисполкома. И уже в 50-летнем возрасте чуть не погиб при исполнении своих обязанностей.

Донат Попов возглавлял бригаду по расследованию дела маньяка Третьякова. После находки в районе железнодорожного вокзала отрезанной женской головы, по Архангельску поползли недобрые слухи. Маньяков у нас отродясь не было, да и вообще в СССР старались на эту тему вслух не говорить. Какие маньяки, если мы строим коммунизм? Моя милиция меня бережет! Однако серийный убийца продолжал орудовать: пропадали женщины, находились человеческие останки. Донат Попов искусно вел следствие, и уже за пару месяцев вышел на логово маньяка. Зацепкой стала одна из пропавших женщин, которая сожительствовала с неким железнодорожником Володей. Именно этот Володя и оказался кровожадным извергом, шокировавшим доселе тихий Архангельск.

В фильме «Мясник» Попов подробно рассказывал, как пришел к Третьякову домой, как его смутили скомканные женские платья. Сыщик потребовал, чтобы подозреваемый прошел с ним в отделение. И тут, на лестничной клетке, у лифта, Донат Владимирович почуял неладное. «Я перегнулся через перила и крикнул вниз: «Ребята, я спускаюсь!» Эта фраза остановила маньяка, который был готов убить назойливого следователя. На самом деле внизу Попова никто не ждал, но его уловка сработала. А вслед за этим милиционеры наведались в квартиру Третьякова и обнаружили страшную находку – мешок с человеческим мясом на балконе.

Наш герой тогда спас Архангельск. Ведь вошедший во вкус маньяк мог продолжать убивать, и счет бы уже шел на десятки жертв. Как объяснял сам Третьяков, он был «санитаром», спасающим город от пьющих и порочных женщин. Он жаждал новой крови, но вместо этого справедливым судом был приговорен к высшей мере наказания. А через 10 лет страна содрогнулась от дела другого маньяка – Андрея Чикатило, на счету которого было 53 убийства!

Донат Владимирович Попов был удивительно скромным человеком. Никакого ордена или повышения по службе после разоблачения Третьякова он не получил. Продолжил работать в милиции и ловить преступников. Затем вышел на пенсию, принимал участие в ветеранской деятельности областного УВД.

Сегодня принято ругать полицию за плохую работу, коррупцию в ее рядах, слабую раскрываемость и многое другое. В обществе укоренилось мнение, что полицейский – это скорее отрицательный персонаж. Но, в то же время, сотни архангельских сыщиков, оперативников, участковых незаметно делают благое дело – охраняют наш покой. Возможно, таких корифеев сыска, как Донат Попов, в нынешних органах единицы. Но пример этого отважного и смекалистого милиционера должен вдохновлять молодых сотрудников.

…50 лет назад 27-летний архангельский сержант милиции Петр Жосу ценой своей жизни спас молодую девушку от убийц. В декабре 2009 года другой сержант милиции Владимир Соколов вышел на Маймаксанское шоссе с жезлом, чтобы остановить пьяного водителя, который ранее врезался в машину вневедомственной охраны. В итоге 29-летний милиционер был насмерть сбит преступником…

Донат Попов прожил долгую и интересную жизнь, он скончался три года назад на 87-м году жизни. В отличие от маньяка Владимира Третьякова, нашему милиционеру-герою не отвели страничку в Википедии. Но мы-то будем всегда помнить этого прекрасного человека, раскрутившего одно из самых громких уголовных дел…