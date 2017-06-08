80 лучших людей Архангельской области: Юрий Фадеев

В рамках проекта «80 лучших людей Архангельской области» мы стараемся рассказывать не только о жителях Архангельска, но и тех, кто созидал в районах. Имя няндомского хирурга, основателя врачебной династии Юрия Фадеева считается одним из самых уважаемых в региональном здравоохранении.

Няндому я посетил в августе прошлого года. Целью моей был поиск могил известных людей района, среди которых особенно выделялся хирург Юрий Сергеевич Фадеев. Признаюсь, что фамилию эту я слышал давно, хотя он всю свою жизнь прожил в Няндоме и, по идее, в Архангельске его могли знать только в медицинской среде. Про династию Фадеевых мне рассказал другой знаменитый хирург и заслуженный врач Виктор Павлович Рехачев. «За няндомскую хирургию мы спокойны, там есть Фадеевы», - примерно так сказал мне Рехачев, отвечая на вопрос о состоянии здравоохранения в этом районе.

Позднее, в Няндоме мне довелось познакомиться с Иваном Фадеевым – внуком легендарного хирурга. Ваня, как и его отец – Сергей Юрьевич, после окончания Архангельского меда вернулся в родную Няндому. Возможно, это было данью уважения основателю династии, про которого в городе слагают легенды. «Мне предлагали даже за границу ехать работать, но я выбрал Няндому», - отметил Иван Фадеев. И здесь он, как мне кажется, нужнее. Как и его дед, бабушка и отец – заслуженные врачи России. Думаю, Иван тоже станет заслуженным. Ведь он Фадеев, а это символический знак качества.

Основатель династии Юрий Фадеев родился далеко от Севера - в Читинской области. Но школу он уже закончил в Няндоме. Затем – медицинский институт в Архангельске и четверть века – в хирургической службе района. Из них 12 лет – главный хирург, заведующий отделением Няндомской ЦРБ. Про Фадеева говорили: хирург от Бога. Одним из первых в области стал успешно использовать в своей работе технику наложения однорядного шва, при резекции желудка и наложении анестемозов при операциях на кишечнике, что позволило развить и поставить хирургическую службу Няндомского района на межрайонный уровень.

При его непосредственном участии и упорстве, было открыто хирургическое и травматологическое отделения Няндомской ЦРБ, открыт операционный блок, оснащенный новой медицинской техникой. Кроме того, Фадеев был учителем целого поколения хирургов – Александр Кисель, Николай Лободин, Сергей Фадеев и другие.

В 1980 году в возрасте 44 лет Юрий Фадеев был удостоен звания «Заслуженный врач России». Казалось, впереди у него большая насыщенная жизнь. Но вмешалась трагическая случайность – в 1986 году Фадеев погиб. Скажу без преувеличения, что этого прекрасного врача оплакивала вся Няндома. Как известно, в глубинке врач и учитель – больше, чем просто профессия, этих людей уважают примерно как спасателей или героев войны. Земских врачей воспел в свое время Чехов: ни одна его пьеса не обходится без медика. Как правило, это образованные мудрые солидные люди, со своим мнением и четкой жизненной позицией.

У Юрия Фадеева тоже была четкая жизненная позиция. Его внук Иван рассказывал мне, что дед никогда не прогибался ни под кого, всегда был открыт и правдив. За это его любили простые люди, за это в его честь в Няндоме назвали улицу и установили на здании больницы мемориальную доску.

В 2014 году газета «Правда Севера» опубликовала материал о том, как новоиспеченные выпускники СГМУ поехали работать в Няндому. Один молодой хирург – Александр Кузнецов, отвечая на вопрос: «Почему в Няндому?», ответил: «Так там работал знаменитый Фадеев». В наше время, когда райцентры испытывают недостаток во врачебных кадрах, слышать такое очень приятно. И заслуга в этом действительно Юрия Фадеева. Талантливого хирурга, основателя славной династии, принципиального человека…