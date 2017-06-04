80 лучших людей Архангельской области: Григорий Просянкин

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Григорий Просянкин из 78 лет своей жизни ровно 30 руководил двумя крупнейшими предприятиями Северодвинска – «Звездочкой» и «Севмашем». За свои заслуги он был удостоен самых высших наград страны.

В июне 1956 года 36-летний начальник цеха Григорий Просянкин возглавил завод № 893 в Молотовске. Сегодня такое название может поставить в тупик тех, кто плохо знает советскую историю. Зато современное название предприятия – «Звездочка» в Архангельской области знают все. Как и новое название Молотовска – Северодвинск. В том, 1956-м, будущая «Звездочка» представляла из себя даже не завод, а скорее цех с весьма слабыми производственными мощностями. Все основные ресурсы шли на поддержку гиганта – завода № 402, будущего «Севмаша», которым руководил легендарный Евгений Егоров. Любопытно, что именно Григорий Просянкин сделает «Звездочку» крупным заводом, а через 16 лет сменит Егорова на директорском посту на «Севмаше»…

Просянкин родился 6 января 1920 года в селе Нижнее ныне Луганской области. Участник войны, он оказался нужнее в тылу. В 1942 году окончил Николаевский кораблестроительный институт, после чего был направлен в Молотовск на завод № 402, будущий «Севмаш», где последовательно работал мастером, начальником участка, начальником ряда цехов.

После ухода на «Звездочку» Просянкин проявил весь свой организаторский талант для усиления роли этого предприятия. И уже в 1964-м «Звездочка» сдала флоту после ремонта сразу две атомные подводные лодки - К-33 и К-11. Всего же за шестнадцать лет руководства заводом Григорием Лазаревичем было сдано ВМФ 22 атомные подводные лодки. В 1965 году была пущена в эксплуатацию наливная док-камера, предназначенная для подъема кораблей и судов из воды и спуска их на воду. В 1968 году запустили в производство эллинг - корпусно-монтажный цех № 10.

В 1971 году первым из корабелов «Звездочки» Григорий Просянкин был удостоен звания Героя Социалистического Труда. А уже через год его востребовали на главный пост в Северном машиностроительном предприятии. И еще 14 славных лет он был рулевым этого гиганта индустрии. Здесь под его руководством предприятие освоило серийную постройку стратегических атомных подводных лодок второго поколения, находящиеся на боевой службе по настоящее время. Были построены и сданы ВМФ первые атомные подводные лодки третьего поколения, в том числе не имеющие аналогов в мировой практике кораблестроения АПЛ проектов 685, 941. На «Севмаше» Просянкину были присуждены две главные премии страны – Государственная и Ленинская, а также звание Почетного гражданина Северодвинска.

Говорят, у Григория Лазаревича была феноменальная память. Такое в советские годы не считалось редкостью: большинство крупных руководителей были людьми подготовленными и очень квалифицированными, могли наизусть знать имена начальников цехов и даже простых рабочих, а также всевозможные сводки и цифры, связанные с работой предприятий. Просянкин был жестким и требовательным, но не грубым и заносчивым. Если видел в человеке потенциал, то относился к нему с большим уважением, даже несмотря на его низовую должность. Умел видеть и взращивать кадры. И очень любил Северодвинск, который в те годы был крайне важным городом для государства.

После ухода на заслуженный отдых Григорий Лазаревич покинул Северодвинск и переехал на юг – в Севастополь. Но даже здесь, в тысячах километров от города корабелов, он продолжал вспоминать его. И, по возможности, старался приехать. Журналист Николай Кочуров писал: «Кажется, только однажды довелось видеть его, когда Просянкин незадолго до смерти в августе 1998 года приезжал на 60-летие Северодвинска. Надо было видеть, с каким уважением, нет, даже пиететом, встречали его участники торжеств. А ведь этому предшествовало десятилетие и замалчивания, и даже обличений. Вот и в «Северном рабочем» в 89-м появилась статья «Севастопольское дело». Три автора с Севмаша, укрывшиеся за коллективным псевдонимом, рассказывали о якобы допущенных злоупотреблениях с приобретением рядом наших корабелов квартир в крымском городе. В ряде статей только что вышедшей книги убедительно доказано, что на уважаемых людей возводилась напраслина. Даже и по меркам советской морали нарушений не было: своим поистине каторжным трудом на военных заказах корабелы заслужили на это право. Но можно представить, что пришлось пережить Г.Л. Просянкину».

Да, пришедшая на смену времени созидателей горбачевская перестройка принялась низвергать авторитеты. Досталось и бывшему первому секретарю Архангельского обкома КПСС Борису Попову, многим руководителям предприятий и организаций. Однако прошло время и этих людей вспомнили добрым словом. Сравнивая их заслуги с той жуткой разрухой, в которую погрузилась страна после распада СССР.

Григорию Просянкину успели отдать необходимые почести при жизни. А после смерти назвали в его честь площадь в Северодвинске. Имена лучших директоров оборонки Евгения Егорова, Григория Просянкина и Давида Пашаева сегодня служат напоминанием о том героическом для города времени. Когда Северодвинск закалялся, развивался и креп…