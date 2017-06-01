80 лучших людей Архангельской области: Николай Парфенов

Один из самых ярких игроков «Водника» Николай Парфенов является ровесником Архангельской области. Ему в 2017 году тоже исполнилось 80. Несмотря на почтенный возраст, легендарный хоккеист даст фору многим молодым спортсменам.

Те, кто Парфенова знает, поражаются его бодрости и жизнелюбию. Не исключением стала и редактор «АиФ в Архангельске» Наталья Попова. Беседуя с Николаем Дмитриевичем накануне его юбилея, она задала, пожалуй, самый острый вопрос – о будущем «Водника». «Былую славу нужно возвращать не только на поле, нужно проявлять и чисто человеческие качества. И к игрокам тоже. Нельзя выкидывать их на улицу, вы знаете, сколько игроков спилось? Они же думали, что игра будет всегда продолжаться. А ещё нужно дружить с болельщиками. Мы наших болельщиков всегда ценили, и они отвечали нам тем же», - ответил Парфенов.

Безусловно, бывший капитан «Водника» знает, о чем говорит. Для него команда не была способом заработать деньги или славу. Как бы не прозвучало пафосно – она была для него судьбой. Но началось все с дворовых игр. В далеком 1953 году почти всех старших ребят из той команды, в которой играл пятнадцатилетний Николай, разом записали в клуб "Пищевик". А Парфенова по причине малого роста - не взяли. Но Николаю все же удалось поиграть за эту команду, правда, за юношеский состав. А уже в 1956-м он играл за «Водник». Команде он отдал 16 лучших лет своей жизни.

В те годы спорт считался любительским, и Парфенов параллельно учился в АЛТИ, затем работал в ЦНИИМОДе, в Северном морском пароходстве, в котором сменил три десятка судов. В одном из интервью он признавался, что очень любил рейсы на Кубу: «Стоянка там минимум дней десять. Все, что нужно на теплоходе подремонтировать, исправить, - всегда успеешь. А что жарко - так мы поднимались часиков так в пять-шесть утра, пока жары сильной нет, всю работу делали, а потом брали вельбот - и на берег...»

Но все-таки самым важным был и оставался «Водник». В 1964 году он одним из первых в истории клуба получил звание мастера спорта, а еще через два года стал капитаном. И после ухода с поля, он не потерялся, как многие «водники». Продолжил себя на судейском поприще. А уже в 90-е годы создал фонд команды. Помог тогдашний губернатор Анатолий Ефремов, очень любивший «Водник». 90-е годы, к слову, вывели архангелогородцев в чемпионы России. К сожалению, сегодня команда уже не может похвастаться такими успехами. Но Николай Парфенов и другие ветераны-звезды клуба верят в будущее русского бенди.

В интервью Наталье Поповой Парфенов рассказал, как в советские годы спорт перевоспитывал подростков: «Это было в 1962 году. У меня родилась дочь, и вот я гуляю с коляской, смотрю: сидят ребята, курят. Один день сидят, второй сидят. И однажды подошёл к ним и спрашиваю, мол, вы кто? «Мы - дети моряков», - отвечают. Я пришёл в пароходство, рассказал, что хотел бы открыть футбольную площадку для их же детей. Меня поддержали. А ребята мои уже скоро забросили сигареты и начали играть в футбол. Так, я шесть лет занимался с ними, потом уже другие ребята приходили, мы же с ними всю область объехали, два года подряд выигрывали Кубки города. Многие из них окончили АЛТИ, пединститут и даже МГУ».

В Архангельске до сих пор висят баннеры с поздравлениями Николая Парфенова с 80-летием. Это особенно приятно не только ветерану, но и всем, кто любит наш город, любит спорт и «Водник». Николай Дмитриевич признается, что продолжает болеть за родную команду. Огорчается неудачам и радуется победам. Про него можно с полной уверенностью сказать – истинный помор. Закаленный жизнью, неунывающий, всегда бодрый, подтянутый, порядочный. А нынешним «водникам» неплохо было бы брать с Парфенова пример. В конце концов, живых легенд в Архангельске, к сожалению, уже не так много…