80 лучших людей Архангельской области: Сергей Сметанин

Красноборский район подарил миру выдающегося гармониста, виртуоза, заслуженного артиста России Сергея Сметанина. Несколько дней назад в нашем регионе проходили «Сметанинские встречи», - международный фестиваль гармони. Можно добавить: гармони и гармонии.

В Архангельской области родилось несколько самобытных музыкантов, которым рукоплескала страна и мир. Из гармонистов особенно покоряли публику двое – Сергей Привалов и Сергей Сметанин. Уроженец Красноборского района, Сметанин был необычным музыкантом. Северянина принимали на ура в Индии, Франции, Швеции, Чехословакии, Польше, Корее, Германии, Болгарии, Финляндии, Норвегии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Монако, Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Он превратил простую русскую гармошку в импровизирующий инструмент, наподобие саксофона и скрипки.

Будущий виртуоз родился 16 октября 1954 года в поселке Березовка Красноборского района Архангельской области. Учился в Красноборской музыкальной школе по классу баяна, затем в Архангельском музыкальном училище. В 1971 году начал работать баянистом Дворца культуры лесозавода № 4 Архангельска, затем руководил эстрадным оркестром Дворца культуры Соломбальского ЦБК. 18 лет играл в оркестре Государственного академического Северного русского народного хора.

Но исполнительское мастерство Сметанина совершенствовалось не только в Северном хоре, артист сотрудничал со многими русскими народными оркестрами и ансамблями, в том числе с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Кроме того, Сергей Леонидович был постоянным участником популярной телепередачи Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!».

Для поддержания постоянного интереса к гармони в сольном концерте Сметанин ввел в программу чугунки, жалейку в виде курительной трубки, освоил вологодскую тальянку, играл на двуручной пиле, ножовке и лопате, на множестве деревянных ложек. И был, к тому же, самобытным композитором. На основе северного музыкального фольклора им написаны десятки оригинальных произведений для гармоники, сделано множество обработок северных русских народных песен, немало наигрышей для вологодской тальянки.

Красноборский район Сметаниным гордится. Вообще эта красивая поморская земля славится своими лучшими людьми. Художник и первооткрыватель Арктики Александр Борисов, основательница детского туберкулезного санатория заслуженный врач Мария Фаворская, многие другие. К сожалению, выдающийся гармонист прожил недолгую жизнь и скончался в возрасте 50 лет. Похоронили его в Красноборске, на памятнике он изображен с гармошкой в руках и неизменной доброй улыбкой.

А «Сметанинские встречи» стали со временем культурным событием не только для Красноборска и Архангельской области, но и для России. В этом году почетным гостем фестиваля стала мама виртуоза Александра Максимовна.

…В свое время Борис Мокроусов написал песню-шедевр «Одинокая гармонь». Слушая ее в замечательном исполнении Владимира Трошина, я представляю себе Сергея Сметанина. Жизнь музыканта сама подобна музыке: есть тут веселые и грустные ноты. И только она, музыка, лучше всего передает человеческие чувства. Слушая гармонь Сметанина, ты понимаешь, что это одушевленный предмет, оживший в руках мастера. С уходом Сергея Леонидовича она, его сметанинская гармонь, продолжает играть. Радовать и печалить, давать надежду и рассказывать об одиночестве.

То пойдет на поля, за ворота

То обратно вернется опять,

Словно ищет в потемках кого-то

И не может никак отыскать…