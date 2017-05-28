80 лучших людей Архангельской области: Владимир Тюрин

Сегодня стало модным говорить о деградации профессии журналиста. Мол, все продается и покупается, а настоящие «золотые перья» вынуждены прогибаться под изменчивый мир. Однако в советские годы, при существующей тогда цензуре, появилась целая плеяда талантливых репортеров. Лучшим в Архангельске был Владимир Тюрин, «Вл.Рин».

Пару лет назад в здание на Новгородском, 32, где долгие годы обитала редакция газеты «Правда Севера», заселился новый «жилец» - магазин. Получилось почти как в пьесе Чехова «Вишневый сад»: купец Лопахин вырубил сад, чтобы построить дачи. Когда новый хозяин помещения обустраивался, попутно чуть было не угробил символ редакции – мемориальную доску «королю репортажа» Владимиру Тюрину. Доску установили в 2007 году в память о прекрасном журналисте, чьими материалами зачитывались жители Архангельской области. Доску спас региональный союз журналистов. Но вот беда, устанавливать ее теперь некуда: ведь не повесишь на фасад здания гостиницы «Двина», где сейчас работает «Правда Севера»…

А между тем, судьба самого Владимира Тюрина была такой же неровной и сложной, как судьба главной областной газеты. Родился будущий корифей 24 января 1936 года в поселке Старое Бешево Донецкой области Украины. По окончании школы сменил несколько профессий, вскоре пришел в журналистику. Причем оказался там случайно: приехал в Латвию, где попробовал себя в республиканской газете. Но не сработался с редактором и устремился дальше. На журфаке ЛГУ ему предложили три варианта. Архангельск Тюрин «придержал на потом». Но судьба так распорядилась, что именно здесь он и вырос как профессионал.

В «Правде Севера» он был незаменимым сотрудником, «мастером на все руки». Мог быть собкором, заместителем ответственного секретаря, руководителем отдела информации, отдела советской работы и быта. А затем взял и ушел с «номенклатурной должности» завотдеом в разъездные спецкоры. «Хочу писать!» - так мотивировал он свой переход редактору Ивану Стегачеву. И писал Тюрин так, как никто. Подпись под материалом «Вл.Рин» была знаком качества. Журналист и ученик Тюрина Андрей Масленников вспоминал: «Сам он писал очень просто. В его репортажах не было пышных цветистых эпитетов. Но какими удивительно «вкусными» были эти простые фразы, от которых пахло морем. Его герои вызывали удивление, восхищение, уважение. И они - моряки, рыбаки, геологи - долго еще после публикаций ходили к Тюрину в гости, шумно рассаживались, пили чай и водку. И крепко с ним дружили. Подписывал он свои репортажи коротко и звонко - Вл. Рин. Думаю, что лишь отчасти псевдоним этот родился от сокращения фамилии Тюрин. Скорее всего, подтолкнуло еще и то, что Вл. Рин звучит почти так же, как Грин, которого он любил. И на которого, мне кажется, был внешне очень похож. Впрочем, не только внешне».

Существует легенда, что Тюрина активно пытались забрать себе центральные СМИ. Но редактор Иван Стегачев, или, как его называли, «Дед», не хотел его отдавать. И…написал нелестную характеристику. Тюрина в итоге в Москву не взяли, но и из «Правды Севера» он с конфликтом ушел. Говорят, характер у Владимира Михайловича был ершистый: чуть что не так – мог высказать прямо в лицо. При суровости тогдашней партийной прессы подобные «шалости» могли бы и не простить. Но Тюрину прощали. Ведь его знала и любила вся Архангельская область.

В перестроечные годы на гребне демократической волны Тюрину предлагают главные посты в Северо-Западном книжном издательстве и областном Союзе журналистов. Но это был уже не «звездный час», а начало кризиса. Как самого «короля репортажа», так и всей системы. И Тюрин предпочел уйти. А в 90-е годы в «Правде Севера» засверкали уже другие звезды, время диктовало новые подходы к печатному слову, новые форматы.

Про Тюрина не забывали, но и в эти новые условия он не вписывался. Хорошо сказала журналист «Правды Севера» Ольга Третьякова: «Совсем недавно Владимир Михайлович так радовался за меня, говорил, что гордится мной, а я так и не сказала ему главного: того, что мой профессиональный успех - его заслуга. Что не попади я тогда, двадцать два года назад, в его отдел - возможно, и не состоялась бы. Все думала: еще успею, как-нибудь обязательно скажу. Простите меня, Владимир Михайлович, за то, что не успела».

Да, не успеть сказать при жизни что-то хорошее и важное, печально. Но сегодня мы можем вспоминать Владимира Тюрина, возлагая цветы к его мемориальной доске. И потому председатель регионального отделения Союза журналистов Владимир Лойтер попросил на недавнем торжестве по случаю 100-летия «Правды Севера» вернуться к установке мемориальной доски, что пока лежит на полке. Хочется, чтобы те, к кому обращался Владимир Яковлевич, его услышали…