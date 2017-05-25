80 лучших людей Архангельской области: Владимир Бурчевский

Основатель и многолетний руководитель Детской школы народных ремесел Архангельска Владимир Николаевич Бурчевский давно уже стал человеком-символом. Таких людей немного, все они заполнили пустые страницы истории города благими начинаниями, которые сегодня называют безликим и канцелярским словом «стартап».

Не так давно Владимир Бурчевский покинул должность директора основанной им школы. Поступок неординарный и смелый. «Буду писать книгу о мастерах, чтобы через их историю раскрыть суть ремесла. Думаю, это будет интересно и детям, и взрослым», – поделился Владимир Николаевич. Но с уходом основателя школа не потеряет своего статуса, ведь Бурчевский вырастил достойное поколение учеников и последователей.

В свое время на областном телевидении выходила передача «У Бурчевского в гостях». Время было сложное – конец 80-х-начало 90-х годов, рушилась одна система, мучительно рождалась новая. Помню свое школьное отрочество и сопутствующие ему нищету, безнадегу и вырастающий на городских окраинах криминал. Часть моих друзей и дворовых приятелей пошли по скользкой дорожке, - воровство, наркотики и алкоголь, тюрьма. Кого-то и в живых уже нет. А для таких, как я, - мечущихся в поисках смысла, отдушиной стали книги и просветительские телевизионные передачи. Такими детьми занялся незадолго до распада СССР народный мастер Владимир Бурчевский. И многих он, по сути, спас. Его воспитанники открывали для себя Север и его красоту, открывали благодаря энтузиазму Бурчевского. Вместо улицы и ее скверной школы, они постигали школу иную – мастерства и гармонии.

Владимир Николаевич с юных лет связал свою жизнь с народными ремеслами. Познакомился он с ними в раннем детстве в деревне Белополье Кировской области, где в то время сохранились многие старинные промыслы. После восьмого класса он поступил в Архангельское техническое училище № 8, затем некоторое время работал в Северном морском пароходстве. А профессиональный путь начал в знаменитых «Беломорских узорах» в цехе художественной обработки дерева и Художественного фонда. Бурчевский одинаково талантливо может вырезать щепных птиц, выплетать изделия из бересты и корня сосны, делать глиняную игрушку, знает роспись, приемы лоскутного шитья, ручного ткачества, гончарного дела… Звание «народный мастер» ко многому обязывает.

Как писала газета «Архангельск-город воинской славы»: «Бурчевский ездил по области и по крупицам собирал секреты ремесленных традиций: красноборский туесок научился делать у Михаила Вишнякова, ложки с пижемской росписью – у Савелия Мяндина, народные игрушки шаркунки – у Михаила Варварского, гончарную посуду – у Александра Рюмина… Они верили, что Владимир Николаевич поможет ремеслу возродиться, и не ошиблись. В свое время он быстро понял: мало уметь самому – важно научить этому подрастающее поколение. Сначала вел кружок во Дворце пионеров, потом появилась идея создать Детскую школу народных ремесел».

Сегодня детищу Бурчевского уже 27 лет, как говорится, ребенок вырос и может идти по жизни самостоятельно. Сам мастер не любит произносить речи и давать интервью, за него говорят его дела и достижения. Не обделен Владимир Николаевич и наградами: заслуженный работник культуры России, лауреат премии Президента РФ, кавалер ордена Дружбы, Почетный гражданин Архангельска.

В прошлом году в Архангельске прошли торжества по случаю 70-летия Владимира Бурчевского. Менялись руководители города и области, некоторые имена за 27 лет стерлись из истории, другие вспоминаются, как правило, в негативном контексте. А мастер Бурчевский все это время тихо и незаметно творил, организовывал и выпускал новое поколение учеников. Думается, этим и отличается созидатель от временщиков и прожигателей: он делает то, что умеет и любит, не требуя повышенного внимания, равнодушно приемля хвалу и клевету. А нам, ведущим своеобразную городскую летопись, очень важно, чтобы эти имена звучали. Хорошо, что можно успеть оценить и поблагодарить таких людей еще при жизни…