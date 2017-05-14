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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Аркадий Личутин

80 лучших людей Архангельской области: Аркадий Личутин
26 марта исполнилось бы 80 лет со дня рождения Аркадия Личутина – инженера, многолетнего директора Соломбальского ЦБК, первого заместителя председателя Архангельского облисполкома. Он, как и Альберт Сасс, успешно возглавлял крупнейшее предприятие, которого уже нет…

Про Аркадия Личутина очень тепло писал в книге воспоминаний бывший глава администрации области Павел Балакшин. Отмечал его прекрасные профессиональные и деловые качества. Личутин мог бы стать председателем Архангельского облисполкома после легендарного Виктора Третьякова. Но тогда, в 1990-м он выборы проиграл. Причем, тому самому Балакшину, который позднее взял его к себе первым заместителем.

Личутин – коренной архангелогородец. Окончил АЛТИ, после чего был направлен на Котласский ЦБК, где за 10 лет прошел путь от мастера кислотно-варочного цеха до главного технолога комбината. В 1969 году в возрасте 32 лет он был назначен главным инженером, а еще через десять лет - генеральным директором Соломбальского ЦБК.

Очевидцы свидетельствуют, что он знал комбинат до последнего винтика, с ходу мог начертить любую схему, а при необходимости, снимал пиджак и вместе с рабочими проникал на самый отдаленный участок, где нужна была помощь. В годы работы Личутина генеральным директором на комбинате проведена большая реконструкция, осуществлялась огромная программа социальных преобразований в поселке Первых пятилеток: были построены дома для работников комбината, спортивный комплекс, школа, санаторий-профилакторий, бассейн, больница.

Сульфат в годы работы Личутина не был тем «медвежьим углом», каким стал в 90-е и «нулевые годы». Жители района знали, что у них будет работа, жилье, места в детсадах, хорошая медицина, обустроенный быт. Супруга генерального директора Татьяна Федоровна вспоминала, что он всегда мечтал о том, чтобы Северный округ был лучшим микрорайоном Архангельска. Ведь он и сам вырос здесь, учился в 37-й школе, а потому не мог оставаться равнодушным к этому месту.

С началом перестройки Аркадия Федоровича востребовала областная власть, его назначили первым заместителем председателя облисполкома и начальником главного планово-экономического управления. Однако плановая экономика уже трещала по швам, страну захватили социальные протесты, свирепствовал дефицит. Профессионалы вроде Личутина не могли остановить неизбежный процесс развала своей страны…

Как я уже упоминал выше, Аркадий Федорович остался у власти и после 1991 года. Будучи заместителем главы администрации области, он курировал весь социально-экономический комплекс. Однако в 1994-м покинул исполнительный орган власти и перешел в открывшееся ОАО «Севералмаз». А через семь лет ушел из жизни, не дожив до 65 лет.

Несколько лет назад на Сульфате в его честь был назван физкультурно-оздоровительный комплекс. В свое время Личутин его строил, хотел видеть район здоровым и спортивным. После фактического банкротства Соломбальского ЦБК некогда гигант индустрии выполняет роль «города Зеро» с замершим жизненным ритмом. Спивается и страдает от безнадеги вчерашний сульфатский пролетариат. И многие старожилы нет-нет да и вспомнят «красного директора». «Ведь при Личутине мы так не жили»…

Здесь можно поразмышлять о том, смог бы Аркадий Федорович остановить кризис на родном комбинате, если бы остался у руля в 90-е годы. Возможно, в новых, рыночных условиях, его управленческий талант не смог бы проявиться так, как в советские годы. С другой стороны, Личутин сделал все возможное, а осознав, что новая реальность не совсем его время, - предпочел уйти в пенсионеры. Зато теперь его сложно обвинить в развале региональной экономике. Личутин, как и Александр Дыбцын, Альберт Сасс, Василий Плохов, Владимир Ишханов и другие талантливые руководители лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, остались в нашей памяти как созидатели. Ушедшей, но плодотворной эпохи. 

Алексей Морозов, Сегодня 09:05

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