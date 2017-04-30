80 лучших людей Архангельской области: Александр Юдин

Свою звезду юный солдат получил за участие в форсировании Днепра. Вот как описывали его подвиг. 26 сентября 1943 г. вверенное Юдину подразделение в числе первых под огнем неприятеля переправилось через Днепр. Однако до правого берега из двадцати пяти человек добрались лишь пятеро: капитан Рыбалка, младший сержант Юдин и еще трое солдат. Пятеро отважных советских воинов во главе с офицером вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами, оттеснив их от берега, и закрепились на берегу, но в живых после этого остались двое –Рыбалка и Юдин. Офицер и юный младший сержант защищали отвоеванный у врага плацдарм до подхода подкрепления. После чего в ожесточенном бою за расширение плацдарма и за село Страхолесье Чернобыльского района Юдин уничтожил из автомата четырех фашистов, а пятого взял в плен и в критический момент боя заменил раненного пулеметчика.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство младшему сержанту Юдину Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Вскоре после награждения наш герой был ранен, но после излечения в госпитале, вернулся в строй и принимал участие в дальнейших боях. Участвовал в освобождении белорусского Полесья, бил врага в Пинских болотах. Но в ночь на 1 апреля 1944 года он был тяжело ранен: пуля гитлеровского снайпера раздробила бедро. Только после этого Александр Юдин был демобилизован, получив инвалидность 2-й группы.
Но отважный воин проявил себя и в мирное время. После окончания партийной школы Архангельска, он в 1950 годы был направлен в город Молотовск (ныне Северодвинск). Вплоть до выхода на пенсию Александр Дмитриевич работал строителем, возводил многоэтажные дома в Северодвинске. Уже за трудовые заслуги он получил ордена Октябрьской Революции и «Знак Почета». А в 1985 году к 40-летию Победы и к 60-летию со дня рождения ему было присвоено звание Почетного гражданина Северодвинска.
Знавшие Юдина, рассказывали о нем как об очень скромном и трудолюбивом человеке. Будучи строителем, он занимал ряд выборных должностей – был городским депутатом, членом горкома. Что называется, оставался солдатом Победы и солдатом партии до самого конца. Даже после 1991 года, когда развалился Советский Союз, который Юдин стойко защищал в 1941-1945 годы.
Александр Дмитриевич скончался 8 января 1994 года и был похоронен в Северодвинске. В память о нем были названы школы в городе корабелов, установлена мемориальная доска. Есть в Северодвинске и маленькая, почти незаметная улица Юдина.
В октябре 2015 года в Северодвинске был торжественно открыт Сквер Героев. Павел Васильевич Коновалов, Александр Васильевич Тихомиров, Николай Федорович Чесноков, Константин Михайлович Трухинов и Александр Дмитриевич Юдин. Их имена теперь навечно выбиты в сквере на территории северодвинского Дворца молодежи «Строитель». А для всех нас, детей и внуков победителей, эти имена символически вбиты в наши сердца. Спасибо вам, дорогие!
Многие годы в Северодвинске ничтожно мало строили жилья. В последние годы что-то начали строить, но тоже мало. Архангельская область - отстающая среди регионов страны по строительстве жилья, а Северодвинск аутсайдер по строительству в Архангельской области. Северодвинск, некогда молодой и красивый город, стремительно старится, горбится, чахнет...
Боже мой,к чему пустые разговоры. Население области катастрофически сокращается. Регион абсолютно бесперспективный.Молодёжь отсюда просто драпает. Если бы не северодвинская оборонка, область бы давно ЗАГНУЛАСЬ
У области огромные перспективы: глубоководный порт, белкамур, алмазы, лесозаготовительно-перерабатывающий кластер, космодром, центр атомного судостроения. Придет время, когда жители России будут восхищатся и сладко содрогаться при упоминании об успехах Архангельской области.
с уходом советских героев воинов и тружеников достойных примеров у дарагих расеян остается все меньше ибо герой нашего времени ларечник-жулик барыга
согласен с т михайликом никаких иных целей кроме разграбления общественно собственности у клики горби- не было да и у ныне правящей власти ельциноидов тоже и не было и нет
Люди строили город. Были скромными и трудолюбивыми. Люди, знавшие Юдина, рассказывали о нем как об очень скромном и трудолюбивом человеке. Теперь же все наоборот. Работать не умеют - только пиарятся. Мэр Гмырин уже всем надоел своим пиаром, своими фотографиями на страницах СМИ. И это каждый день. А то вдруг запоет на радио и телевидении. Гмырин, хватит петь. Строй город, ремонтируй коммуникации. Не порти своим бездействием город Северодвинск.
… подразделение под огнем неприятеля переправилось через Днепр. Однако до правого берега из двадцати пяти человек добрались лишь пятеро ---------------------------------------------------------------- получить полное представление об этой мясорубке можно в книге Виктора Петровича Астафьева "Прокляты и убиты" (часть 2)