80 лучших людей Архангельской области: Александр Юдин

С каждым годом все меньше остается в живых ветеранов Великой Отечественной войны. В Архангельской области скончались все Герои Советского Союза и Полные кавалеры ордена Славы. Один из них – северодвинец Александр Юдин, ставший самым молодым Героем нашего региона – в 18 лет.

Свою звезду юный солдат получил за участие в форсировании Днепра. Вот как описывали его подвиг. 26 сентября 1943 г. вверенное Юдину подразделение в числе первых под огнем неприятеля переправилось через Днепр. Однако до правого берега из двадцати пяти человек добрались лишь пятеро: капитан Рыбалка, младший сержант Юдин и еще трое солдат. Пятеро отважных советских воинов во главе с офицером вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами, оттеснив их от берега, и закрепились на берегу, но в живых после этого остались двое –Рыбалка и Юдин. Офицер и юный младший сержант защищали отвоеванный у врага плацдарм до подхода подкрепления. После чего в ожесточенном бою за расширение плацдарма и за село Страхолесье Чернобыльского района Юдин уничтожил из автомата четырех фашистов, а пятого взял в плен и в критический момент боя заменил раненного пулеметчика.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство младшему сержанту Юдину Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Вскоре после награждения наш герой был ранен, но после излечения в госпитале, вернулся в строй и принимал участие в дальнейших боях. Участвовал в освобождении белорусского Полесья, бил врага в Пинских болотах. Но в ночь на 1 апреля 1944 года он был тяжело ранен: пуля гитлеровского снайпера раздробила бедро. Только после этого Александр Юдин был демобилизован, получив инвалидность 2-й группы.

Но отважный воин проявил себя и в мирное время. После окончания партийной школы Архангельска, он в 1950 годы был направлен в город Молотовск (ныне Северодвинск). Вплоть до выхода на пенсию Александр Дмитриевич работал строителем, возводил многоэтажные дома в Северодвинске. Уже за трудовые заслуги он получил ордена Октябрьской Революции и «Знак Почета». А в 1985 году к 40-летию Победы и к 60-летию со дня рождения ему было присвоено звание Почетного гражданина Северодвинска.

Знавшие Юдина, рассказывали о нем как об очень скромном и трудолюбивом человеке. Будучи строителем, он занимал ряд выборных должностей – был городским депутатом, членом горкома. Что называется, оставался солдатом Победы и солдатом партии до самого конца. Даже после 1991 года, когда развалился Советский Союз, который Юдин стойко защищал в 1941-1945 годы.

Александр Дмитриевич скончался 8 января 1994 года и был похоронен в Северодвинске. В память о нем были названы школы в городе корабелов, установлена мемориальная доска. Есть в Северодвинске и маленькая, почти незаметная улица Юдина.

В октябре 2015 года в Северодвинске был торжественно открыт Сквер Героев. Павел Васильевич Коновалов, Александр Васильевич Тихомиров, Николай Федорович Чесноков, Константин Михайлович Трухинов и Александр Дмитриевич Юдин. Их имена теперь навечно выбиты в сквере на территории северодвинского Дворца молодежи «Строитель». А для всех нас, детей и внуков победителей, эти имена символически вбиты в наши сердца. Спасибо вам, дорогие!