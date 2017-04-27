80 лучших людей Архангельской области: Василий Филиппов

Два года назад архангельской школе № 2 было присвоено имя Василия Филипповича Филиппова. Молодым людям это имя практически ничего не говорит, в то время, как ветераны вспоминают его как одного из лучших педагогов и организаторов образования Архангельска.

Василий Филиппов родился 27 февраля 1910 года в Смоленской губернии. В 19 лет, после окончания педагогической школы, он был направлен в Архангельск, где буквально за пару десятилетий достиг главных должностей в народном образовании. Перерывом в его деятельности была Великая Отечественная война, которую Филиппов прошел «от» и «до». На войне он командовал взводом и батальоном, дважды был ранен. Про нее он позднее скажет: «Война – это самая тяжелая работа: круглые сутки, без выходных в дождь и метель. И все время начеку, иначе погибнешь ты или твои подчиненные».

Словосочетание «педагог-фронтовик» было для послевоенного Архангельска не в новинку. Многолетний заведующий облоно Василий Дитятев имел три боевых ордена, заведующий гороно Василий Клемушин получил медаль «За отвагу». Прошли войну многие директора школ и руководители облоно Георгий Гуцол, Клавдий Варфоломеев, Василий Чуданов. Пожалуй, одним из самых уважаемых и популярных педагогов был Василий Филиппов.

После войны он сделал прекрасную карьеру чиновника, дослужившись до постов заведующего отделом науки и образования Архангельского обкома КПСС и заведующего областным отделом народного образования. Казалось бы, на самой вершине системы оказался, о чем многие и не мечтают. Но Филиппов был человеком творческим и неординарным. С должности главного по образованию он ушел в директоры строящейся школы № 2 Архангельска. И в эту школу он вложил свою душу.

Филиппов не только построил 2-ю школу, но и создал при ней хор, переросший в музыкальную школу "Гармония". Говорил: «Плохих учеников не бывает – бывают плохие учителя». Заложил лучшие педагогические традиции, которые сегодня успешно продолжают его ученики - педагоги школы № 2 Архангельска. В 1960 году он получил звание заслуженного учителя РСФСР, также был награжден орденом «Знак Почета» и двумя боевыми орденами, многочисленными медалями.

Педагоги того, послевоенного времени, были фанатиками своего дела. Ни о каких материальных благах никто не говорил, учителя и руководители школ жили примерно одинаково, не щеголяя квартирами, машинами и дорогими «прибамбасами». Многие педагоги настолько преданы были своей работе, что даже не имели личной жизни, а хоронили их ставшие «детьми» ученики. Образцом скромности и порядочности был Василий Филиппович Филиппов. В 1975 году он ушел на пенсию, уступив дорогу молодым. А скончался в возрасте 87 лет в 1997-м, в не самое лучшее для страны и нашего региона время.

В 2010 году я создал проект «Архангельский некрополь» и одной из первых открыл страницу памяти Василию Филипповичу. Вскоре на мою электронную почту пришло письмо от кого-то из учеников Филиппова со словами благодарности и дополнениями к биографии. В 2004 году на фасаде здания школы была установлена мемориальная доска первому директору, а через 11 лет школа получила его имя. Хотелось бы, чтобы об этом человеке было рассказано на официальном сайте образовательного учреждения. Ведь это имя – не пустой звук. Глядишь, почитают ребята про него и будут гордиться, что учатся в этой школе.

…Ловлю себя на мысли, что фраза Василия Филиппова про то, что не бывает плохих учеников, а есть плохие учителя, как нельзя точно определяет суть профессии педагога. Я бы назвал это служением. Одного знания предмета и умения его преподать мало, нужно заглянуть в душу ученика, понять чаяния, направить в нужно русло способности и таланты. В моей жизни был всего лишь один педагог, которого я вспоминаю как образец настоящего Учителя – Марина Сергеевна Третьякова. Благодаря ей, я полюбил историю и даже сейчас, спустя долгие годы, осознаю, как это помогло мне в жизни. В том числе и в проектах «Архангельский некрополь» и «80 лучших людей Архангельской области». Василий Филиппович Филиппов был подлинным интеллигентом и большим умницей. Повезло тем, кто работал под его руководством, учился у него и просто его помнит…