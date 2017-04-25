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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/30/51000.html

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80 лучших людей Архангельской области: Виктор Панов

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Панов
Символично, что 50-м по счету, юбилейным героем проекта, посвященного 80-летию Архангельской области, стал Виктор Панов. Наверное, нет человека в нашем регионе, кто не знает Петровича. Режиссер, основатель Молодежного театра, Почетный гражданин области, а в быту – ревностный борец за культуру и вечно молодой муж и отец.

Виктор Панов полностью оправдывает свое имя. Он побеждал советских замшелых чиновников, когда ставил далекие от партийной идеологии спектакли. Создал практически с нуля третий в городе театр, который нынче именуют не иначе, как «театр Панова». Придумал и вот уже четверть века проводит в Архангельске брендовый фестиваль уличных театров, внесенный в свое время в план ЮНЕСКО. Панова можно критиковать, не соглашаться с его мнением, не любить его спектакли и фестивали, но вряд ли кто-то оспорит его вклад в региональную культуру. Как нельзя оспорить Ломоносова или Писахова. Петрович – он до мозга костей наш, помор, с подлинным юмором и харизмой.

В свое время я не мог понять, почему Панов так долго на плаву. Человеку уже далеко за 70, а он продолжает ставить спектакли, бороться с очередными чиновниками за свои фестивали, участвовать в общественных дискуссиях, вроде установки в городе памятника Сталину (к слову, Виктор Петрович пообещал его снести, если поставят в центре). И вот что я понял. Панов такой, потому что очень любит жизнь. Любит, несмотря на проблемы и неприятности. Жизнелюбие не только помогает ему справляться с огромной нагрузкой в работе, но и делает привлекательным для людей. Несколько лет назад только ленивый не обсуждал его женитьбу на 20-летней студентке и рождение очередного ребенка. Панов снова утер всем нос: «Вы можете стариться себе на здоровье, а я еще ого-го!»

Молодежный театр он открыл в 1975-м. Спустя 15 лет театр получил статус профессионального. А в прошлом году сразу два его спектакля попали в лонг-лист Всероссийской премии «Золотая маска». Гордится Панов и успехами своей дочери Елены, которая несколько лет служила во МХАТе, сыграла множество ролей в кино и даже получила Государственную премию. Да и актеры нынешнего состава Молодежного театра вызывают восторги публики. А вокруг спектаклей зачастую разгораются споры. Обвиняют Панова в увлечении формой и стремлении к авангардизму. Мол, для нашего традиционного севера подойдет русский репертуарный театр а-ля Островский и Чехов. Какие тут Мрожеки и Берджессы. Но Петрович имеет свое мнение. И, слава Богу, что этот театр в городе есть. Чем больше искусства, - разного и своеобразного, - тем больше похож наш город не на провинцию, а на город культуры.

А еще Панов отличный оратор. Его перекричать и переспорить невозможно. В апреле в эфире ток-шоу «Позиция» дискутировали на тему переименования архангельских улиц. В течение часа Виктор Петрович уложил на лопатки всех: и оппонентов (городского депутата от ЛДПР и псевдообщественника), и гостей студии, и ведущего, и телезрителей. Главная мысль, которую все время пробивает в массы Панов, - культура не должна быть на задворках. Вот и в вопросах финансирования своих проектов он категоричен: власть должна помогать. Тут можно поспорить о статусе этих фестивалей, порассуждать о привлечении спонсорских денег, чтобы не «доить» бюджет. Но Петрович неумолим: не хотите фестивалей? Уеду из Архангельска в Челябинск! А вы зарастайте тут травой вместе с заезжими антрепризами и разного рода попсовыми «кумирами», приезжающими в наш город. И Панова всегда останавливают. Да, непростой он мужик, но кто, если не он?

В одним из интервью он сказал: «Да, есть такие места, надо признать, где театра сроду не было. Есть островки культуры по всей стране, но нет Деда Мазая, который соединил бы эти культурные пространства в единое целое, в одну действующую на сознание человека среду. Но у нас беда не в культуре, а в том, что зритель не может ее воспринимать. А чтобы вернуть ему эту способность, надо возвращать, то, что было раньше: возрождать музыкальные школы, возвращать в общеобразовательные школы уроки музыки, рисования, преподавать литературу, как это было принято прежде...

Для этого нужна обязательная государственная поддержка. Культура на самоокупаемости – это все равно, что картошка на самоокучивании. И на этом государство теряет колоссальные возможности – начальники зачастую отказываются понимать, какие экономические возможности несет в себе культура».

Да, с этим сложно не согласиться. И Панов – подлинный архангельский «Дон-Кихот». Наверное, один из последних последовательных. Иногда переходящий с русского литературного на матерный доходчивый. И дай Бог ему еще крепкого здоровья, вдохновения и оптимизма. Панов нам нужен, - ершистый, шумный, настоящий. 

Алексей Морозов, Сегодня 09:26

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Комментарии
Помор, сегодня 10:16

Здрав будь, Петрович!

Чтобы, сегодня 11:46

быть услышанным, не обязательно кричать. Но чтобы получить квартиру...

Половой гигант , сегодня 12:00

Чтобы, а есть ли у него своя квартира в 80 лет?

Гленн, сегодня 12:18

Все-таки надо разделять понятия - лучший и известный

Гленн, сегодня 12:59

Да, Петрович лучший , а вот остальные не знаю

-А-, сегодня 14:28

И.В.Сталин - ГЕНЕРАЛИССИМУС. Панов - горлопан. Но вот это его раздваивает: "возрождать музыкальные школы, возвращать в общеобразовательные школы уроки музыки, рисования, преподавать литературу, как это было принято прежде..." - при СССР.

Эсквайр, сегодня 20:05

… ох, Петрович! ах, Петрович!! ух-х, Петрович!!! - вот смысл этого морозовского панегирика заслуженному деятелю искусств… Петровича вашего я знаю плохо, но из редакционного материала понял, что это "настоящий буйный" малый, которого с такой иронией описал Высоцкий в "Канатчиковой даче" … в инертном обществе такие как правило имеют успех… "Говорил, ломая руки, Краснобай и баламут … Все мозги разбил на части, Все извилины заплёл… бился в пене параноик как ведьмак на шабаше…" и т.д. Харизматичен ли он? по-моему, Древарх харизматичнее

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