80 лучших людей Архангельской области: Елена Энтина

Ее ласково называли «телемама». Именно Елена Ивановна Энтина была организатором и первым директором Архангельской областной студии телевидения. Она по крупицам собрала коллектив Архангельского ТВ, воспитала плеяду будущих звезд «голубого экрана».

Старейший телевизионный журналист Владимир Лойтер подмечал такое качество Энтиной, как подлинная демократичность. В Архангельск приезжали по ее приглашению маститые и молодые телевизионщики, для которых был закрыт доступ к эфиру на других студиях страны, потому что не отвечали всем требованиям советской партийной идеологии. Руководители области упрекали ее за излишний либерализм, но доверяли ее профессионализму и позволяли раскрыть творческий потенциал ее питомцам.

Елена Ивановна Энтина родилась 7 ноября 1918 года в Вологде. В год начала войны она окончила престижный для того времени Московский институт истории, философии и литературы, или, как его называли, МИФЛИ. В юности писала стихи, ходила на семинары к Александру Твардовскому и Константину Симонову. Но поэтом не стала: сработала самокритичность. Юная Лена Энтина попросту сожгла все свои стихи и переключилась на журналистику.

В начале войны она трудилась в вологодской областной газете "Красный Север", недолгое время была на комсомольской работе. В 1944 году приехала в Архангельск и до 1957 года (с перерывом на работу в Узбекистане, куда поехала за мужем – журналистом Александром Энтиным) заведовала отделами в областной газете "Правда Севера". Кстати, в этом издании она состоялась как профессиональный журналист высокого класса. В 1957-1963 годах была заведующей сектором печати Архангельского обкома КПСС, курировала работу по созданию Архангельского телевидения.

С партийной должности Энтина вернулась в творческую среду, возглавив Архангельское областное ТВ. Оно, телевидение, в те годы было главным чудом для миллионов советских граждан. У телевизора собирались семьями, коммунальными квартирами, смотрели с придыханием, знали и любили первых дикторов. Да и на Архангельском телевидении появились свои корифеи, и все были взяты, «завезены» Энтиной.

Воспитанников архангельского телевидения приглашали работать на Центральное, Ленинградское ТВ, телестудии других городов. Упомянутый уже Владимир Лойтер вспоминал: «Но где бы они не находились, при встречах на фестивалях, профессиональной учебе, узнав, что кто-то приехал из Архангельска, всегда первый вопрос звучал как пароль: "Как там наша мама?" И мы всегда отвечали: "У нашей мамы, Елены Ивановны, все хорошо". Мы никогда не слышали от нее ноток уныния, она любила жизнь, верила искренности человеческих чувств, презирала тех, кто в угоду сиюминутной конъюнктуры менял свои убеждения».

Телевидение было в ту пору одним из главных рупоров идеологического фронта. Но Энтина старалась делать ставку на творчество, а не на пропаганду. Поэтому журналистам, дикторам, операторам, техникам работалось с ней комфортно и интересно. И когда в самом расцвете сил, в 1975 году, она оставила должность, телевизионщики сильно огорчились. Но у Энтиной была на то серьезная причина – тяжело заболел муж и нужно было ухаживать за ним. Через два года Александр Михайлович скончался, но Елена Ивановна в профессию не вернулась. Хотя до конца дней следила за работой коллег, давала ценные советы, помогала…

Каждый год 7 ноября журналисты областного ТВ ехали поздравлять свою вторую маму. Они знали, что двери ее дома всегда открыты для них. Энтина прожила долгую жизнь и скончалась за день до своего 88-летия. Она видела начало пути телевидения, его громкую славу, трудные времена 90-х, появление цифры и Интернета. Но главным критерием для нее всегда оставались люди – те, кто делал ТВ, и те, кто был героем передач и телефильмов.

Не так давно на здании АГТРК «Поморье» установили мемориальную доску в память о первом директоре. Конечно, на нашем телевидении было много ярких и незабываемых имен. Но мама все-таки была одна – Елена Ивановна Энтина…