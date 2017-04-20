80 лучших людей Архангельской области: Елена Энтина

Старейший телевизионный журналист Владимир Лойтер подмечал такое качество Энтиной, как подлинная демократичность. В Архангельск приезжали по ее приглашению маститые и молодые телевизионщики, для которых был закрыт доступ к эфиру на других студиях страны, потому что не отвечали всем требованиям советской партийной идеологии. Руководители области упрекали ее за излишний либерализм, но доверяли ее профессионализму и позволяли раскрыть творческий потенциал ее питомцам.
Елена Ивановна Энтина родилась 7 ноября 1918 года в Вологде. В год начала войны она окончила престижный для того времени Московский институт истории, философии и литературы, или, как его называли, МИФЛИ. В юности писала стихи, ходила на семинары к Александру Твардовскому и Константину Симонову. Но поэтом не стала: сработала самокритичность. Юная Лена Энтина попросту сожгла все свои стихи и переключилась на журналистику.
В начале войны она трудилась в вологодской областной газете "Красный Север", недолгое время была на комсомольской работе. В 1944 году приехала в Архангельск и до 1957 года (с перерывом на работу в Узбекистане, куда поехала за мужем – журналистом Александром Энтиным) заведовала отделами в областной газете "Правда Севера". Кстати, в этом издании она состоялась как профессиональный журналист высокого класса. В 1957-1963 годах была заведующей сектором печати Архангельского обкома КПСС, курировала работу по созданию Архангельского телевидения.
С партийной должности Энтина вернулась в творческую среду, возглавив Архангельское областное ТВ. Оно, телевидение, в те годы было главным чудом для миллионов советских граждан. У телевизора собирались семьями, коммунальными квартирами, смотрели с придыханием, знали и любили первых дикторов. Да и на Архангельском телевидении появились свои корифеи, и все были взяты, «завезены» Энтиной.
Воспитанников архангельского телевидения приглашали работать на Центральное, Ленинградское ТВ, телестудии других городов. Упомянутый уже Владимир Лойтер вспоминал: «Но где бы они не находились, при встречах на фестивалях, профессиональной учебе, узнав, что кто-то приехал из Архангельска, всегда первый вопрос звучал как пароль: "Как там наша мама?" И мы всегда отвечали: "У нашей мамы, Елены Ивановны, все хорошо". Мы никогда не слышали от нее ноток уныния, она любила жизнь, верила искренности человеческих чувств, презирала тех, кто в угоду сиюминутной конъюнктуры менял свои убеждения».
Телевидение было в ту пору одним из главных рупоров идеологического фронта. Но Энтина старалась делать ставку на творчество, а не на пропаганду. Поэтому журналистам, дикторам, операторам, техникам работалось с ней комфортно и интересно. И когда в самом расцвете сил, в 1975 году, она оставила должность, телевизионщики сильно огорчились. Но у Энтиной была на то серьезная причина – тяжело заболел муж и нужно было ухаживать за ним. Через два года Александр Михайлович скончался, но Елена Ивановна в профессию не вернулась. Хотя до конца дней следила за работой коллег, давала ценные советы, помогала…
Каждый год 7 ноября журналисты областного ТВ ехали поздравлять свою вторую маму. Они знали, что двери ее дома всегда открыты для них. Энтина прожила долгую жизнь и скончалась за день до своего 88-летия. Она видела начало пути телевидения, его громкую славу, трудные времена 90-х, появление цифры и Интернета. Но главным критерием для нее всегда оставались люди – те, кто делал ТВ, и те, кто был героем передач и телефильмов.
Не так давно на здании АГТРК «Поморье» установили мемориальную доску в память о первом директоре. Конечно, на нашем телевидении было много ярких и незабываемых имен. Но мама все-таки была одна – Елена Ивановна Энтина…
Спасибо за память об Елене Ивановне!