80 лучших людей Архангельской области: Сергей Семенов

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Хоккейная команда «Водник» любима и популярна у архангелогородцев. Было время, когда в ее составе играли настоящие звезды, чьи красивые и меткие голы до сих пор вспоминают старожилы. Пожалуй, одним из лучших был Сергей Семенов.

Когда я задумал писать статью об этом когда-то знаменитом хоккеисте Архангельска, то столкнулся с такой проблемой. О Семенове говорили разное, - отмечали его заслуги, но с грустью констатировали, что этот талантливый хоккеист слишком рано ушел из спорта. Да и последние годы его жизни были омрачены пристрастием к «зеленому змию» и тяжелой болезнью. Так получилось, что самое лучшее время в жизни Сергея Алексеевича было в начале 70-х годов.

Семенов родился 28 марта 1951 года. В 17 лет он пришел в команду по хоккею с мячом "Водник", где играл в качестве нападающего 9 лет. И какие это были 9 лет! В 19 лет Семенов – чемпион мира по хоккею с мячом среди юниоров и мастер спорта СССР. В 20 лет – лучший бомбардир клуба, забивший только за сезон 1972-1973 годов 36 мячей, заняв третье место по стране. Всего за 9 сезонов Семенов забил 175 мячей в 180 матчах, что является рекордом клуба в чемпионатах СССР. Не зря в 1973 году он вошел в состав символической сборной лучших игроков по хоккею с мячом.

Как писал журналист Евгений Худовеков, его сильно любили болельщики. «Поклонникам русского хоккея нравились его финты. До сих пор вспоминается коронный номер Семенова, названный в народе "нога-клюшка". Получив пас, Сергей летел вперед, а встретившись с соперником, прижимал мяч клюшкой к коньку и корпусом оттеснял противника. Этим уникальным приемом владел тогда только наш "Сэм». Борис Колотов отмечал: «Его действия на ледовом поле всегда вызывали восхищение зрителей. Когда мяч оказывался у Семенова, никто из обороняющихся не мог предвидеть, что произойдет дальше: или начнет форвард комбинацию с партнерами, или предпочтет индивидуальный подход, который завершит своим коронным хлестким ударом. Он был игроком исключительно большого диапазона, физически выносливым, крепко стоящим на коньках».

Знал архангельского спортсмена и легендарный дядя Коля Озеров, который отмечал его игру в одном из своих интервью. К сожалению, Сергей Семенов рано ушел из большого хоккея, в возрасте 26 лет. В тот сезон "Водник" "вылетел" из высшей лиги. Семенова пригласили в омскую "Юность", там он отыграл один сезон, но очень тянуло домой. Однако вернувшись в Архангельск, он... не нашел места в "Воднике". Сергея приглашали в другие, более именитые команды Союза, но он отказался.

После ухода из спорта жизнь недавнего кумира стала обыденной. Многие сожалели о столь раннем завершении карьеры, но сам Семенов говорил, что не хотел бы выглядеть на поле неумелым и неуклюжим. Пусть, мол, помнят его лучшие годы, когда он был в прекрасной форме. И, несмотря на небольшой срок игры в «Воднике», этого хоккеиста до сих пор считают в числе самых лучших. Даже спустя 40 лет после ухода из команды.

Как я уже отмечал в статье про бывшего главного тренера «Водника» Анатолия Скворцова, часто после ухода из большого спорта многие судьбы ломаются. Не стал исключением и Сергей Семенов. В тренеры он не пошел, в чем-то другом найти себя тоже не сумел. В чем-то его судьба схожа с судьбой легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Ранний успех и ранний переход на «скамейку запасных», алкоголь, заменивший юношеский спортивный драйв. И ранняя, нелепая смерть… Стрельцов и Семенов ушли из жизни, едва перешагнув полувековой юбилей. Такое чувство, что они так и остались мальчишками с их трепетными сердцами, полными жажды приключений. Сергей Семенов не стал стариком-болельщиком и ветераном «Водника» с разного рода регалиями. Он до сих пор в памяти своих фанатов остается молодым, здоровым и неуязвимым на хоккейном поле…