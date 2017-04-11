Новости дня

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

Мобильная версия 16+

Вторник, 16 мая, 14:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/16/50760.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области45

80 лучших людей Архангельской области: Иван ДаниловПозавчера 13:12

80 лучших людей Архангельской области: Эдуард Симонян30 апреля 2017 10:31

80 лучших людей Архангельской области: Мария Штаборова27 апреля 2017 09:20

80 лучших людей Архангельской области: Ян Карбасников25 апреля 2017 09:54

80 лучших людей Архангельской области: Питирим Львов23 апреля 2017 10:03

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Рехачев20 апреля 2017 09:41

80 лучших людей Архангельской области: Нина Мешко18 апреля 2017 09:01

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Кузин16 апреля 2017 09:58

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Синников13 апреля 2017 08:51

80 лучших людей Архангельской области: Иван Стегачев11 апреля 2017 09:27

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Егоров

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Егоров
Северодвинский «Севмаш» - завод-гигант не только в рамках Архангельской области. В рамках страны. Даже, в рамках мира. Пожалуй, самый яркий, «золотой» период в истории предприятия – послевоенный, 50-80-е годы ХХ века. А самым легендарным директором завода до сих пор считается Евгений Егоров.

Сегодня в честь Егорова в городе корабелов названа площадь, установлена мемориальная доска. Те, кто работал в оборонке в советские годы, с придыханием произносят это имя. Если уж страна смогла за несколько лет восстановиться после самой разрушительной войны, то «Севмаш» в «егоровскую» эпоху вырос в предприятие-город. Сколько звезд Героев, орденов и Государственных премий сыпалось на рабочих и инженеров завода в те годы! Однако указы о награждениях не публиковались в печати: ведь Молотовск-Северодвинск до конца 80-х годов оставался закрытым.

Евгений Павлович Егоров родился в 1908 году в селе Основа (ныне Березовского района Одесской области). В 1923 году окончил семилетнюю трудовую школу в Николаеве, а через семь лет - Николаевский кораблестроительный институт. Работал заместителем руководителя отдела судостроения Завода имени Андре Марти, главным инженером судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. С 1950 года - главный инженер Балтийского завода в Ленинграде. А в 1952 году талантливый управленец был направлен под Архангельск в тогдашний Молотовск руководить заводом № 402, который позже получил название «Севмаш».

Предприятием Егоров руководил без малого 20 лет, дольше никто не был генеральным директором ни до, ни после него. Под его руководством завод превратился в мощное предприятие с самыми совершенными технологическими процессами в постройке крупных судостроительных заказов. Именно поэтому заводу поручили освоение и строительство самых сложных проектов, в том числе и атомных подводных кораблей.

За годы его руководства коллектив предприятия был трижды награжден: в 1959 году орденом Ленина, в 1963 году орденом Трудового Красного Знамени и в 1971 году орденом Октябрьской Революции. Все мыслимые и немыслимые награды получил и гендиректор: звание Героя Социалистического Труда (закрытым указом – за создание знаменитых АПЛ), Ленинскую премию, четыре ордена Ленина, орден Октябрьской Революции. И уже после отъезда из Северодвинска Евгений Павлович был удостоен звания Почетного гражданина города под номером 1.

Корабел Севмаша Людмила Тельтевская вспоминала: «Среди многих его достоинств выделяли доступность, близость к народу. Егорова можно было встретить в спортзале и молодежном общежитии, видеть покупающим продукты в магазине. К директору шли на прием, чтобы разрешить проблему, развеять тревоги и сомнения, рассказать о наболевшем».

Заслуги в создании в городе Севмашвтуза отмечает историк Олег Химаныч: «И, казалось бы, написано сегодня о Евгении Павловиче немало, но, выходит, далеко не все. В частности, мы знаем его как талантливого организатора, генерального директора главной нашей верфи, чей труд заслуженно отмечен высшими наградами страны, знаем и как инженера-судостроителя передовой технической мысли. Однако в меньшей степени знаком он как основатель и первый ректор Севмашвтуза. То и удивительно, поскольку логикой всей деятельности Егорова именно ему было предначертано создать это учебное заведение и стать во главе, пусть и на общественных началах. Логическая связь здесь очевидна в том, что столь выдающийся инженер, подвижник производства, человек от природы одаренный особой широтой характера, Егоров не мог не размышлять о перспективе и не видеть будущего».

В 1972 году, после 20-летия в должности, легендарный гендиректор покинул Севмаш. Некоторое время он жил и работал в Ленинграде, а в 1975 году вернулся в родной Николаев. Здесь, в 1982 году Евгений Павлович скончался и был похоронен. К великому сожалению, сегодня Россию и Украину уже не связывают те искренние дружеские отношения, что были во времена СССР. А потому нам неизвестно, в каком состоянии могила Егорова и вспоминают ли его там, хотя бы по юбилейным датам.

В Северодвинске же Егорова вспоминают. Его преемники на директорском посту – Григорий Просянкин и Давид Пашаев достойно продолжили его дело. А Севмаш, несмотря на трудности 90-х годов, сегодня вновь является крупнейшим судостроительным предприятием России. 

Алексей Морозов, Сегодня 08:57

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Юрий, сегодня 10:04

Про таких людей надо рассказывать, чтобы не забывали! Не все северодвинцы, наверное, знают, кем был Егоров.

vlad1950, сегодня 10:38

славный советский патриот труженик- созидатель
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожатьСегодня 13:33

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине Сегодня 10:07

Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин заработал меньше своего замаВчера 14:40
4 комментария

Записки ворчуна: Рожай или плати!Вчера 13:26
11 комментариев

До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному срокуВчера 12:15
7 комментариев

Общество

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСаСегодня 13:47

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожатьСегодня 13:33

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине Сегодня 10:07

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по РоссииСегодня 10:03

Пятая «Тайбола» будет богата на события и впечатленияСегодня 08:37

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России предлагают ввести налог "на малодетность". Как вы относитесь к этому?
Результаты
Новости рубрик

Архангелогородцы получили бесплатные юридические консультации от ЗАГСа

Ценопад закончен. Квартиры в Архангельске снова стали дорожать

Плесецкая библиотека Архангельской области нуждается в Пушкине

Девять школьников Поморья вошли в число лучших по России

В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном

«Оптимум»: время приобретать жильё

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Следственный комитет Архангельска проверит информацию о смерти мужчины у приемного покоя больницы

В Плесецком районе злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть его квартирой

В Архангельске водитель "Хендая" сбил восьмилетнего мальчика

В Котласском районе найдены подростки, подозреваемые в серии краж

Житель Новодвинска нанес порезы осколком стекла посетителю кафе

«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева

В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"

В Архангельске наградили победителей Всемирных зимних игр специальной Олимпиады

«Помор» завершил выступление в Сочи на победной ноте

Архангельский «Помор» одержал четвёртую победу в Сочи

САФУ присоединится к празднованию Дня музеев

В Северном морском музее выступят артисты Поморской филармонии

В "Историческом кафе" пройдёт встреча с реконструктором Борисом Мегорским

28 мая в Лявле состоится праздник «Николин день»

В Северном хоре прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru