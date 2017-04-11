80 лучших людей Архангельской области: Евгений Егоров

Северодвинский «Севмаш» - завод-гигант не только в рамках Архангельской области. В рамках страны. Даже, в рамках мира. Пожалуй, самый яркий, «золотой» период в истории предприятия – послевоенный, 50-80-е годы ХХ века. А самым легендарным директором завода до сих пор считается Евгений Егоров.

Сегодня в честь Егорова в городе корабелов названа площадь, установлена мемориальная доска. Те, кто работал в оборонке в советские годы, с придыханием произносят это имя. Если уж страна смогла за несколько лет восстановиться после самой разрушительной войны, то «Севмаш» в «егоровскую» эпоху вырос в предприятие-город. Сколько звезд Героев, орденов и Государственных премий сыпалось на рабочих и инженеров завода в те годы! Однако указы о награждениях не публиковались в печати: ведь Молотовск-Северодвинск до конца 80-х годов оставался закрытым.

Евгений Павлович Егоров родился в 1908 году в селе Основа (ныне Березовского района Одесской области). В 1923 году окончил семилетнюю трудовую школу в Николаеве, а через семь лет - Николаевский кораблестроительный институт. Работал заместителем руководителя отдела судостроения Завода имени Андре Марти, главным инженером судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре. С 1950 года - главный инженер Балтийского завода в Ленинграде. А в 1952 году талантливый управленец был направлен под Архангельск в тогдашний Молотовск руководить заводом № 402, который позже получил название «Севмаш».

Предприятием Егоров руководил без малого 20 лет, дольше никто не был генеральным директором ни до, ни после него. Под его руководством завод превратился в мощное предприятие с самыми совершенными технологическими процессами в постройке крупных судостроительных заказов. Именно поэтому заводу поручили освоение и строительство самых сложных проектов, в том числе и атомных подводных кораблей.

За годы его руководства коллектив предприятия был трижды награжден: в 1959 году орденом Ленина, в 1963 году орденом Трудового Красного Знамени и в 1971 году орденом Октябрьской Революции. Все мыслимые и немыслимые награды получил и гендиректор: звание Героя Социалистического Труда (закрытым указом – за создание знаменитых АПЛ), Ленинскую премию, четыре ордена Ленина, орден Октябрьской Революции. И уже после отъезда из Северодвинска Евгений Павлович был удостоен звания Почетного гражданина города под номером 1.

Корабел Севмаша Людмила Тельтевская вспоминала: «Среди многих его достоинств выделяли доступность, близость к народу. Егорова можно было встретить в спортзале и молодежном общежитии, видеть покупающим продукты в магазине. К директору шли на прием, чтобы разрешить проблему, развеять тревоги и сомнения, рассказать о наболевшем».

Заслуги в создании в городе Севмашвтуза отмечает историк Олег Химаныч: «И, казалось бы, написано сегодня о Евгении Павловиче немало, но, выходит, далеко не все. В частности, мы знаем его как талантливого организатора, генерального директора главной нашей верфи, чей труд заслуженно отмечен высшими наградами страны, знаем и как инженера-судостроителя передовой технической мысли. Однако в меньшей степени знаком он как основатель и первый ректор Севмашвтуза. То и удивительно, поскольку логикой всей деятельности Егорова именно ему было предначертано создать это учебное заведение и стать во главе, пусть и на общественных началах. Логическая связь здесь очевидна в том, что столь выдающийся инженер, подвижник производства, человек от природы одаренный особой широтой характера, Егоров не мог не размышлять о перспективе и не видеть будущего».

В 1972 году, после 20-летия в должности, легендарный гендиректор покинул Севмаш. Некоторое время он жил и работал в Ленинграде, а в 1975 году вернулся в родной Николаев. Здесь, в 1982 году Евгений Павлович скончался и был похоронен. К великому сожалению, сегодня Россию и Украину уже не связывают те искренние дружеские отношения, что были во времена СССР. А потому нам неизвестно, в каком состоянии могила Егорова и вспоминают ли его там, хотя бы по юбилейным датам.

В Северодвинске же Егорова вспоминают. Его преемники на директорском посту – Григорий Просянкин и Давид Пашаев достойно продолжили его дело. А Севмаш, несмотря на трудности 90-х годов, сегодня вновь является крупнейшим судостроительным предприятием России.