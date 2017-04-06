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80 лучших людей Архангельской области: Эдуард Симонян

80 лучших людей Архангельской области: Эдуард Симонян
На его могиле в качестве эпитафии выгравированы слова: «Живя на земле, не забывай смотреть на небо». Режиссер Эдуард Симонян так и жил: созидая в материальном мире, он парил там, где человеку, не имевшему крыльев, казалось, не было места…

Июльским утром 2000 года я пробирался сквозь пустую и мертвую, заваленную хламом, сцену Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Пробирался на третий этаж, в кабинет главного режиссера Эдуарда Симоняна. Кто застал то время в драмтеатре, тот помнит, как сиротливо выглядело закрытое на реконструкцию здание. Казалось, мы теряем наш драматический, как потеряли в свое время цирк. Масштаб предстоящих работ пугал. Такое вряд ли было под силу земному человеку. Но, зайдя в кабинет Симоняна, - холодный и неуютный, я почему-то решил, что мы увидим возрожденный театр. Не сейчас, но лет через 7-10. Так и случилось.

Симонян был личностью глобальной. Это было понятно всем, кто просто бегло общался с ним. Тогда, в 2000-м он фантазировал о будущем театра. Мне, 22-летнему, он, 65-летний рассказывал о грядущих сценических полотнах. Признаюсь, я попал под обаяние его личности. Он был очень современным, гораздо моложе и энергичнее иных 20-30-летних. Уже тогда он часами просиживал в Интернете, общался с драматургами и режиссерами. А я, признаюсь, глобальную сеть познавал только в теории. Симонян с места в карьер предложил мне работать с ним. И не просто работать, а руководить всей художественно-постановочной частью. Он хотел набрать молодую и смелую команду. Чтобы скорей оживить полумертвый театр… Но, реанимируя его, Эдуард Семенович надорвал свое собственное сердце…

Он родился 30 декабря 1934 г. Выпускник режиссерского факультета театрального училища им.Б.В.Щукина, долгое время он работал в театрах Златоуста, Котласа, Комсомольска-на-Амуре. Театр драмы им.М.В.Ломоносова в Архангельске возглавлял с 1976 по 1988-й. На архангельской сцене  поставил около 40 спектаклей, среди них наибольший успех выпал  на долю абрамовской трилогии  «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», причем последние две инсценировки  сделал сам.  Эти спектакли Симоняна, кроме зрительской, получили важную оценку. Их полюбил сам Федор Александрович Абрамов. Он поверил Симоняну, поверил его актерам…

«Не стреляйте в белых лебедей», «Три мушкетера», «Король Джон», «Трехгрошовая опера», «Дама сердца прежде всего», «Невеста из Имеретии», «Дурочка», «Зойкина квартира»… На эти спектакли архангельский зритель шел с трепетом. За громкими названиями и хрестоматийными писателями стоял еще один автор – режиссер Эдуард Симонян. Автор сценический феерий, масштабных полотен, постановочных шедевров. Казалось, так будет всегда. Но пришла перестройка и стали «перестраивать» Симоняна. Запретили пьесу про «архангельского мужика» - первого фермера Николая Сивкова, с трудом дали добро на «Детей Арбата». В 1988 году, после серии интриг, главный режиссер был вынужден покинуть Архангельский театр драмы. Но через 12 лет его снова позвали сюда. Когда поняли, что без Симоняна никуда. Что только он может спасти этот тонущий корабль…

Журналист Борис Литвак вспоминал: "После долгого периода застоя и безвременья в театре руководство области пригласило Эдуарда Семеновича вновь возглавить коллектив Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова. К сожалению, ненадолго. Поставил в тяжелейших условиях, при закрытом к тому времени зрительном зале, к Дню Победы "Мой бедный Марат" А. Арбузова, а затем пьесу Реньяра "Любовное безумие" - свой последний спектакль. До открытия сезона и премьеры "Любовного безумия" оставалось два дня. Он приехал в театр абсолютно больной, бледный, вошел в здание и уже не смог подняться к себе в кабинет, вызвал с вахты такси и поехал в больницу. Но было уже поздно - через несколько часов город облетела трагическая новость - Эдуарда Семеновича не стало. Через день артисты играли "Любовное безумие"- веселый, яркий, полный музыки и юмора спектакль, последнюю постановку своего главного режиссера. После финала весь зал встал, и несколько минут в память о нем звучали аплодисменты, так уж по традиции в русском театре повелось провожать в последний путь настоящих артистов».

Я часто вспоминаю Эдуарда Семеновича Симоняна. Тогда, в октябре 2000 года, взволнованный внезапной кончиной, я посвятил ему стихотворение. А через 9 лет, в декабре 2009-го, писал сценарий вечера его памяти. Шли отрывки из спектаклей – Шекспир, Дюма, Абрамов. На сцене стоял его режиссерский столик, лежала открытая книга, дымилась сигарета… Мне очень хотелось, чтобы он там присутствовал. И, поверьте, ведь театр – всегда магия, он был с нами. В этом не менее памятном 2009-м открылась, ожила после долгой реконструкции сцена Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Мечта Симоняна исполнилась… 

Алексей Морозов, Сегодня 10:31

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