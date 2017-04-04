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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/27/50441.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Мария Штаборова

80 лучших людей Архангельской области: Мария Штаборова
Холмогорский район в советские годы считался передовым в сельском хозяйстве. Несколько доярок и телятниц получили высокие звания Героев Социалистического Труда. А доярка из Матигор Мария Штаборова не только стала героем, но и была участницей последнего сталинского съезда партии.

Мне всегда вдвойне приятно писать о знаменитых людях, в чьей посмертной судьбе я принял участие. Могилу доярки Штаборовой я искал несколько лет. И никогда бы ее не нашел – ведь она оказалась полностью заброшенной. На памятнике отсутствовала даже табличка с фамилией, именем и датами жизни. Помогли неравнодушные жители села Матигоры: могилу отыскали. Еще бы лет пять – и даже памятника на ней бы не было. Тогда я принял решение на свои деньги установить хотя бы памятную табличку Марии Штаборовой.

Следом за этим я написал статью в местном СМИ и обратился с письмом к тогдашнему главе Холмогорского района Павлу Рябко. Он ответил и пообещал решить вопрос с установкой достойного памятника. Правда, вскоре глава ушел в отставку, и какова дальнейшая судьба моего обращения – неизвестно. Этим летом намерен снова съездить в Матигоры и посмотреть, что там с памятником. И, по обстоятельствам, действовать дальше. Очень хочется, чтобы знаменитую труженицу не забыли ни в родном селе, ни в Архангельской области.

Родилась Мария Михайловна 22 августа 1915 года в деревне Заполье Холмогорского района. 25 лет  отработала дояркой в колхозе в Матигорах. В 1949 году получила по 5066 килограммов молока в среднем от одной коровы. А  через год Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и молока Марии Штаборовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1952 году матигорская доярка отправилась на XIX съезд КПСС, который в народе называли «последним сталинским». Такая высокая честь выпадала немногим труженикам регионов. В Москве наша героиня делилась опытом высоких надоев, с ней даже было опубликовано интервью в центральной газете. Вернувшись в Матигоры, она до выхода на пенсию в 1969 году работала бригадиром скотного двора колхоза имени XXII съезда КПСС, затем в опытной станции животноводства и луговодства.

В 2015 году мне удалось побывать в здании бывшей опытной станции. На стене красовался большой портрет Марии Штаборовой со звездой Героя и тремя орденами Ленина. Мне рассказали, что никто в Матигорах не удостаивался таких почестей. А доярок со звездой Героя и тремя орденами Ленина в Архангельской области всего четверо, двое жили в Холмогорском районе.

После выхода на пенсию Мария Михайловна жила скромно, ничем не выделяясь среди своих земляков. Пережила сына, невестку и одного из внуков и скончалась в 1987 году. А через несколько лет после ее смерти дочь продала родовой дом и уехала в Емецк. Оставшийся в Матигорах внук спился и «ушел в люди». Приглядывать за могилой стало некому. Да и времена пришли беспамятные – «лихие 90-е». Про Штаборову в одночасье все забыли… Что-то толкнуло меня на поиски ее могилы. Я даже не предполагал, что во время этих поисков я много узнаю о жизни легендарной советской доярки.

Несколько дней назад указом президента слесарь «Севмаша» Алексей Иванов первым в Архангельской области получил звание Героя Труда Российской Федерации. Это большая честь и для нашего региона и для судостроительного предприятия. Героев в нашем регионе было не так уж и много, сегодня проживает всего 12 человек, из них трое в Архангельске. На мой взгляд, наша задача – уважать этих людей при жизни и чтить после смерти. Тяжелый, изматывающий, но героический их труд вложил свой «кирпич» в процветание нашего региона. И герои не виноваты в том, что времена меняются и банкротятся совхозы и заводы. Поколение созидателей, как его теперь называют, подняло нашу страну из военных руин. И плохо, когда в подобные руины превращаются их захоронения…

Алексей Морозов, Сегодня 09:20

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Комментарии
vlad1950, сегодня 12:05

и что может противопоставить советским трудовым успехам нынешнее ларечное ворье где те холмогорские коровки
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