Новости дня

В областной конференции по детскому аутизму примут участие более 150 человек

В Архангельске пройдёт первомайское шествие

В Лешуконском районе в лесной избушке обнаружили тела двух мужчин

Игорь Орлов ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире

Мобильная версия 16+

Вторник, 25 апреля, 14:36

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/25/50394.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области41

80 лучших людей Архангельской области: Питирим ЛьвовПозавчера 10:03

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Рехачев20 апреля 2017 09:41

80 лучших людей Архангельской области: Нина Мешко18 апреля 2017 09:01

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Кузин16 апреля 2017 09:58

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Синников13 апреля 2017 08:51

80 лучших людей Архангельской области: Иван Стегачев11 апреля 2017 09:27

80 лучших людей Архангельской области: Мая Миткевич9 апреля 2017 09:47

80 лучших людей Архангельской области: Игорь Поливаный6 апреля 2017 09:08

80 лучших людей Архангельской области: Альберт Сасс4 апреля 2017 09:12

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Скворцов2 апреля 2017 08:38

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Ян Карбасников

80 лучших людей Архангельской области: Ян Карбасников
Шахматы – особый вид спорта. Это даже и не совсем спорт, это образ мышления, стиль жизни. Наука, совмещенная с азартом. Россия дала миру Алехина и Ботвинника, Спасского и Таля, Карпова и Каспарова. А Архангельская область дала стране уникальную шахматную школу Яна Карбасникова.

1 декабря 1969 году в Архангельске была создана первая в Российской Федерации шахматно-шашечная школа. Ее основатель – заслуженный тренер страны Ян Германович Карбасников. Это был настоящий энтузиаст, подвижник, который вывел шахматы из «медвежьего угла». А еще он воспитал нескольких гроссмейстеров, - Александра Иванова, Владимира Маланюка, Александра Черняева, мастера спорта и чемпиона России 1981 года Павла Зарубина и многих других.

Ян Германович родился 13 июня 1933 г. в Архангельске. Окончил в 1957 году Архангельский морской рыбопромышленный техникум, затем заочно - историко-филологический факультет Архангельского педагогического института.  С детских лет увлекся игрой в шахматы, выступал в финале первенства РСФСР среди школьников, где свел вничью свою партию с будущим гроссмейстером Львом Полугаевским. В 1957-1969 гг. - руководитель шахматного кружка Дворца пионеров и школьников, тренер-преподаватель отделения шахмат архангельской ДЮСШ № 1. Один из инициаторов открытия в Архангельске шахматной школы и с 1969 г. до конца жизни (с перерывом в 6 лет) - ее директор и тренер-преподаватель.

Шахматы были для Карбасникова и наукой и хобби и смыслом существования. Дочь Яна Германовича Влада вспоминала: «В жизнь нашей семьи навсегда вошла жизнь созданной им шахматно-шашечной школы. Мы росли и развивались вместе с ней. Сегодня в эту же школу ходят мои оба сына, им нравится тренироваться и общаться со своими педагогами. Причем, часто предметами обсуждений и общения являются не только шахматы и шашки, что позволяет детям расширить кругозор, увлечься поэзией, литературой, компьютерными технологиями. Дети в школе развиваются очень разносторонне, и нас это не может не радовать».

В детстве я тоже пробовал играть в шахматы, несколько лет ходил в кружок при доме пионеров. Игра меня увлекала и завораживала. Признаюсь, шахматистом мне стать не пришлось, не хватило усидчивости и терпения, но первые логические навыки я получил. А вот Ян Карбасников уже со школы понял, что шахматы – его ремесло. Одноклассник будущего заслуженного тренера по 6-й архангельской школе Вячеслав Усынин вспоминал: «В нашем классе таким был Ян Карбасников, староста в течение трех лет, в пятом - седьмом классах. Выделялся он своей взрослостью, если можно так говорить о мальчике 12-15 лет, исключительной ответственностью за любое дело, которое он выполнял. Да и суждения его по недетским вопросам были гораздо точнее и правильнее наших, мальчишеских. Удивлял нас Ян своей способностью играть в шахматы вслепую. Садился подальше от нас, а мы, трое – четверо, устраивались за шахматной доской, расставляли фигуры и начинали игру. Сообщали Яну наш ход, получали в ответ его ход. И как ни старались, ни разу не могли обыграть нашего соперника».

Да, обыграть его не смогло и время. После смерти основателя шахматно-шашечная школа получила имя Яна Карбасникова. Сегодня это один из главных спортивных брендов Архангельской области. Как «Водник» или легкая атлетика Водовозова, плавание Лагуновых или тяжелая атлетика Писаревских.

Ян Карбасников сражался за шахматной доской с Ботвинником, Смысловым, Талем, Карповым, Корчным, Таймановым. И пускай он не стал чемпионом мира, но он для Архангельска сделал большее. Создал школу своего имени. И все новые и новые «умники и умницы», ищущие себя на черно-белых клетках жизни, приходят сюда, чтобы превращать пешек в ферзей…

Алексей Морозов, Сегодня 09:54

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
vlad1950, сегодня 11:08

замечательная статья о светлом человеке учился у него в 1957- 1963 гг в ШК ДП

vlad1950, сегодня 11:13

замечательная статья о светлом человеке учился у него в 1957- 1963 гг в ШК ДП спасибо

Гленн, сегодня 12:42

Если шахматы - это наука, то что же такое преферанс?!
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске пройдёт первомайское шествие Сегодня 13:13

Подход ледохода к Архангельску ожидается 28-30 апреляСегодня 07:51

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафетаВчера 12:43
2 комментария

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому районуВчера 08:48
1 комментарий

Стрелки Поморья выиграли чемпионат РоссииПозавчера 12:13

Общество

В областной конференции по детскому аутизму примут участие более 150 человекСегодня 13:19

В Архангельске пройдёт первомайское шествие Сегодня 13:13

Игорь Орлов ответит на вопросы жителей региона в прямом эфиреСегодня 11:58

Свежий номер «Правды Севера» посвящен столетнему юбилею газетыСегодня 10:59

В Архангельске прошёл детский конкурс красоты «Celebrity Kids 2017»Сегодня 10:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В областной конференции по детскому аутизму примут участие более 150 человек

В Архангельске пройдёт первомайское шествие

Игорь Орлов ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире

Свежий номер «Правды Севера» посвящен столетнему юбилею газеты

В Архангельске прошёл детский конкурс красоты «Celebrity Kids 2017»

За I квартал 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 713,9 тыс. м³

Конкурс "40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска" расширен новыми проектами

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям

Новая застройка набережной в Архангельске поддержана на федеральном уровне

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

В Лешуконском районе в лесной избушке обнаружили тела двух мужчин

Жительница Виноградовского района в пылу пьяной ссоры убила сожителя

В Северодвинске мужчина погиб, провалившись с велосипедом под лёд

В Архангельской области началась атака клещей

Житель Холмогорского района оклеветал своего знакомого

Молодежь Архангельской области завоевала на Дельфийских играх медали высшей пробы

Пистолетчики Поморья добыли в Краснодаре ещё две «бронзы»

В Архангельске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

Кубок Юрия Медуницына вновь остался у архангельских команд

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

22 апреля в библиотеках Приморского района пройдет «Библионочь»

Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru