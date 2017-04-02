80 лучших людей Архангельской области: Ян Карбасников

Шахматы – особый вид спорта. Это даже и не совсем спорт, это образ мышления, стиль жизни. Наука, совмещенная с азартом. Россия дала миру Алехина и Ботвинника, Спасского и Таля, Карпова и Каспарова. А Архангельская область дала стране уникальную шахматную школу Яна Карбасникова.

1 декабря 1969 году в Архангельске была создана первая в Российской Федерации шахматно-шашечная школа. Ее основатель – заслуженный тренер страны Ян Германович Карбасников. Это был настоящий энтузиаст, подвижник, который вывел шахматы из «медвежьего угла». А еще он воспитал нескольких гроссмейстеров, - Александра Иванова, Владимира Маланюка, Александра Черняева, мастера спорта и чемпиона России 1981 года Павла Зарубина и многих других.

Ян Германович родился 13 июня 1933 г. в Архангельске. Окончил в 1957 году Архангельский морской рыбопромышленный техникум, затем заочно - историко-филологический факультет Архангельского педагогического института. С детских лет увлекся игрой в шахматы, выступал в финале первенства РСФСР среди школьников, где свел вничью свою партию с будущим гроссмейстером Львом Полугаевским. В 1957-1969 гг. - руководитель шахматного кружка Дворца пионеров и школьников, тренер-преподаватель отделения шахмат архангельской ДЮСШ № 1. Один из инициаторов открытия в Архангельске шахматной школы и с 1969 г. до конца жизни (с перерывом в 6 лет) - ее директор и тренер-преподаватель.

Шахматы были для Карбасникова и наукой и хобби и смыслом существования. Дочь Яна Германовича Влада вспоминала: «В жизнь нашей семьи навсегда вошла жизнь созданной им шахматно-шашечной школы. Мы росли и развивались вместе с ней. Сегодня в эту же школу ходят мои оба сына, им нравится тренироваться и общаться со своими педагогами. Причем, часто предметами обсуждений и общения являются не только шахматы и шашки, что позволяет детям расширить кругозор, увлечься поэзией, литературой, компьютерными технологиями. Дети в школе развиваются очень разносторонне, и нас это не может не радовать».

В детстве я тоже пробовал играть в шахматы, несколько лет ходил в кружок при доме пионеров. Игра меня увлекала и завораживала. Признаюсь, шахматистом мне стать не пришлось, не хватило усидчивости и терпения, но первые логические навыки я получил. А вот Ян Карбасников уже со школы понял, что шахматы – его ремесло. Одноклассник будущего заслуженного тренера по 6-й архангельской школе Вячеслав Усынин вспоминал: «В нашем классе таким был Ян Карбасников, староста в течение трех лет, в пятом - седьмом классах. Выделялся он своей взрослостью, если можно так говорить о мальчике 12-15 лет, исключительной ответственностью за любое дело, которое он выполнял. Да и суждения его по недетским вопросам были гораздо точнее и правильнее наших, мальчишеских. Удивлял нас Ян своей способностью играть в шахматы вслепую. Садился подальше от нас, а мы, трое – четверо, устраивались за шахматной доской, расставляли фигуры и начинали игру. Сообщали Яну наш ход, получали в ответ его ход. И как ни старались, ни разу не могли обыграть нашего соперника».

Да, обыграть его не смогло и время. После смерти основателя шахматно-шашечная школа получила имя Яна Карбасникова. Сегодня это один из главных спортивных брендов Архангельской области. Как «Водник» или легкая атлетика Водовозова, плавание Лагуновых или тяжелая атлетика Писаревских.

Ян Карбасников сражался за шахматной доской с Ботвинником, Смысловым, Талем, Карповым, Корчным, Таймановым. И пускай он не стал чемпионом мира, но он для Архангельска сделал большее. Создал школу своего имени. И все новые и новые «умники и умницы», ищущие себя на черно-белых клетках жизни, приходят сюда, чтобы превращать пешек в ферзей…