80 лучших людей Архангельской области: Питирим Львов

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Наш регион, как известно, богат лесами. А еще он богат учеными, исследующими лесные культуры. Защитником северной природы называли профессора и заслуженного деятеля науки Питирима Николаевича Львова.

Тема экологии особенно сильно зазвучала в нашей стране во времена перестройки, в конце 80-х годов прошлого века. Но и за 50 лет до этого природоохранная тема была основой исследований многих ученых. Среди них был и архангельский лесовод Питирим Львов.

Он родился 10 августа 1916 года в городе Лебедянь Липецкой губернии. В 1938 г. окончил с отличием лесохозяйственный факультет Архангельского лесотехнического института. С этого времени его жизнь и деятельность были связаны с архангельским севером. Перерывом стала война, участником которой был Питирим Львов. После войны он более 10 лет работал в Архангельском стационаре Академии наук в должности старшего лаборанта, научного сотрудника и помощника руководителя лесохозяйственной группы. Его учителем был будущий академик и первый директор Института леса Иван Мелехов. Именно Мелехов создал в Архангельске замечательную школу лесоводов. Питирим Львов стал, пожалуй, самым выдающимся его учеником.

А в 1958 году он вернулся в свою «альма-матер» - АЛТИ и до конца дней работал там доцентом, профессором, заведующим кафедрой лесоводства и почвоведения. 13 лет исполнял обязанности проректора по учебной работе АЛТИ. Здесь он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а в 1979 году получил высокое звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.

Говорили, что нет на севере района, который не был обследован Львовым. Одной из главных его заслуг стало лесовосстановление. Как известно, в советские годы Архангельская область давала стране ту самую «доску», которая входила в знаменитую поговорку про «треску, доску и тоску». Вырубленный лес было необходимо восстанавливать, иначе «зеленое богатство» страны через 20-30 лет интенсивной работы лесозаводов попросту было бы уничтожено. Питирим Львов оказал здесь неоценимую услугу науке и экологии. Иногда спорил и ругался с руководителями лесных предприятий, требуя не губить леса.

Жители Архангельской области знали его как интересного ведущего программы на областном радио «Человек - природе» и телевизионной программы «Наука Севера». Широко образованный, интеллигентный и эрудированный он долгие годы оставался признанным лидером природоохранного движения в Архангельской области. Министерство лесного хозяйства РСФСР наградило П.Н.Львова знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР».

Рассказывают, что любовь к лесу у Питирима Львова проявилась не случайно. В 17 лет он перенес страшную болезнь – тиф, а спасался от нее не лекарствами и порошками, а прогулками по лесу. И действительно, лес дает нам силы, здоровье, позволяет задуматься о жизни. Будучи крупным ученым и преподавателем Питирим Николаевич пропадал часами в лесах, заряжаясь энергией. А затем возвращался к науке, к студентам, к общественной деятельности. Студенты профессора Львова уважали и немного побаивались. Лентяев он не жаловал, рубил на экзаменах. Но иначе нельзя: ведь наука, как и искусство, требует полной самоотдачи.

Сегодня в Северном Арктическом федеральном университете есть именная аудитория профессора Львова. Несмотря на то, что университет потерял ключевое слово «лесотехнический», приоритеты в его работе сильно не изменились. А птенцы «школы Львова» продолжают преподавать, работать в лесничествах, занимаются наукой. И защищают природу. Конечно, сегодня региональный ЛПК уже далеко не так развивается, как в советские годы. Но это не значит, что проблемы лесовосстановления не актуальны. Вот и губернатор Игорь Орлов недавно в своем послании областному Собранию сделал акцент на этой теме.

В 80-е годы Питирим Львов совершил мужественный поступок – открыто выступил против печально знаменитой авантюры с переброской северных рек. И, слава Богу, что эта глупая идея, за которой стояло советское правительство, не была реализована. Пока у нашей природы, наших лесов и рек, есть такие защитники, как профессор Львов, мы в безопасности…