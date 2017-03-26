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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/18/50258.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Нина Мешко

80 лучших людей Архангельской области: Нина Мешко
В Архангельской области проживало два народных артиста СССР. Про одного из них – актера театра драмы им. Ломоносова Сергея Плотникова мы уже рассказали. Сегодня хочется вспомнить легендарного художественного руководителя Северного хора Нину Мешко. В 2017 году мы отметим 100-летие со дня ее рождения.

В 1960 году ушла на покой основательница Северного русского народного хора Антонина Колотилова. Ее преемницей стала хормейстер-дирижер хора русской песни Всесоюзного радио и телевидения Нина Мешко. Она возглавляла этот уникальный коллектив почти 50 лет и до последних дней была за дирижерским пультом.

Будущий художественный руководитель хора родилась 31 мая 1917 года в деревне Малахово Ржевского района Тверской губернии. В 1945 году окончила дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории, после чего дирижировала несколькими самодеятельными и профессиональными коллективами. Впервые с коллективом Северного хора она познакомилась еще во время учебы в консерватории. Хор произвел на Мешко сильнейшее впечатление. Поэтому предложение Колотиловой возглавить коллектив она, проживавшая на тот момент в Москве, восприняла как большое доверие. Позднее про нее шутили: если Ломоносов ушел из Архангельска в Москву, чтобы прославить Россию, то Мешко сделала наоборот – отправилась за славой и признанием из Москвы в Архангельск.

Нина Константиновна вспоминала: «Исполнять песню так, как на Севере, могут люди, замечательно владеющие культурой пения, имея прекрасные, гибкие, свободные голоса». Нина Мешко разработала собственную хоровую методику, которую используют теперь ее многочисленные ученики. Кстати, своей учительницей Мешко считала Людмила Зыкина. А в Архангельске Мешко удалось создать по-настоящему звездный творческий коллектив. Так, именно в Северном хоре набрал мастерства выдающийся балетмейстер и будущий народный артист СССР, руководитель Красноярского ансамбля народного танца Михаил Годенко. Нельзя не вспомнить и дирижера Бориса Туровника, хореографа Ивана Меркулова, хормейстеров Сергея Чернобая и Диану Широкую, режиссера Александра Носкова и многих других.

При Мешко Северный хор объехал весь мир, и везде его встречали овациями. Сама художественный руководитель получила все мыслимые и немыслимые награды. В Архангельске она стала заслуженным деятелем искусств РСФСР, народной артисткой РСФСР, народной артисткой СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР, кавалером орденов Ленина и «За заслуги перед Отечеством IV степени». А еще Мешко при жизни получила звания Почетного гражданина двух городов – Архангельска и Парижа. Ведь в столице Франции про Архангельск многие узнали именно после гастролей Северного хора. А еще Нина Мешко была автором слов и музыки гимна Архангельской области.

В последний раз я увидел Нину Константиновну в апреле 2008 года на инаугурации губернатора Архангельской области. 90-летняя народная артистка в этот день снова встала за пульт и в течение получаса пламенно дирижировала. Я запомнил ее тонкие красивые руки – они говорили без слов, объясняли, волновали, будоражили. И тогда я понял, что люди по-настоящему влюбленные в свое дело, никогда не стареют. Сохраняя ясность мысли и желание созидать. Нину Мешко называли бессменной, хотя все понимали, что человеческая жизнь конечна. Но спустя 8 лет после ее ухода многие до сих пор ассоциируют ее с Северным хором.

В память о Нине Константиновне проходит Всероссийский фестиваль хорового искусства. А на здании Северного хора установлена мемориальная доска. Но есть и главный итог жизни Мешко – возвращение популярности народной песни. В 2014 году коллектив спел в Архангельске на одной сцене с рокером Юрием Шевчуком, доказав тем самым, что готов синтезировать музыкальные жанры. И впереди у хора еще десятилетия, столетия плодотворной жизни и творческого поиска…

Алексей Морозов, Сегодня 09:01

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Комментарии
Мангуст, сегодня 12:45

ЦИТАТА - Кстати, своей учительницей Мешко считала Людмила Зыкина.------------------------------------------------ … ну как тут не вспомнить проф. Ф.Ф. Преображенского: – Кто на ком стоял? потрудитесь излагать ваши мысли яснее… Так, кто кого считал учительницей, г-н Морозов?

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