80 лучших людей Архангельской области: Владимир Кузин

Этого спортсмена, уроженца Мезенского района Архангельской области, уже при жизни окрестили «королем лыж». А в Архангельске в память о Владимире Кузине назван лыжный стадион. Наш земляк остается единственным в истории спорта лыжником, выигравшим золото чемпионата мира на дистанции 50 километров.

Когда я начал проект «80 лучших людей Архангельской области», то задумался о том, как представлять районы и тех, кто их прославил. Я понимал, что Архангельск и Северодвинск, конечно, выигрышнее смотрятся: здесь и известные ученые, писатели, артисты, государственные деятели. Но в районах тоже есть достойные люди. И вскоре я получил письмо из Мезени с просьбой рассказать в рамках нашего проекта о знаменитом лыжнике Владимире Кузине. Это, пожалуй, один из самых знаковых спортсменов не только в нашей стране, но и в мире.

А родился Кузин в старинном мезенском селе Лампожня 15 июля 1930 года. Именно здесь, на необъятных северных просторах, он впервые встал на лыжи. Вот как позднее сам Кузин вспоминал свое детство и отрочество: «Моя "лыжня" берет начало в селе Лампожня Мезенского района Архангельской области. Первую победу в лыжных соревнованиях праздновал в военном 1943 году, когда 13-летним школьником выиграл первенство района и получил приз фантастической для военного времени ценности - комплект нательного белья. После этого успеха лыжи "заворожили" меня, с нетерпением ждал зимы, чтобы вдоволь накататься.

После 8-го класса из-за болезни отца вынужден был бросить школу, ведь семья-то была исконно русской - девятидетной, надо было достойно заменить отца-кормильца. В родном селе Лампожня заведовал радиоузлом, мне очень нравилось веселить односельчан. Потом плавал морячком на ледоколе "Седов", до сих пор стоит перед глазами прямо-таки неземная красота Баренцова моря. Подзаработав на жизнь, продолжил учебу в техникуме физической культуры, но учебу вновь пришлось прервать, теперь из-за службы в армии. Все эти годы страсть к лыжам не угасала, пожалуй, наоборот, разгоралась. До призыва в армию я выиграл первенство Архангельской области, затем России и Советского Союза среди сельской молодежи. В армии стал чемпионом Архангельского военного округа. Видимо, эта армейская победа и послужила веским основанием для перевода сержанта войсковой части из Архангельска в Ленинград, в школу тренеров Краснознаменного военного института физической культуры».

50-е годы ХХ века – время триумфа Владимира Кузина. В 1954 году на чемпионате мира в Фалуне он стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 50 и 30 километров. Король Швеции Густав VI Адольф торжественно вручил ему за это большой кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции Густава VI». А в 1956 году на Олимпиаде в итальянском городе Кортина д’Ампеццо Владимир Кузин занял пятое место в гонке на 30 км и завоевал золото в эстафете (4х10 км). Таким образом, Кузин стал первым советским лыжником, выигравшим и Олимпиаду и чемпионат мира. В 1957 году за это достижение его наградили орденом Ленина.

После ухода из большого спорта Владимир Семенович перешел на тренерскую работу и даже защитил диссертацию кандидата биологических наук. Он был одновременно заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР. А рекорд Кузина в дистанции 50 километров до сих пор не смог побить никто.

Еще при жизни чемпиона на Мезени начали проводить областные соревнования, названные его именем. Право проводить эти соревнования именно на Мезени, а не в Архангельске, как предлагали областные власти, мезенцы подкрепили мнением самого Кузина, незадолго до его смерти. А через два года после смерти «короля лыж», в 2009 году в Лампожне был открыт его дом-музей.

Сегодня Лампожня, к сожалению, малочисленная деревня, в ней всего чуть более 100 жителей. А ведь она была основана новгородскими славянами и упоминалась в бытность Ивана Грозного. Труднодоступный Мезенский район сильно страдает от миграции, особенно молодежи. Некоторые населенные пункты попросту вымирают, в других проживает несколько десятков человек. Но какая это красивая и по-настоящему поморская земля! И каких людей она рождала и рождает…

Владимир Кузин большую часть своей жизни прожил в Москве, но его становление как спортсмена произошло в Архангельской области. Именно поэтому он по праву может считаться одним из самых достойных людей нашего региона. Кстати, на могиле Кузина на Митинском кладбище столицы написано: «Чемпион мира. Олимпийский чемпион. Король лыж». А рядом с портретом на памятнике нарисована символическая корона…