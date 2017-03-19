80 лучших людей Архангельской области: Иван Стегачев

В 2017 году журналистское сообщество нашего региона отмечает два важных юбилея. Первый весьма знаковый: 100-летие старейшей газеты «Правда Севера». А второй менее заметный: 110 лет со дня рождения Ивана Мартыновича Стегачева, человека, с которым связан звездный период этой газеты.

Стегачев приехал в Архангельск уже зрелым и по возрасту и по стажу человеком и редактором. На календаре был 1963-й год, заканчивалась хрущевская «оттепель», а впереди был прозванный в народе «застой». Но этот застой не коснулся редакции «Правды Севера». Наоборот, с приходом Ивана Мартыновича, газета поднялась в тиражах и стала известна далеко за пределами области.

Жизнь Ивана Стегачева изрядно побросала. Он родился 20 января 1907 года в станице Пролетарская на Дону. Начинал свой трудовой путь учителем, а с 1931 года находился на профессиональной журналистской работе в Армавире, Новочеркасске, был редактором газет. Прошел войну, был заместителем редактора и редактором дивизионной газеты, неоднократно бывал под пулями. С 1945 года и вплоть до приезда в Архангельск возглавлял редакции газет "Таганрогская правда" и "Правда Бурятии". В Бурятии, кстати, Стегачев за 10 лет редакторства получил два ордена и звание заслуженного работника культуры республики. Впереди маячила заслуженная пенсия, ведь Ивану Мартыновичу было уже под 60. И тут – назначение в Архангельск.

Журналисты «Правды Севера» уважали и побаивались нового главреда. За глаза его называли «Дед» - скорее из уважения, чем из иронии. Вот как вспоминает то время известный журналист Сергей Доморощенов: «Главными достоинствами Деда были - умение организовать работу, поощрение к творчеству, защита журналистов перед партийными функционерами из обкома КПСС, чьим органом являлась «Правда Севера». Своих сотрудников Стегачев в обиду не давал: если кто-то в чем-то сплоховал, то Иван Мартынович разбирался сам, предпочитая обходиться без наказаний. Но мог быть и резким, и крутым. Команду свою Дед создавал сам, набирая способных выпускников факультетов журналистики Ленинградского, Московского государственных университетов и специалистов из промышленности и сельского хозяйства, пестуя творческих личностей. «Лодыри» - так Стегачев называл тех, кто любил себя в газете больше, чем газету, - в «Правде Севера» не задерживались».

При Стегачеве «Правда Севера» отметила свой полувековой юбилей и была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а сам редактор позднее получил два таких же ордена. Редкий случай: в общей сложности у «Деда» было пять орденов, среди них один военный и четыре трудовых. И это при том, что его сложно было бы назвать «идеологическим сухарем». Он, не будучи сам пишущим журналистом, всячески поддерживал тех, кто делал газету. Правда, иногда совершал неожиданные и не очень добрые поступки. Чтобы удержать в «Правде Севера» «короля репортажа» Владимира Тюрина он дал ему плохую характеристику в центральное СМИ. Тюрин обиделся и покинул редакцию. Сложно сказать, было ли то решение Стегачева мудрым. Но лучшего журналиста он для области сохранил, пусть и такой вот ценой.

Листая старые подшивки «Правды Севера», всегда поражаешься, что, несмотря на партийную зашоренность тогдашней прессы, в архангельском издании публиковались острые и злободневные материалы. Это уже после ухода Стегачева к власти пришли другие люди, не очень-то поощряющие репортажи с критикой. Пока «Дед» был у власти, он старался, чтобы газета не превратилась в агитку. И на том, как говорится, спасибо.

На пенсию Иван Мартынович ушел в 70 лет, но прожил после этого совсем недолго. Видимо, он не привык быть без дела. К сожалению, сегодня в Архангельске не проживают родственники легендарного редактора, и за могилой изредка следят ветераны-журналисты. В 2010 году, когда я открыл проект «Архангельский некрополь» и начал поисковую деятельность на кладбищах, то довольно быстро нашел могилу Стегачева. И похоронен он был не на Вологодском, как указывала «Поморская энциклопедия», а на Соломбальском кладбище. Памятник обветшал, надпись почти стерлась, портрет потускнел, трава на могиле выросла по макушку. Такое вот несправедливое забвение…

1 апреля - юбилей «Правды Севера». И в этот день нельзя не вспомнить другого юбиляра и одного из лучших редакторов – Ивана Мартыновича Стегачева.