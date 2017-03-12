80 лучших людей Архангельской области: Альберт Сасс

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Наш регион в советские годы гремел на весь Советский Союз как столица лесной индустрии. Только в Архангельске в те годы работали десятки лесозаводов, а некоторые были в передовиках. Таким был Лесозавод № 3, которым четверть века руководил Альберт Сасс.

В прошлом году в Архангельске состоялся уникальный процесс. На скамье подсудимых оказались двое высокопоставленных менеджеров и депутатов. Суд рассматривал дело о преднамеренном банкротстве одного из самых прибыльных когда-то предприятий – Лесозавода № 3. В обществе этот процесс получил название «дело Графа и Мышковского». В итоге суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам заключения. Конечно, дело это неоднозначное и даже странное. Но проблема даже не в высокопоставленных фигурантах и судебных коллизиях. А в том, что Архангельск, похоже, навсегда потерял флагман лесной промышленности – Третий лесозавод…

Альберт Эдгарович Сасс, возглавлявший завод с 1972 по 1997 годы, скончался в августе 2014 года, то есть не дожил два года до оглашения сурового приговора. Но ему, как человеку, вложившему все свои силы и знания в развитие предприятия, было очень больно и обидно. За то, что на проходной «Третьего» больше не толпятся рабочие. За то, что в сводках не фигурируют цифры перевыполнения планов. За то, что целые поколения тружеников остались «на улице». За то, что в районе завода навсегда исчез запах свежих досок и не слышен раскатистый шум бревен.

В 1972 году, когда Сасс возглавил 3-й лесозавод, он уже был предприятием с большой историей. Созданный в 1881 году известным архангельским купцом Альбертом Сурковым, он пережил самые драматические времена. А в годы войны тогдашний директор завода Николай Белов за активную помощь фронту был награжден орденом Красной Звезды. К плеяде выдающихся руководителей принадлежал и Альберт Эдгарович Сасс, работавший на «третьем» всю свою жизнь. В 1961 году он, в 30-летнем возрасте был назначен главным инженером, а через 11 лет – директором. И даже в «лихие 90-е» Сасс продолжал руководить. Правда, уже не государственным предприятием, а частным. И ушел на заслуженный отдых только тогда, когда здоровье перестало позволять полноценно трудиться.

Альберт Эдгарович был настоящим «народным директором». Бывшая труженица лесозавода Валентина Мухина вспоминала: «Я помню, насколько уважительно и искренне Альберт Эдгарович относился к каждому труженику на предприятии, всех знал в лицо. А если шел по территории и видел, что доска, например, упала из штабеля, то сам всегда поднимет и положит на место». А вот что говорит другой ветеран отрасли Александр Папий: «Он добивался, чтобы каждый работающий и служащий четко знал свою должностную инструкцию, чтобы подходить к делу профессионально и ответственно. Более того, Альберту Эдгаровичу было дело до того, кто нуждается в отправке в санаторий, в дом отдыха, как учатся дети, как обстоят дела в школе – он был заинтересован во всем, это отличало его от других руководителей лесозаводов. Он не искал тихой жизни, он должен был все видеть, знать, организовывать, беседовать, давать указания, прислушиваться к людям. Он умел слышать. И коллектив отвечал ему тем же, сказать, что его обожали, мало»…

В те годы Лесозавод № 3 содержал собственный жилой фонд в 102 дома, 8 детских садов, детский оздоровительный лагерь, дом культуры, базу отдыха и стадион, шефствовал над школой и учреждениями здравоохранения. Что уж говорить об успехах в выполнении и перевыполнении планов! За годы руководства Сасса сотни работников завода получили государственные награды, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени вручены заводу, а сам директор был удостоен четырех орденов. И уже на пенсии его наградили знаком «За заслуги перед городом Архангельском».

Мое детство прошло в рабочем районе Архангельска Фактории. В районе соседнего третьего лесозавода мне приходилось бывать довольно часто. И всегда я слышал только хорошие слова о «третьем» и его руководителе. Когда же началась неразбериха конца 90-х, а затем на предприятии грянул кризис, люди вспоминали добрым словом Сасса и невольно сравнивали его с пришедшими на смену временщиками. В 2016 году, в тот самый год, когда огласили приговор Графу и Мышковскому, на фасаде заводоуправления была установлена мемориальная доска Альберту Эдгаровичу. Она смотрится на умершем предприятии как надгробная плита. Символизирующая бурлившую когда-то созидательную жизнь…