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80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Скворцов

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/02/49961.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Скворцов

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Скворцов
Хоккейная команда «Водник» является главным спортивным брендом Архангельска. И пускай говорят, что звездные годы команды позади, - мы всегда любили и будем любить наш «Водник». И вспоминать его лучших игроков и тренеров. В том числе многолетнего наставника Анатолия Скворцова.

Не так давно российские спортивные издания обсуждали скандал с 11 голами, забитыми «Водником» в собственные ворота. Общество тогда разделилось: одни осуждали хоккеистов, утверждая, что «такой хоккей нам не нужен», другие поддерживали, понимая, что автоголы были протестом. Очень болезненно восприняли ту игру ветераны команды «Водник». Они даже представить себе не могли такое в советские годы, когда строгие спортивные правила не нарушались.

Наверняка, свой вывод об этой игре сделал бы и заслуженный тренер РСФСР Анатолий Дмитриевич Скворцов, который без малого 20 лет возглавлял «Водник». Болельщики вспоминают его как очень авторитетного человека, воспитавшего несколько поколений молодых хоккеистов. Даже имена некоторых из них сегодня звучат как легенды – Леонид Палладий, Сергей Семенов, Евгений Юшманов, Леонид Марков и многие другие. А в июне этого года спортивное сообщество отметит 100-летие со дня рождения Скворцова.

Будущий главный тренер «Водника» родился 15 июня 1917 года в деревне Березино Вологодской губернии. Позже вместе с родителями переехал в Архангельск. С 17 лет входил в сборную Архангельска по футболу, выступал в сборной по волейболу, играл в хоккей с мячом. В 1938 году был призван в армию, и почти десять лет служил на Тихоокеанском флоте, был участником Великой Отечественной войны. 

Возвратившись в Архангельск, Скворцов включился в спортивную жизнь города и до 39 лет играл в русский хоккей. А в 1956 году, из играющего стал штатным главным тренером "Водника" и пробыл на этом посту до 1977 года, с небольшими перерывами. Именно при Скворцове в 1965 году "водники" заняли четвертое место в чемпионате Союза, а игрокам команды присвоили звание мастеров спорта СССР. Анатолий Скворцов стал вторым отцом для многих хоккеистов «Водника». Это был действительно один из самых ярких периодов жизни команды.

Скворцов застал и триумфы «Водника» 90-х годов, он хоть и не был уже главным тренером, но продолжал следить за жизнью команды. Конечно, он искренне радовался за родную команду и верил, что она всегда будет только чемпионом.

На открытии мемориальной доски Скворцову бывший глава областного комитета по физкультуре и спорту Лев Фильчагин очень точно сказал: «Для нас Анатолий Дмитриевич Скворцов является лучшим тренером, который был у “Водника” за всю его историю».

Другой выдающийся наставник «Водника» Владимир Янко в одном из своих интервью фактически признал, что Скворцов был самым лучшим тренером команды: «Я бы все – таки Анатолия Дмитриевича поставил на первое место! Это безоговорочно. Ведь именно Скворцов делал то, что сейчас называется «Водником». Он вложил в команду свою душу, все свои знания, он был Тренером с большой буквы. Он подбирал ребят, искал талантливых мальчишек, приводил их в команду, заботился о каждом. Ведь многие тогда не только играли в хоккей, но и трудились на основной работе - плавали на судах и именно Скворцов был для них не только тренером, но и наставником по жизни».

Спорт – это тоже своего рода искусство. Он может сделать тебя знаменитым, а завтра оставить умирать в забвении. Немало было сломано спортивных судеб вчерашних кумиров. Пока был жив Анатолий Скворцов, он старался всем помогать. К сожалению, поколение настоящих спортсменов-патриотов уходит. А на смену им приходят деньги, договорные матчи и интриги. Одно радует: Анатолий Дмитриевич этого уже не увидит…

Алексей Морозов, Сегодня 08:38

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Комментарии
vlad1950, сегодня 12:30

достойный во всех отношениях был человек пример для подражания не чета нынешней ларечной гопоте
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