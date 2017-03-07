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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49906.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий Бахтин

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий Бахтин
фото предоставлено Северодвинским городским краеведческим музеем
Северодвинск всегда считался городом интеллигенции. Сюда, в советские годы приезжали высококлассные специалисты со всей страны. Поднимая оборонку, эти люди еще и формировали городскую культурную среду. Лауреат Ленинской премии и Почетный гражданин города Иннокентий Бахтин был не только известным корабелом, но и страстным библиофилом.

В 1994 году Иннокентий Степанович и его супруга Валентина Станиславовна совершили поступок, аналога которому в Северодвинске, да и в Архангельске еще не было. Они передали городскому краеведческому музею собранную уникальную коллекцию книг – более 10 тысяч томов! С тех пор коллекция Бахтиных - культурное достояние города корабелов.

Эту уникальную библиотеку Бахтины собирали почти полвека, с середины 1950-х годов. Они сотрудничали с магазинами антикварной книги, букинистическими магазинами, никогда не покупая книги с рук, у перекупщиков. Большинство ценных изданий они заказывали по буклетам и каталогам, служившим ориентиром в мире книг. Каждую неделю Бахтиным приходили посылки с книгами. «Когда я их распаковывал, у меня трепетала душа...», – вспоминал Иннокентий Степанович. «Моя библиотека оригинальна еще и тем, что она фундаментальна. В ней есть сведения из всех отраслей знаний... Чтобы собрать библиотеку, мне приходилось лишать себя самого необходимого», – говорил книголюб.

Иннокентий Бахтин не только собирал и читал книги – он делился своими знаниями с другими и когда работал на производстве, в родном цехе. А когда вышел на пенсию, аудитория значительно расширилась: его слушали школьники и студенты, военнослужащие и ветераны.

Но, говоря о книгах, нельзя не сказать об основных заслугах Иннокентия Степановича. Родился в Хабаровске, за год до двух революций, окончил Владивостокский судостроительный техникум и Ленинградский кораблестроительный институт. В 1939 году приехал в тогдашний Молотовск (нынешний Северодвинск) строить корабли. В разные годы был начальником бюро ОТК, старшим строителем, заместителем начальника и начальником цеха Севмаша. 16 лет возглавлял профсоюзный комитет предприятия.

Бахтин строил почти все корабли, сдававшиеся заводом, и почти всегда был на передовых рубежах, на их сдаче и испытаниях. Он сдавал и строил головной корабль серии больших морских охотников, первый эсминец серии 30-БИС «Огненный», а также был строителем и ответственным сдатчиком подводного ракетоносца, дизельной лодки проекта В611, с которой под руководством знаменитого академика Сергея Королева впервые запускалась баллистическая ракета. В 1959 году корабел Иннокентий Бахтин получил самую высокую премию Советского Союза – Ленинскую. А в 1979-м стал одним из первых, кому было присвоено звание Почетного гражданина Северодвинска.

На посту председателя профкома Севмаша Иннокентий Степанович активно помогал рабочим и инженерам, в том числе в улучшении их жилищных условий. Его на заводе до сих пор вспоминают как исключительно культурного и отзывчивого человека. На пенсию с завода он ушел в 70 лет, но продолжал участвовать в общественной жизни города.

Для меня Бахтина в свое время открыл научный сотрудник Северодвинского краеведческого музея Виталий Смирнов, который давно и плодотворно занимается материалами о жизни известных северодвинцев. Говоря о Бахтине, он особенно подчеркивал его вклад в историю города. И не только потому, что лауреат и Почетный гражданин, но и потому, что подарил Северодвинску свою уникальную библиотеку. В 2011 году мы с Виталием посетили могилу Бахтина на городском кладбище. Весьма скромный и даже незаметный железный памятник с такой же железной звездой. Мне кажется, что и люди в те, звездные годы, были из железа и стали. Иннокентий Степанович прожил 87 лет, пережив рождение и становление Северодвинска. И город ему до сих пор благодарен… 

Алексей Морозов, Сегодня 09:22

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Комментарии
Мангуст, сегодня 10:06

"Природа-мать! когда б таких людей Ты иногда не посылала миру, Заглохла б нива жизни..." – эти слова поэта Некрасова можно отнести ко всем, о ком написал и еще напишет А.Морозов
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