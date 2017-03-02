Новости дня

Воспитанник «Водника» стал пятикратным чемпионом России

Полицейские задержали юношу с растительным наркотиком

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

В Поморье выявили 39 нетрезвых водителей

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 26 марта, 15:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/26/49805.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области28

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Кузнецов23 марта 2017 09:18

80 лучших людей Архангельской области: Олег Соколов21 марта 2017 09:18

80 лучших людей Архангельской области: Калестин Коробицын19 марта 2017 10:17

80 лучших людей Архангельской области: Андрей Пинежанинов16 марта 2017 09:39

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин14 марта 2017 09:20

80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын12 марта 2017 10:48

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Подьякова9 марта 2017 09:40

80 лучших людей Архангельской области: Юрий Анисимов7 марта 2017 09:00

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков5 марта 2017 10:16

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Третьяков2 марта 2017 09:51

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Иванова

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Иванова
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Нам всегда приятно писать про людей, которые были для Архангельска и тысяч его жителей ангелами-хранителями. И особенно приятно рассказывать про тех, кто в памяти остался исключительно светлым. Такой была профессор и заслуженный врач Татьяна Иванова.

В прошлом году все медицинское сообщество с любовью отметило 90-летие со дня рождения Татьяны Николаевны. Я был в числе тех, кто был на вечере памяти, слушал воспоминания, смотрел фотографии и видео, наслаждался стихами любимого поэта Ивановой Эдуарда Асадова. Казалось, что Татьяна Николаевна тоже была в этот вечер с нами, в актовом зале СГМУ. И поэтому вечер получился удивительно душевным и искренним, хотя обычно такие мероприятия больше проводятся «для галочки». Профессор Иванова немного не дожила до своего юбилея, она скончалась в конце декабря 2015 года. Но и я, и все, кто ее знал, видят перед собой ее красивые и добрые глаза…

Судьба будущего главного кардиолога Архангельской области и лекаря многих известных людей города была очень непростой. Татьяна Иванова родилась в Гатчине, в 10 лет переехала с семьей в Архангельск, а вскоре осиротела. Тут нельзя не сказать еще об одной удивительной женщине – Марии Пиккель, ведь именно она стала мамой для Ивановой и ее четырех сестер и брата. Она же дала нашей героине своеобразную «путевку в жизнь»: Татьяна Николаевна в годы войны поступила учиться в Архангельский медицинский институт. А закончив его, на всю жизнь связала себя с кардиологией. Человек с большим сердцем, она лечила тех, у кого это самое сердце болело. Среди ее пациентов был и великий артист Евгений Евстигнеев, у которого во время гастролей в Архангельске в конце 70-х годов случился первый инфаркт. И спасла его именно Иванова, о чем он помнил до конца своих дней.

Более 30 лет Татьяна Николаевна заведовала кафедрой факультетской терапии АГМИ, защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Еще в 1940-е годы она была среди пионеров внедрения электрокардиографии в архангельской медицине. В дальнейшем по ее инициативе и при участии сотрудников кафедры факультетской терапии и городской клинической больницы № 1 была создана специализированная тромбоэмболическая бригада, совершавшая выезды на дом к больным. В 1964 году Иванова первой в Архангельске успешно провела электроимпульсную дефибрилляцию пациенту с тахикардией, осложненной острым инфарктом миокарда; с этого момента ведется отсчет развития кардиореанимации в регионе.

Нельзя не сказать еще об одной стороне деятельности Татьяны Николаевны. Долгие годы она была лечащим врачом первых лиц области. В беседе со мной она вспоминала, как помогала страдающему сердечными болями первому секретарю обкома Борису Попову. Тот Иванову ценил, всегда прислушивался к ее советам. А чтобы лечащий врач был всегда «под рукой», он дал ей квартиру в том же доме, где жил сам. Хотя Татьяна Николаевна отказывалась, ей казалось, что квартира для нее «слишком шикарная». Но то был приказ, а они, как известно, не обсуждаются.

Мне посчастливилось несколько раз общаться с профессором Ивановой. И всякий раз я подпадал под доброе обаяние ее светлой личности. Меня удивляла и ее память: она могла часами рассказывать о событиях 40-50-летней давности, воспроизводя все, даже самые мелкие детали. С большой любовью говорила она и про свою маму Марию Пиккель, про учителя в профессии Абрама Исааковича Миркина, коллег по институту и первой горбольнице – Наталье Архиповой, Валерии Кудрявцеве, Еликаниде Волосевич и многих других. А еще Татьяна Николаевна помогла мне советом. Во время второй нашей встречи я рассказал ей, что иногда «пошаливает» сердце. Она не только подсказала нужные лекарства, но и предложила попить ее «лечебный» чай с пирогами собственного приготовления. Признаюсь, лекарства я так и не стал покупать, мне хватило общения с Татьяной Николаевной, чтобы на время забыть о своих болячках. Она смогла мне помочь участием, а это в наше время дороже самых недешевых лекарств…

Еще я запомнил, как Иванова определяла профессию врача: «Раньше все преподаватели нашего медицинского института практиковали в городских больницах и поликлиниках, вели лечебную работу. Это входило в их обязанность – наблюдать за пациентами. Сейчас иногда преподают дисциплину люди, которые даже не бывают в больницах, потому они не могут своего опыта ни накопить, ни передать студентам – будущим врачам. Изменилось сегодня и отношение врачей к пациентам. Помню, раньше, когда кто-то из врачей делал обход в больнице, то всегда представлялся больным, это была хорошая традиция, мы работали на доверии. А сейчас больные не знают фамилии своего лечащего врача».

К сожалению, нынешняя медицина очень далека от той, которой долгие годы служила Татьяна Иванова. Но радует, что остались ее ученики, они сегодня преподают, работают в городских больницах, спасают людей. Наверняка, наставничество Татьяны Николаевны для них многое значит. Ибо она и врачи ее поколения воспринимали медицину как служение…

Думая о своем здоровье, я иногда вспоминаю Татьяну Николаевну Иванову и ее большие ясные глаза. Мне кажется, что главное для врача даже не поставить диагноз, назначить и успешно провести лечение. Главное – вызвать у пациента доверие, суметь найти ключ к его сердцу. Профессор и заслуженный врач Иванова находила этот символический ключик ко всем болящим… 

Алексей Морозов, Сегодня 09:16

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

На матч за «бронзу» «Водника» просто не хватилоВчера 13:50
2 комментария

Сегодня у Красной пристани пришвартуется ледокол "Новороссийск"Вчера 08:19
6 комментариев

«Водник» не внял постулату ПутинаПозавчера 16:07
2 комментария

Чтобы не ударить в грязь лицом. Завтра в Архангельске очередной субботникПозавчера 11:12
4 комментария

Архангельск готовится к весеннему паводкуПозавчера 09:56
2 комментария

Общество

В Архангельске сегодня чередуется зима и веснаСегодня 09:05

В Поморье подвели итоги фотоконкурса «Родники Архангельской области»Вчера 18:57

В Поморье стартует чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл» Вчера 12:12

В Северодвинске пройдет областной фестиваль школьных команд КВНВчера 08:52

Сегодня у Красной пристани пришвартуется ледокол "Новороссийск"Вчера 08:19
6 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске скоро пройдет Международный арктический форум. А хотели бы вы побывать в Арктике как турист?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске сегодня чередуется зима и весна

В Поморье подвели итоги фотоконкурса «Родники Архангельской области»

В Поморье стартует чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл»

В Северодвинске пройдет областной фестиваль школьных команд КВН

Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья

«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России

"Ростелеком" запускает сервис "онлайн переезд" для абонентов Архангельской области и НАО

На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей

Алексис Деларофф: Проведение Арктического форума выведет город на международную арену

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Полицейские задержали юношу с растительным наркотиком

В Поморье выявили 39 нетрезвых водителей

В архангельской пятиэтажке случился пожар

В Архангельске обнаружили и ликвидировали наркопритон

В ДТП на новодвинской трассе погибли двое мужчин

Воспитанник «Водника» стал пятикратным чемпионом России

Юная северодвинка настреляла в Костроме на «бронзу»

На матч за «бронзу» «Водника» просто не хватило

На Зимних играх Специальной олимпиады онежанин Виталий Антонов завоевал золотую медаль

«Водник» не внял постулату Путина

Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко

В Архангельске споют артисты из Якутии, Коми и Чукотки

Театр драмы – финишная прямая подготовки к Арктическому форуму

В Архангельске вышла уникальная книга о художниках

В Маймаксе пройдёт праздник "Подслушано. Маймакса"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru