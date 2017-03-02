80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Иванова

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Нам всегда приятно писать про людей, которые были для Архангельска и тысяч его жителей ангелами-хранителями. И особенно приятно рассказывать про тех, кто в памяти остался исключительно светлым. Такой была профессор и заслуженный врач Татьяна Иванова.

В прошлом году все медицинское сообщество с любовью отметило 90-летие со дня рождения Татьяны Николаевны. Я был в числе тех, кто был на вечере памяти, слушал воспоминания, смотрел фотографии и видео, наслаждался стихами любимого поэта Ивановой Эдуарда Асадова. Казалось, что Татьяна Николаевна тоже была в этот вечер с нами, в актовом зале СГМУ. И поэтому вечер получился удивительно душевным и искренним, хотя обычно такие мероприятия больше проводятся «для галочки». Профессор Иванова немного не дожила до своего юбилея, она скончалась в конце декабря 2015 года. Но и я, и все, кто ее знал, видят перед собой ее красивые и добрые глаза…

Судьба будущего главного кардиолога Архангельской области и лекаря многих известных людей города была очень непростой. Татьяна Иванова родилась в Гатчине, в 10 лет переехала с семьей в Архангельск, а вскоре осиротела. Тут нельзя не сказать еще об одной удивительной женщине – Марии Пиккель, ведь именно она стала мамой для Ивановой и ее четырех сестер и брата. Она же дала нашей героине своеобразную «путевку в жизнь»: Татьяна Николаевна в годы войны поступила учиться в Архангельский медицинский институт. А закончив его, на всю жизнь связала себя с кардиологией. Человек с большим сердцем, она лечила тех, у кого это самое сердце болело. Среди ее пациентов был и великий артист Евгений Евстигнеев, у которого во время гастролей в Архангельске в конце 70-х годов случился первый инфаркт. И спасла его именно Иванова, о чем он помнил до конца своих дней.

Более 30 лет Татьяна Николаевна заведовала кафедрой факультетской терапии АГМИ, защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Еще в 1940-е годы она была среди пионеров внедрения электрокардиографии в архангельской медицине. В дальнейшем по ее инициативе и при участии сотрудников кафедры факультетской терапии и городской клинической больницы № 1 была создана специализированная тромбоэмболическая бригада, совершавшая выезды на дом к больным. В 1964 году Иванова первой в Архангельске успешно провела электроимпульсную дефибрилляцию пациенту с тахикардией, осложненной острым инфарктом миокарда; с этого момента ведется отсчет развития кардиореанимации в регионе.

Нельзя не сказать еще об одной стороне деятельности Татьяны Николаевны. Долгие годы она была лечащим врачом первых лиц области. В беседе со мной она вспоминала, как помогала страдающему сердечными болями первому секретарю обкома Борису Попову. Тот Иванову ценил, всегда прислушивался к ее советам. А чтобы лечащий врач был всегда «под рукой», он дал ей квартиру в том же доме, где жил сам. Хотя Татьяна Николаевна отказывалась, ей казалось, что квартира для нее «слишком шикарная». Но то был приказ, а они, как известно, не обсуждаются.

Мне посчастливилось несколько раз общаться с профессором Ивановой. И всякий раз я подпадал под доброе обаяние ее светлой личности. Меня удивляла и ее память: она могла часами рассказывать о событиях 40-50-летней давности, воспроизводя все, даже самые мелкие детали. С большой любовью говорила она и про свою маму Марию Пиккель, про учителя в профессии Абрама Исааковича Миркина, коллег по институту и первой горбольнице – Наталье Архиповой, Валерии Кудрявцеве, Еликаниде Волосевич и многих других. А еще Татьяна Николаевна помогла мне советом. Во время второй нашей встречи я рассказал ей, что иногда «пошаливает» сердце. Она не только подсказала нужные лекарства, но и предложила попить ее «лечебный» чай с пирогами собственного приготовления. Признаюсь, лекарства я так и не стал покупать, мне хватило общения с Татьяной Николаевной, чтобы на время забыть о своих болячках. Она смогла мне помочь участием, а это в наше время дороже самых недешевых лекарств…

Еще я запомнил, как Иванова определяла профессию врача: «Раньше все преподаватели нашего медицинского института практиковали в городских больницах и поликлиниках, вели лечебную работу. Это входило в их обязанность – наблюдать за пациентами. Сейчас иногда преподают дисциплину люди, которые даже не бывают в больницах, потому они не могут своего опыта ни накопить, ни передать студентам – будущим врачам. Изменилось сегодня и отношение врачей к пациентам. Помню, раньше, когда кто-то из врачей делал обход в больнице, то всегда представлялся больным, это была хорошая традиция, мы работали на доверии. А сейчас больные не знают фамилии своего лечащего врача».

К сожалению, нынешняя медицина очень далека от той, которой долгие годы служила Татьяна Иванова. Но радует, что остались ее ученики, они сегодня преподают, работают в городских больницах, спасают людей. Наверняка, наставничество Татьяны Николаевны для них многое значит. Ибо она и врачи ее поколения воспринимали медицину как служение…

Думая о своем здоровье, я иногда вспоминаю Татьяну Николаевну Иванову и ее большие ясные глаза. Мне кажется, что главное для врача даже не поставить диагноз, назначить и успешно провести лечение. Главное – вызвать у пациента доверие, суметь найти ключ к его сердцу. Профессор и заслуженный врач Иванова находила этот символический ключик ко всем болящим…