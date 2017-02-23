Новости дня

Вилегодские полицейские раскрыли грабеж

Со льда и из эфира навсегда ушёл Сергей Гимаев

Александр Румянцев – серебряный призёр чемпионата России

80 лучших людей Архангельской области: Калестин Коробицын

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 19 марта, 11:39

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/19/49674.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области25

80 лучших людей Архангельской области: Андрей Пинежанинов16 марта 2017 09:39

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин14 марта 2017 09:20

80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын12 марта 2017 10:48

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Подьякова9 марта 2017 09:40

80 лучших людей Архангельской области: Юрий Анисимов7 марта 2017 09:00

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков5 марта 2017 10:16

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Третьяков2 марта 2017 09:51

80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Лохов28 февраля 2017 09:32

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Гриб26 февраля 2017 10:14

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Петров23 февраля 2017 11:30

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Калестин Коробицын

80 лучших людей Архангельской области: Калестин Коробицын
Фотография – это память о событии. И очень многое зависит от того, кто это событие для истории зафиксировал. Настоящим асом своего дела был легендарный архангельский фоторепортер Калестин Коробицын. На его снимках – история Архангельска, люди, события и движения души…

Я много слышал о Калестине Степановиче, когда недолгое время работал в «Правде Севера». И говорили о нем, как правило, с юмором, словно это был не серьезный фотограф, прошедший войну и изъездивший всю Архангельскую область, а закадычный друг, с которым «за рюмкой чая» можно поговорить обо всем. Самой забавной байкой была история про «фотомонтаж», где он поменялся военным мундиром с маршалом Рокоссовским. Маршал Коробицына, честно служившего в знаменитой 43-й армии, очень любил. И потому легко отдал свой мундир, превратив фронтового фотокорра на мгновение в дважды Героя Советского Союза. Кстати, потом Рокоссовский напишет о Калестине такие теплые слова: «Мой фронтовой друг. Отличный человек, прекрасный журналист. В пекло всегда лез со своей «лейкой».

«Лейкой» Коробицын называл фотоаппарат. Заниматься фотографией он стал еще в начале 30-х годов, в редакции газеты «Правда Севера». Фотокамеру же, по легенде, получил в наследство от покойного дяди. И вскоре снимки за подписью Коробицына стали настоящим украшением главной областной газеты. Вернулся к своему любимому занятию Калестин Степанович и после войны. И все в ту же «Правду Севера», где у него, бывали не всегда лучшие времена. Склонный к «аморальному образу жизни», Коробицын не раз был под угрозой увольнения. Но всякий раз перевешивал здравый смысл: ведь переплюнуть его как фотографа тогда не мог никто.

К области легенд о Коробицыне относят случай, когда он, не терпящий чванства и заносчивости, огрел штативом референта самого председателя Совмина СССР Алексея Косыгина! Правда, потом с высокопоставленным москвичом Калестин Степанович помирился. Но в Архангельске все знали, что этот экстравагантный фотограф с «лейкой» наперевес за словом в карман не полезет. Любили и уважали почище иного важного начальника.

Журналист и первый директор областного ТВ Елена Энтина вспоминала: "похожего человека я, пожалуй, больше не встречала. Характер легкий, с любым человеком Калестин находил общий язык - и с начальником, и с рабочим, и с ребенком. Не было случая, чтобы, приехав снимать, например, передовика производства, Калестин Степанович не поговорил с ним. Потом он отходил в сторонку, его герой продолжал работать на станке и даже не чувствовал, что его фотографируют". Фотографии Коробицына были настоящими произведениями искусства. Что стоит хотя бы его военный снимок: фронтовая дорога, убитая лошадь, и тонконогий жеребенок тычется в поисках молока, а вдали – грузовик, уносящий солдат к рубежу обороны и, возможно, тоже к смерти…

Калестин Коробицын служил своему делу до конца жизни. После ухода из «Правды Севера» он продолжил работу в областном отделении Союза журналистов СССР. Очень любил женщин, становясь предметом шуток и острот своих коллег. Но, несмотря на браки и романы, настоящей его любовью стала бухгалтер издательства «Правда Севера» Зинаида Кочнева.

Долгое время я безуспешно искал могилу Калестина Коробицына, чтобы сделать страницу памяти на сайте «Архангельский некрополь». Помог мне в этом деле многолетний водитель «Правды Севера» Геннадий Котельников. Мы условились с ним встретиться на Соломбальском кладбище, чтобы вместе искать могилу. Но, вот беда, Геннадий Николаевич около часа блуждал в поисках памятника, но найти не мог. «Но ведь был где-то здесь он, я точно помню. Ой, водит меня Калестин Степанович, ой, шутит над стариком…» В итоге на могилу случайно вышел я, увидев помутневшую фотографию со знакомым лицом. Истерлась с годами и надпись, сделанная золотыми буквами…

Но не стерся из народной памяти сам Калестин Коробицын. Кажется, что он со своей закадычной «лейкой» притаился на берегу Северной Двины, чтобы запечатлеть ярко-красный рассвет. Или бродит где-то в тайге вместе с оленеводами. Или радуется сданному после реконструкции областному театру драмы. Фотографии Коробицына – отпечатки той великой эпохи, - созидания и развития. Он сумел увидеть в ней не только грандиозное, но и человеческое…

Алексей Морозов, Сегодня 10:17

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Иван, сегодня 11:11

Написано как рассказ.С интересом прочитал
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Александр Терентьев – бронзовый призёр первенства РоссииВчера 12:18

Губернатор: Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного сырья – это значит ее примитивизироватьВчера 10:46
5 комментариев

Путин, Рогозин, Голодец: обнародован список участников Арктического форумаПозавчера 13:54

В Архангельске директор турагентства обманула восемь человек и похитила их деньгиПозавчера 13:19
1 комментарий

Северодвинск занял десятое место в рейтинге ГринписПозавчера 09:24

Общество

В Архангельске встретят "Крымскую весну"Вчера 11:46
3 комментария

Константин Лобанов прочел лекцию для архангельских студентов Вчера 11:39

Епархиальный женсовет Архангельска будет сотрудничать с советом отцовВчера 11:33

В Архангельске у главного корпуса САФУ построят чум Вчера 11:28
1 комментарий

В Малых Корелах строят палаточный лагерь для участников Арктического форумаВчера 11:20

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске встретят "Крымскую весну"

Константин Лобанов прочел лекцию для архангельских студентов

Епархиальный женсовет Архангельска будет сотрудничать с советом отцов

В Архангельске у главного корпуса САФУ построят чум

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в феврале 2017 года

В Поморье система видеонаблюдения "Ростелеком" готова к экзаменационному периоду

"Белкомур" пообещали к 2025-му

"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий

Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду

«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание

Вилегодские полицейские раскрыли грабеж

Северодвинец, похитивший драгоценности, угрожал полиции пневматическим пистолетом

В Новодвинске во время пожара спасена женщина

Архангелогородец ограбил нового знакомого через мобильный банк

В Архангельске директор турагентства обманула восемь человек и похитила их деньги

Со льда и из эфира навсегда ушёл Сергей Гимаев

Александр Румянцев – серебряный призёр чемпионата России

Александр Терентьев – бронзовый призёр первенства России

В Архангельске состоится фестиваль «Арктика – территория ГТО»

Два архангельских конькобежца выступят в Челябинске

В Новодвинске пройдёт фестиваль пения областного масштаба

В новом спектакле театра Панова зрители сыграют главную роль

В рамках Арктического форума в Северном морском музее откроется масштабная выставка

В программке нового спектакля театра драмы – звёздные имена

Архангельск попрощался с "Ликами России"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru