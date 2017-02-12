80 лучших людей Архангельской области: Юрий Анисимов

Кто из нас в детстве не мечтал пройти по Северной Двине, а то и по Белому морю под парусом? И вот, в Архангельске появился человек, который осуществил желания детворы и открыл в городе настоящий парусный центр «Норд». Юрий Анисимов – потомственный яхтсмен, тренер, учитель, человек с пламенным сердцем…

А еще Анисимов - пятикратный чемпион России, чемпион СССР, Европы, участник XXI Олимпийских игр в Мехико, победитель международных парусных регат в Хельсинки и Генуе, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры РФ, обладатель знака «За заслуги перед Архангельском»...

Будущий «первый яхтсмен» родился в Архангельске 21 марта 1938 года. Его отец – заслуженный тренер РСФСР Сергей Анисимов. Именно он влюбил сына в море, ветер и паруса. Стихотворение «Белеет парус одинокий» для Анисимова-младшего с детства имело свой, особенный смысл.

Однако идея создания парусного центра Юрий Сергеевичу пришла не сразу. После школы он окончил медицинский институт, работал лаборантом на кафедре глазных болезней, был научным сотрудником института эпидемиологии, микробиологии и гигиены в областном врачебно-физкультурном диспансере. Но работа была просто работой, а смыслом жизни стал спорт. В 1968 году сформированный Анисимовым экипаж впервые в истории Архангельска стал… чемпионом Европы, а затем выиграл неофициальный Кубок мира на Генуэзской регате.

После ухода из большого спорта Анисимов перешел на тренерскую работу. По его инициативе в 1983 г. был создан будущий парусный центр «Норд» в историческом «корабельном» районе - Соломбале. Но все начиналось отнюдь не с праздничных салютов. В дело Анисимова тогда никто особо не верил. У него было много знакомых среди руководителей города и области, он обращался, но добиться не получалось. Тренер предпринимал шаги, чтобы убрать дрова, почистить гавань, друзья помогли ему завести бытовки. И дело пошло, сотни юных архангелогородцев устремились в Соломбалу, к Анисимову, к символическим «алым парусам»…

Анисимов был отчаянным, смелым, где-то даже авантюристом, неунывающим и страстным. Не поднимается язык назвать его «фанатиком» парусного спорта. Скорее, он был подвижником, энтузиастом. Любя яхты и моря, он хотел передать эту любовь подросткам. Образно говоря тем, кого «качает и штормит» по жизни. Но после гонок под парусами многие бывшие «трудные дети» находили твердую почву под ногами. Благодаря своему тренеру и учителю.

Несколько лет назад гремела еще в Архангельске «Соловецкая регата», организованная в начале 90-х Анисимовым, которую считали одним из спортивных брендов нашего региона. К сожалению, сегодня, после его ухода из жизни, как-то затихло все, наступил своеобразный «штиль». Но, отдавая дань заслугам Юрия Сергеевича, пару лет назад парусному центру «Норд» было присвоено его имя. Продолжает дело сын Сергей, мастер спорта России по парусному спорту.

Юрий Анисимов хоть и прожил всю свою долгую жизнь в Архангельске, домоседом не был. Каждую весну он готовился снова встать под парус и погнать куда-то вдаль, ведомый морскими ветрами. Зачастую мне приходилось встречать в нашем городе яхтсменов, когда-то знакомых с Анисимовым. Я всегда поражался увлеченности этих людей, их желанию «гнать по морям и океанам». «А что, Алексей, давай к нам, на яхту! Если ты не ходил под парусом, то ты жизни не знаешь», - говорили мне эти с виду суровые мужики. И я завидовал им, ведь те ощущения, которые испытывали они в открытом море, мне никогда не приходилось пережить…