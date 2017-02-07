80 лучших людей Архангельской области: Виктор Третьяков

«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Нашему региону в 70-е и 80-е годы прошлого века сильно повезло с руководителями. Первый секретарь обкома Борис Попов и председатель облисполкома Виктор Третьяков – те люди, которые вытащили Архангельскую область из образа захолустья.

Виктор Михайлович Третьяков сделал головокружительную карьеру в советские годы. В 23 года – сменный мастер на заводе, а в 25 уже главный инженер. В 26 – секретарь, а в 28 – первый секретарь обкома комсомола. В 35 – секретарь обкома по лесной промышленности, а в 42 – председатель облисполкома. На этом посту он проработал долгие пятнадцать лет. Не просидел, не прозаседал, а именно проработал. Можно даже сказать, отдал себя.

Третьяков, будучи формальным главой области или, говоря современным языком, губернатором, способствовал реконструкции гигантов лесохимии - Котласского, Архангельского, Соломбальского целлюлозно-бумажных комбинатов, помогал в гражданском строительстве. Он стоял у истоков новых отраслей промышленности: разработка бокситов, нефтяных и газовых месторождений. Ему обязана область и укреплением сельского хозяйства: чего стоит только свиноводческий комплекс в Коношском районе. Ныне, увы, загубленный.

Про Третьякова его современники говорят исключительно положительно. Спокойный, выдержанный, с прекрасным чувством юмора, никогда не повышающий голоса на подчиненных, культурный, умеющий мыслить масштабно. Многих он в те годы защитил, многим помог, не сломал ничьей карьеры, а наоборот, всегда был открыт для разговора и даже критики. Это был не совсем типичный руководитель. На фоне партийных бонз вроде первого секретаря Петра Телепнева, пришедшего на смену Попову, Третьяков являл собой в высшей степени интеллигента. И при этом он не был мягкотелым и подверженным чужому влиянию. К сожалению, такой тип руководителя в реалиях «новой России» заменили разного рода нувориши и выскочки. А места для Виктора Третьякова там не нашлось.

Уйдя в 1990 году на пенсию, Виктор Михайлович посвятил себя науке и просвещению. Именно он стоял у истоков создания Ломоносовского фонда, долгие годы был его вдохновителем и руководителем. Он готовил 70-летний юбилей АЛТИ-АГТУ, активно пробивал издание «Поморской энциклопедии», а в первом томе был одним из редакторов. Некоторое время Третьяков был советником губернатора Анатолия Ефремова. Зачастую критиковал его и не соглашался с ним. Но Ефремов всегда прислушивался к советам старшего товарища, потому, что уважал его мнение. Виктор Михайлович был в те годы «мудрым гласом», настоящей «Общественной палатой» в единственном лице. Он очень хотел развития Архангельску и области. И очень переживал, когда видел, как регион скатывается в экономическую пропасть.

В последние годы Третьяков вел дневник. В нем есть такая запись: «Сегодня исполнилось 65 лет. Прожито немало. Кое-что сделано в жизни. Однако мучает осознание, что многое из того, что мог сделать, не сделано. Слишком много времени потрачено впустую. Горько сознавать, но это факт: слишком мало времени осталось для жизни. Надо постараться использовать с большей полезностью. Л.Н.Толстой говорил: «Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим».

Жизнь Виктора Третьякова была подчинена высшей цели – благополучию его родной области. Для него, паренька из Холмогор, прошедшего большую и трудную школу советского времени, было важно оставить след на земле.

… В середине ноября 2003 года я, недавно вернувшийся в Архангельск после многолетнего отсутствия, проходя по центру города, увидел множество красных цветов на снегу, прямо на проезжей части. «Что случилось?» - спросил у старичка, ковыляющего навстречу. «Третьяков умер», - ответили мне. «Тот самый Третьяков?» - «Тот самый»…

Через несколько лет на доме, где жил Виктор Михайлович, была установлена мемориальная доска. А рядом с ней еще две – бывшему первому секретарю обкома Борису Попову и губернатору Анатолию Ефремову. И, гуляя по Набережной мимо «обкомовского дома», нет-нет да и вспомнишь с грустью, что когда-то Архангельская область гремела на всю страну как мощный промышленный регион…