80 лучших людей Архангельской области: Дмитрий Лохов

Не верьте тем, кто говорит, что в Архангельской области культура провинциальна. Эти люди не были на спектаклях кукольного театра, - коллектива, дважды получившего высшую театральную премию России «Золотая маска». А Архангельск должен гордиться руководителем кукольного театра Дмитрием Лоховым.

Когда несколько лет назад я посмотрел спектакль «Хамлет, принц датский», то вышел в фойе ошарашенный. Мне очень хотелось пожать руку человеку, который придумал эту трагикомическую феерию и воплотил ее в виде универсального сценического действа. Но когда я увидел скромно стоящего в сторонке потупившего взгляд в пол Дмитрия Александровича Лохова, то, признаюсь, сам поскромничал. Это не Виктор Панов, тоже, безусловно, талантливый, но очень громкий, шумный и любящий себя в искусстве. Только потом кукольники рассказали мне, как кропотливо и тонко репетирует Лохов, как годами он оттачивает режиссуру и постановку, чтобы на сцене не было ничего лишнего, а все было бы подчинено единой идее. И, признаюсь, у режиссера это получается. А помогают в этом талантливые актеры «кукольного дома», которых он, не по примеру Карабаса-Барабаса, очень бережет…

Дмитрий Лохов, коренной архангелогородец, начинал в театре кукол как актер, затем получил режиссерское образование и вот уже более 30 лет является главным режиссером и художественным руководителем театра. При нем кукольный перестал быть просто уютным домом сказки для детей, он перешел на другой уровень – русского психологического театра с легкой примесью модерна. «Вертеп», «Хамлет», «Чайка», «Петербургские сновидения», «Айседора Дункан», - одни названия говорят об интеллектуальных запросах режиссера. Невозможно передать то ощущение, которое получаешь после просмотра гоголевских «Петербургских сновидений». Кажется, что ты находишься в Петербурге 30-х годов позапрошлого века. И не только благодаря сценографии, свету или музыке, но и чувствуя внутренний мир героев. Неживые, изготовленные в мастерской куклы, в спектаклях Лохова плачут и смеются, мечутся в поисках смысла Бытия и страстно влюбляются. Я бы сказал проще – театральная условность на сцене на какое-то мгновение кажется одушевленной. И ты начинаешь вести внутренний диалог с героем, а потом спохватываешься. Но ведь это кукла! Вот так создает свои спектакли архангельский «Андерсен» Дмитрий Лохов.

Большим огорчением стало для архангелогородцев закрытие сцены театра кукол на реконструкцию. Скептики заговорили, что ремонт может затянуться на годы, ведь с деньгами на культуру в наше кризисное время очень туго. Но власть успокаивает: такой уникальный театр не должен быть долгое время бездомным. Надеются на это зрители, которые сегодня смотрят спектакли в Доме офицеров.

Надеется на это и Дмитрий Лохов. У него не так много званий и регалий, он к ним не стремится, также как и к собственному пиару. За него говорят куклы и маленькая уютная сцена, наполненная многими смыслами.

Архангельская культура и вчера и сегодня жила и живет за счет энтузиастов и подвижников. Северный хор Колотиловой и Мешко, джаз Резицкого, Молодежный театр Панова, сказочный мир Писахова, колокольные звоны Данилова… И кукольный театр Лохова. Тот микромир, в котором красиво, уютно, иногда смешно, а иногда грустно, где пахнет сценой и детством, и который не хочется покидать…