80 лучших людей Архангельской области: Владимир Гриб

Сегодня, 26 февраля, исполнилось бы 80 лет человеку, чью фамилию в последнее время часто упоминают в СМИ. Месторождение имени Гриба, на котором недавно был найден самый большой алмаз в Европе. Свое имя оно получило от заслуженного геолога РСФСР, главного геолога «Архангельскгеолдобычи» Владимира Павловича Гриба.

Архангельская геологоразведка в Советском Союзе всегда была в числе передовых. Владимир Гриб получил Государственную премию СССР в 1989 году за открытие месторождения алмазов имени Ломоносова. Если сказать проще, то Гриб и его коллеги-геологи в прямом смысле слова обогатили Архангельскую область. И сегодня мы гордимся тем, что вместе с Якутией являемся крупнейшим регионом по добыче алмазов.

Владимир Павлович Гриб – коренной ленинградец. После окончания в 1959 году Ленинградского горного института направлен на работу в Архангельскую комплексную геологическую экспедицию, где прошел трудовой путь от старшего коллектора до главного геолога экспедиции. В 1973-м назначен главным геологом Архангельского геологоразведочного треста, затем был главным геологом по твердым полезным ископаемым. А в 1980 году стал заместителем генерального директора Архангельского производственного геологического объединения.

Геолог Николай Головин так вспоминал открытие месторождения алмазов под руководством Гриба: «По сути дела - это открытие и разведка знаменитого месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова. Запасы кристаллов были утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР в 1987 году. Интересно, что когда на первой алмазоносной трубке Поморская нашли всего лишь около шести миллиграммов алмазов, и геолог-первооткрыватель месторождения Елисей Михайлович Веричев еще до проведения анализа привез образцы «главному». И когда объяснил, почему считает, что это кимберлит, Владимир Павлович тут же позвонил в министерство и, взяв на себя ответственность, доложил Москве об открытии в нашей области алмазов».

Одновременно с алмазами шла работа на еще одном крупном объекте - Пермиловском подземном месторождении питьевых вод. Запасы их утверждены в ГКЗ в 1986 году. Именно в ту пору наиболее оптимальным источником водоснабжения при рассмотрении нескольких вариантов был признан пермиловский - и до сих пор он таковым считается.

Владимир Гриб прожил недолгую жизнь, он скончался в конце 1995 года. Но до сих пор его вспоминают как легендарную личность. Восемь сезонов подряд он проработал в полевых условиях, где приходилось порой наматывать до сорока километров. Работа начиналась в семь утра, а заканчивалась к полуночи, и так каждый день. Да и работали геологи в самых суровых условиях, в холод, зной и дождь.

Вот как сам Гриб вспоминал одну из своих экспедиций: «И когда мы поняли, что можем не только не завершить сложный маршрут, но и просто выбраться отсюда с лошадьми, мы построили плот и загрузили на него все вещи. Двое повели его и лошадей, а двое взялись выполнить всю геологическую работу. В один из рюкзаков сунули спальный мешок, в другой – половину продуктов и ушли в дождь. Он не прекращался несколько дней и вымыл наш сахар и соль. Дней через шесть кончился хлеб. Вскоре после этого набрели на заброшенный лесопункт и нашли в одном из домиков гору банок из-под сгущёнки и среди них одну с пробитыми дырочками, чтобы, не вскрывая, пить, почти наполовину с засахарившимся молоком. Мы пили сладкий чай, наверное, самый вкусный за всю жизнь».

Труд Владимира Павловича не пропал даром. Месторождение, названное его именем, в ноябре 2013 года начало добычу алмазов, а уже в начале этого года был найден крупнейший алмаз в Европе. Владимир Гриб и сам был «человеком-алмазом»: ярким и талантливым. На здании «Архангельскгеолдобычи» не так давно была установлена мемориальная доска в память о нем.