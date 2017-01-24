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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/09/49042.html

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80 лучших людей Архангельской области: Борис Попов

80 лучших людей Архангельской области: Борис Попов
Это был самый лучший и эффективный руководитель нашего региона в советские годы. Да и после него у власти, как правило, были «временщики», а Борис Попов относится к поколению созидателей. То, что построено было при нем, до сих пор прославляет Архангельск и область.

Будущий первый секретарь Архангельского обкома КПСС не имел никакого отношения к Северу. Можно сказать, что его сюда прислали фактически в ссылку, с должности второго секретаря ЦК Компартии Литвы. Да и лет Попову уже было немало, под 60. Местные думали: прислали доработать до пенсии, лет на пять, не больше. Но Борис Попов стал олицетворением целой эпохи, он руководил Поморьем 16 звездных лет.

Родился будущий руководитель региона в 1909 году в селе Быково Царицынской губернии в семье учителей. Вся его жизнь – служение делу Коммунистической партии, которой он был верен до самой кончины, когда у власти были уже другие силы, прикрывшие КПСС.

Приехав в Архангельск, Борис Попов был шокирован внешним видом города. «В центральном районе города всего три улицы, причем там такая рухлядь ужасная была. Канализации, водопровода, по сути, не было, дорог совершенно не было...» Пришлось закатать рукава и работать, работать, работать.

При Попове в Архангельской области появились новые отрасли промышленного производства, вырос военно-промышленный комплекс (атомное судостроение в Северодвинске, Плесецкий космодром, полигон ядерных испытаний на Новой Земле), развернулись широкомасштабные геологические изыскания. При его непосредственном участии в короткие сроки была создана база строительной индустрии, что позволило возвести новые жилые микрорайоны: Кузнечиху, Варавино, Привокзальный и другие.

А еще первый секретарь уделял большое внимание культуре. Именно он возродил традицию колокольных звонов на территории музея «Малые Корелы». Построил в Архангельске один из лучших онкодиспансеров в СССР. Выдвинул достаточно оригинальную для того времени идею – соорудить перед зданием обкома КПСС вместо привычного памятника Ленину фонтан. Предлагал использовать для этого деньги, предназначенные на памятник. Но после ухода Попова памятник Ленину все же поставили, по велению его сменщика Петра Телепнева. Это был последний памятник в Советском Союзе.

По воспоминаниям, Попов был крайне жестким руководителем, его боялись, потому что обмануть и «втереть очки» ему было невозможно. Знал все сводки с колхозов и совхозов, промышленных предприятий, память его была по сути феноменальной. Его соратник, председатель облисполкома Виктор Третьяков отмечал: «Обладал умением собирать и обобщать информацию по любому объекту. Стремился получать ее из разных источников, сравнивал и мог судить о состоянии дел и о людях».

Как вспоминала журналистка Татьяна Шахова, «Попов начинал утро с чтения «Правды Севера» и «Северного комсомольца», вникал едва ли не в каждую строчку публикаций, потом давал поручения своим подчиненным, вызывал «на ковер» провинившихся, песочил... Однажды наш корреспондент Наташа Бабий подготовила крохотную заметку, в которой говорилось, что в одном из хозяйств мужики пьянствовали в сенокосную пору в прекрасную погоду. Попов публикацию прочитал и тут же позвонил в редакцию. Разговаривал со мной. «Так ли на самом деле, как написано?» - строго спросил Б. В. Я ответила, что пьянство имело место. Но Попов все-таки направил в хозяйство инструктора обкома для проверки дел, тот подтвердил, что они плохи». В то же время, по воспоминаниям других журналистов, был недоступен для прессы, отчего про него стали сочинять разные небылицы вроде того, что он был фанатом джаза и рока, слушал иностранное радио и владел несколькими языками.

Несмотря на закрытость, Борис Вениаминович всегда ходил по городу пешком, правда, в сопровождении охраны. Про него в народе говорили: "Голос тихий, а выходишь от него - спина мокрая". Кстати, и жил очень скромно, почти аскетично в «обкомовском» доме в Архангельске. Не имел никакого недвижимого имущества. Требовал того же от подчиненных и откровенно не терпел барства.

Я частенько задумываюсь: а мог ли бы сегодня  Борис Попов спасти Архангельскую область, как он сделал это 50 лет назад? Смог ли бы вписаться в компанию нынешних губернаторов-бюрократов, чьи цели скорее личные, чем общественные? Когда говорится уже не о созидании и развитии, а о том, как удержать экономику региона от окончательного падения. Мне кажется, такой личности, как Борис Попов, не нашлось бы места в сегодняшнем губернаторском списке. Он был выкован в другую, жестокую эпоху. Но эта эпоха сегодня многим, кто жил тогда, представляется временем побед и свершений. И можно по-разному относиться к СССР и его идеологии, но то, что руководители вроде Бориса Попова оставили глубокий след в истории регионов, - это факт.

Через 16 лет после смерти Борис Вениаминович был удостоен звания Почетного гражданина Архангельска. А еще позднее на легендарном обкомовском доме, где он жил, была установлена мемориальная доска. На Троекуровском кладбище Москвы на его могиле установлен скромный памятник. Рассказывают, что деньги на него собирали «всем миром», потому что за свою долгую и плодотворную карьеру Борис Попов миллионов не нажил…

Алексей Морозов, Сегодня 10:36

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Комментарии
коля, сегодня 11:19

и кто говорил, что Алексей Морозов презирает коммунистов и СССР? Отличный пример глубокого понимания истории

Гленн, сегодня 12:24

Мне кажется, в очерке главное - описание, что из себя представлял Архангельск до Попова. Фактория при всесоюзной лесопилке... клала на него Москва с прибором

Опять же, сегодня 12:43

забыли как Попов говорил: "Цари сюда губернаторов на 3 года ссылали. А я сижу 15 лет".

Ирина Сергеевна, сегодня 12:56

Спасибо за статью! Есть повод вспоминать таких выдающихся людей

Ирина Сергеевна, сегодня 13:01

И пишите лучше про Абрамова, Попова и сегодняшних героях, а не про палкиных и орловых. Есть временные и есть вечные.
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