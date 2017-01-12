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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48736.html

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80 лучших людей Архангельской области2

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию регионаСегодня 10:36

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Еликанида Волосевич

80 лучших людей Архангельской области: Еликанида Волосевич
Первой героиней нового проекта «Двины-Информ», посвященного 80-летию Архангельской области, по праву становится многолетний главный врач Первой городской больницы Архангельска Еликанида Волосевич. У нее было много титулов и регалий, но главное – любовь тысяч архангелогородцев…

Еликанида Егоровна руководила Первой городской 48 лет! Уроженка Мезенского района в 32 года возглавила главную городскую больницу. Правда, это сейчас здесь самое высокотехнологичное оборудование в области, талантливый коллектив врачей и прекрасная инфраструктура. Тогда, в далеком 1960-м больница была обычным городским строением, ничем особо не примечательным. Впереди были десятилетия по-настоящему ударного труда. И вдохновляла на дела именно Еликанида Волосевич – главный врач с большой буквы.

За 48 лет ее руководства построено 7 лечебных корпусов, 2 поликлиники, подстанция скорой помощи. Одновременно с этим постоянно велось оснащение новым медицинским оборудованием и аппаратурой, укреплялись и развивались специализированные службы.

Вот как писала о ней в газете «Аргументы и факты» журналист Татьяна Гудкова: «На работу она приходила чуть ли не первой. В кабинете подолгу не сидела. С утра непременно забегала в палаты, интересовалась у пациентов: есть ли жалобы? А на диване в кабинете Еликаниды Егоровны до сих пор лежит легендарный фонарик, с которым она при необходимости могла забраться в любой уголок больницы. Сама она говорила: «Работа начинается в 8, а заканчивается, когда сделаешь всю работу». В больнице Еликаниду Егоровну боялись, чего уж скрывать. Но боялись и уважали, потому что знали, что без нее Первая городская больница не стала бы лучшим медицинским учреждением не только города, но и, пожалуй, области».

Заслуженный врач России и многолетний главврач областного онкодиспансера Татьяна Подьякова вспоминала, как они «соревновались» с Еликанидой Егоровной в строительстве новых корпусов. «Во многом мы строились благодаря помощи первого секретаря Архангельского обкома КПСС Бориса Вениаминовича Попова».

Летом 2008 года Еликанида Волосевич присутствовала на заседании Архангельского горсовета, где рассматривался вопрос о присвоении звания Почетного гражданина города известному хирургу и бессменному ее заместителю Якову Насонову. Она говорила коротко, но емко, никто из депутатов даже не стал возражать. Проголосовали и утвердили. А уже через несколько минут тогдашний директор городского департамента здравоохранения Надежда Макарова бежала по коридору, еле успевая за 80-летней Волосевич. Такая она и осталась в нашей памяти – твердая, умная, авторитетная, принципиальная и очень чуткая…

Когда в ноябре 2008 года ее в центре Архангельска сбила машина, врачи-коллеги, пытающиеся вернуть свою «маму» к жизни, не могли сдерживать слез. Рыдали даже обычно суровые мужчины-хирурги, плакали и через месяц на прощании и похоронах. Еликаниду Волосевич любили все, и она по праву стала единственным в Архангельской области человеком, удостоенным высокого звания «Народный врач СССР».

Кроме этого, Еликанида Егоровна стала Почетным гражданином Архангельска, она награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й степеней… А через год после ее гибели Первая городская больница Архангельска справедливо получила имя Еликаниды Волосевич.

Алексей Морозов, Сегодня 16:56

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