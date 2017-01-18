Архангельск: отставки и назначения февраля

Февраль стал настоящим «кадровым винегретом» в Правительстве Архангельской области. Сразу несколько крупных чиновников передвинулись по кадровой вертикали. Продолжилось обновление и омоложение в администрации Архангельска.

Кто ушел

Самой заметной потерей месяца стал уход с должности «стратегического зама» губернатора Алексея Гришкова. Он остался заместителем Игоря Орлова, но поменялся функционал. Теперь Алексей Петрович будет руководить представительством в Москве вместо перешедшего в руководство «Белкомура» Владимира Щелокова. Трудно понять, является ли новая должность для Гришкова повышением. Скорее, это почетная отставка, ведь нынешнее «московское кураторство» фактически означает желание этого чиновника уйти в тень. В этой самой тени тихо просидел свои четыре года упомянутый Щелоков. И без того не публичный Гришков, с переходом на новый участок, может совсем затеряться в дорогих кабинетах первопристольной. Но какого-то сожаления местные элиты от ухода Гришкова не испытывают.

Другим знаковым отставником февраля стал министр АПК и торговли Алексей Коротенков. Четвертый по счету аграрный министр за время губернаторства Игоря Орлова тоже предпочел уйти в тень. По крайней мере, должность директора недавно приватизированного водорослевого комбината вряд ли можно назвать публичной. Наверное, Коротенков, как и его предшественники Юрий Гусаков, Сергей Шишов и Дмитрий Карельский, осознал, что ни больших перспектив ни серьезных денег сельское хозяйство не принесет. А должность руководителя коммерческой структуры открывает другие, более интересные горизонты. Кстати, предшественники Коротенкова Гусаков и Карельский тоже ушли из исполнительной власти, причем, оба в сферу ЖКХ. Получается, поменяли одну «расстрельную» сферу на другую. Ой, и не легко быть министром сельского хозяйства в Поморье. Невольно вспомнишь «здоровяка» и хохмача Валентина Гинтова, который долгие годы тянул эту непростую лямку. Наверное, спецов по АПК в нашем регионе немного. А те, что есть, не очень-то рвутся во власть.

Кто пришел

Про пришедшего в руководство представительства в Москве Алексея Гришкова мы уже написали выше. Должность заместителя губернатора по стратегическому планированию в феврале занял Виктор Иконников, до этого – вице-премьер и куратор экономического блока. Кстати, этот 35-летний чиновник за время работы с Игорем Орловым сделал неплохую карьеру. Еще 6 лет назад он был ведущим консультантом в агентстве по тарифам и ценам. В 2012-м стал начальником отдела, через несколько месяцев – руководителем агентства по тарифам, в 2015-м – министром экономического развития, опять через несколько месяцев – вице-премьером, и вот – уже вице-губернатор. В кулуарах говорят, что это один из самых грамотных управленцев из команды Орлова. Тогда, возможно, мы скоро от него узнаем, в чем же заключается это самое стратегическое планирование. А то пока внятного ответа на этот вопрос нет.

Место Иконникова – вице-премьера и куратора экономического блока занял 37-летний малоизвестный чиновник Евгений Фоменко. Юрист по образованию, он, судя по всему, ранее не имел никакого отношения к Архангельской области, служа в московском наркоконтроле. В Архангельске Фоменко появился в ноябре 2013 года, возглавив региональную контрольно-ревизионную инспекцию. Затем перешел в первые замы к руководителю Администрации губернатора Алексею Андронову. И вот, - вице-премьер. Не совсем понятно, как юрист и ревизор намерен курировать экономический блок, какого-то четкого объяснения ни он, ни назначивший его губернатор не дали. Будем наблюдать за работой и делать свои выводы.

Министром АПК и торговли региона впервые стала женщина - бывший замминистра и куратор торговли Ирина Бажанова. Кстати, она одна из немногих назначенцев, к кому не было острых вопросов. Даже критики министерства отметили, что Бажанова - грамотный специалист и работать с ней будет комфортно. Нечасто услышишь приятные слова про представителей исполнительной власти. Хочется верить, что новый министр не станет очередным временщиком, как ее предшественники.

Продолжилось омоложение команды Игоря Годзиша в администрации Архангельска. Избавился от приставки и.о. заместителя главы и руководителя аппарата бывший региональный бизнес-омбудсмен Николай Евменов, о котором мы уже писали в январском обзоре. 36-летний Евменов пришел на смену «тяжеловесу» Сергею Ковалеву, ушедшему после нового года на пенсию.

Главным за «разгребание снега и грязи» в Архангельске назначен 37-летний экс-директор департамента городского хозяйства Виталий Акишин. Его назначение в среде экспертов не вызвало энтузиазма. Во-первых, сфера, которую он будет курировать, самая неблагодарная. Во-вторых, Акишин еще на посту директора департамента сделал ряд не совсем понятных заявлений. Так, ему приписывают пассаж о скором закрытии на два года железнодорожного моста (потом чиновник «ушел в отказ», заявив, что не говорил такого). С Акишиным связывают откровенно плохую уборку Архангельска от снега в январе. В итоге отдуваться перед журналистами пришлось Игорю Годзишу. Так или иначе, но слабо верится, что новый мэрский зам внезапно наведет порядок в коммуналке. Все его предшественники, имена которых мало кто помнит, растворялись, де-факто признавая, что город им не по зубам.