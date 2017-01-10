За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

Вакантное место заместителя председателя Правительства Архангельской области и куратора финансово-экономического блока пустовало всего сутки. Губернатор Игорь Орлов назначил сегодня на этот пост Евгения Фоменко. Это имя мало что говорит жителям региона.

Биографические данные крайне скупы. Евгений Фоменко родился в 1979 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию, имеет учёную степень кандидата юридических наук. С ноября 2013 года возглавлял региональную контрольно-ревизионную инспекцию. С января 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. Чем до 2013 года занимался Фоменко, нам неизвестно. Поисковики Интернета на эту тему молчат.

Напомним, вчера в Архангельске депутаты областного Собрания утвердили вице-премьера Правительства Виктора Иконникова на пост заместителя губернатора по стратегическому планированию. Этот пост стал вакантным после назначения Алексея Гришкова вице-губернатором и руководителем представительства Правительства области в Москве.