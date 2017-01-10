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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/16/49189.html

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Политика

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор
Вакантное место заместителя председателя Правительства Архангельской области и куратора финансово-экономического блока пустовало всего сутки. Губернатор Игорь Орлов назначил сегодня на этот пост Евгения Фоменко. Это имя мало что говорит жителям региона.

Биографические данные крайне скупы. Евгений Фоменко родился в 1979 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию, имеет учёную степень кандидата юридических наук. С ноября 2013 года возглавлял региональную контрольно-ревизионную инспекцию. С января 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. Чем до 2013 года занимался Фоменко, нам неизвестно. Поисковики Интернета на эту тему молчат. 

Напомним, вчера в Архангельске депутаты областного Собрания утвердили вице-премьера Правительства Виктора Иконникова на пост заместителя губернатора по стратегическому планированию. Этот пост стал вакантным после назначения Алексея Гришкова вице-губернатором и руководителем представительства Правительства области в Москве. 

Юрий Севастьянов, Вчера 18:35

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Комментарии
12, вчера 19:32

5 баллов за заголовок! Гоголь вечен

михайлик, вчера 22:32

Как --ля зае---ли БЛАТНИКИ !

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