Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Сегодня стало известно, что министр АПК и торговли Архангельской области Алексей Коротенков покинул свой пост. В должности он был меньше года, но из Архангельска чиновник не уезжает, он возглавит водорослевый комбинат.

Слухи об отставке Коротенкова циркулировали еще в начале января. Говорили, что заявление он написал перед самым новым годом. Причина – переход на руководящий пост в недавно приватизированный Архангельский опытный водорослевый комбинат. Напомним, 9 января владельцем предприятия стала компания «Аквакультура Баренц».

Коротенков три года возглавлял агентство по рыбному хозяйству Архангельской области. С 2015 года занимал пост заместителя министра агропромышленного комплекса и торговли региона - начальника управления по рыбному хозяйству. В 2016 году возглавил министерство, но продержался недолго. Сейчас врио министра АПК и торговли назначена Ирина Бажанова, которую «Двина-Информ» прочила в уполномоченные по защите прав бизнеса вместо Николая Евменова. Эксперты отмечают, что Бажанова, скорее всего, временная фигура.

Любопытно, что Коротенков уже третий аграрный министр, ушедший в отставку за пятилетку Игоря Орлова. Недолго проработал на посту амбициозный экс-депутат областного собрания и активист ЛДПР и «Родины» Юрий Гусаков. Он в итоге ушел в руководство ипотечного оператора АРО ИЖК. Его сменщик на посту министра Дмитрий Карельский тоже после отставки резко сменил профиль – возглавил реформированный информационно-расчетный центр при мэрии Архангельска. В области уже шутят, что с одной «расстрельной» должности чиновников переводят на другую. Ни Гусаков ни Карельский ни Коротенков не оставили в памяти аграриев ничего особо выдающегося.

Более того, сами аграрии сегодня обратились к губернатору Игорю Орлову с открытым письмом. Вот что в нем, в частности, говорится: «Сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики по-прежнему остаются в острой зависимости от дотаций, а министерство АПК, по своей сути, превратилось в дотационно-распределительный центр без внятной стратегии и ясных целей.

Труженики села полностью отстранены от участия в управлении сельским хозяйством, поэтому постоянно повышается зависимость министерства от лоббистов и советчиков, имеющих личные финансовые интересы».

Фермеры просят Игоря Орлова учесть их мнение перед назначением нового министра, а также дать возможность кандидатам представить на публичной площадке свои программы. «Такой подход решения кадрового вопроса проблемной отрасли повысит уровень взаимного доверия между бизнесом и властью, и мы уверенны, что сельскохозяйственная отрасль Архангельской области постоянно будет радовать всех своими успехами», - говорится в обращении аграриев.

Реакции губернатора на письмо пока не последовало. Но ее очень ждут…