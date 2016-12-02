Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Сегодня бывший уполномоченный по защите прав бизнеса Архангельской области Николай Евменов назначен заместителем главы Архангельска и руководителем аппарата администрации. На этом посту он сменил политического мастодонта Сергея Ковалева.

"Двина-Информ"в декабре предполагала, что Евменов станет заместителем Игоря Годзиша. Заявление об отставке с поста бизнес-омбудсмена он сделал на последней в 2016 году сессии областного собрания депутатов.

Отставка Сергея Ковалева состоялась сразу после новогодних каникул. Сергей Михайлович проработал в должности ровно год и предпочел пенсию. Николай Евменов совершил за это время неплохой кадровый рывок - сначала был назначен на место также ушедшего на пенсию Сергея Намойлика директором департамента организационной работы. А через несколько дней он уже заступил на новый участок работы - заместителем главы Архангельска и руководителем аппарата. Надо думать, карьера бывшего защитника прав бизнесменов еще пойдет вверх. Некоторые блогеры Архангельска даже предсказывают ему мэрство. Но это всего лишь домыслы.

С уходом Евменова освободился пост бизнес-омбудсмена. В конце декабря был объявлен конкурс на вакансию. По данным источника "Двины-Информ" в правительстве Архангельской области, этот пост с большой долей вероятности может занять Ирина Бажанова, нынешний заместитель министра сельского хозяйства и куратор региональной торговли. Бажанова - не совсем обычный чиновник, журналисты любят ее за открытость и подробные комментарии по актуальным темам. Пост уполномоченно по защите прав бизнеса, по мнению наблюдателей, может раскрыть новые таланты нынешнего замминистра сельского хозяйства.

Кроме того, по данным источников "Двины-Информ", в ближайшее время произойдет еще несколько интересных кадровых рокировок. Следите за новостями.