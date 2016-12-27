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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/02/15/49143.html

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Политика

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно
Сегодня в Архангельске депутаты областного собрания единогласно утвердили двух новых заместителей губернатора. Алексей Гришков будет руководить представительством в Москве, а Виктор Иконников - заниматься вопросами стратегического планирования.

Представляя свои креатуры на сессии, губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что оба чиновника являются высококлассными специалистами. "Стратегический зам" Гришков сменит ушедшего в руководство "Белкомура" Владимира Щелокова. Депутат Юрий Шаров справедливо заметил, что все занимающие должность заместителя губернатора и руководителя представительства в Москве не очень публичны и попросил Алексея Гришкова встречаться со СМИ и парламентариями. Новоиспеченный зам такое обещание дал.

Бессловесно депутаты утвердили на освободившееся после Гришкова место вице-губернатора по вопросам стратегического планирования. Должность занял Виктор Иконников, ранее бывший вице-премьером правительства - куратором экономического блока. Ни вопросов ни выступлений не последовало. Сам Иконников также не проронил ни слова. 

В свою очередь Игорь Орлов отметил, что вопросы стратегического планирования и лоббирования интересов Архангельской области в столице будут в приоритете. 

Алексей Морозов, Сегодня 11:53

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